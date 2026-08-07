MT HT 550/36

Vymeniteľné nadstavce pre aku univerzálny prístroj MT 36 Bp: pohodlné tyčové nožnice na živý plot MT HT 550/36 pre presné výsledky pri náročnej práci so živými plotmi alebo blízko zeme.

Obzvlášť vysoké živé ploty alebo údržba blízko zeme sú výzvou v mnohých aspektoch. Pohodlné tyčové nožnice na živý plot MT HT 550/36 pre akumulátorový multifunkčný prístroj MT 36 Bp zvládnu aj túto náročnú úlohu bez námahy. Okrem toho má vymeniteľný nadstavec kvalitné nože a jednoduché nastavenie uhla, čo spolu umožňuje presné rezy pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Vlastnosti a výhody
Nastavenie uhla rezu
  • Uhol rezu nastaviteľný do takmer každej polohy.
Diamantom brúsený rezací nôž
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Zametač
  • Na jednoduché a pohodlné odstránenie odrezaného materiálu.
Kompaktná konštrukcia
  • Nízka hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu.
  • Jednoducho prenosný a ľahko uskladniteľný.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Dĺžka rezu (mm) 550
Vzdialenosť zubov (mm) 28
Uhol rezu (°) 180
Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,8
Napätie (V) 36
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 1305 x 125 x 87

Balenie obsahuje

  • Ochrana noža
  • Zametač
Oblasti využitia
  • Pre rezanie živých plotov a kríkov na bokoch, pri zemi a nad hlavou
  • Na tvarovanie vysokých kríkov a živých plotov
  • Ideálne na tvarovanie, napríklad do tvaru pyramídy
  • Na rezanie a tvarovanie ťažko dostupných miest na živých plotoch a kríkoch
Príslušenstvo
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