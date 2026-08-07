MT HT 550/36
Vymeniteľné nadstavce pre aku univerzálny prístroj MT 36 Bp: pohodlné tyčové nožnice na živý plot MT HT 550/36 pre presné výsledky pri náročnej práci so živými plotmi alebo blízko zeme.
Obzvlášť vysoké živé ploty alebo údržba blízko zeme sú výzvou v mnohých aspektoch. Pohodlné tyčové nožnice na živý plot MT HT 550/36 pre akumulátorový multifunkčný prístroj MT 36 Bp zvládnu aj túto náročnú úlohu bez námahy. Okrem toho má vymeniteľný nadstavec kvalitné nože a jednoduché nastavenie uhla, čo spolu umožňuje presné rezy pre dosiahnutie najlepších výsledkov.
Vlastnosti a výhody
Nastavenie uhla rezu
- Uhol rezu nastaviteľný do takmer každej polohy.
Diamantom brúsený rezací nôž
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Zametač
- Na jednoduché a pohodlné odstránenie odrezaného materiálu.
Kompaktná konštrukcia
- Nízka hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu.
- Jednoducho prenosný a ľahko uskladniteľný.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Dĺžka rezu (mm)
|550
|Vzdialenosť zubov (mm)
|28
|Uhol rezu (°)
|180
|Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Napätie (V)
|36
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1305 x 125 x 87
Balenie obsahuje
- Ochrana noža
- Zametač
Oblasti využitia
- Pre rezanie živých plotov a kríkov na bokoch, pri zemi a nad hlavou
- Na tvarovanie vysokých kríkov a živých plotov
- Ideálne na tvarovanie, napríklad do tvaru pyramídy
- Na rezanie a tvarovanie ťažko dostupných miest na živých plotoch a kríkoch
Príslušenstvo
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