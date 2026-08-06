Zametací stroj KM 105/180 R Bp Pack Classic
Batéria a nabíjačka ako štandard, kompaktná a robustná konštrukcia: náš priemyselný zametací stroj KM 105/180 R Bp Classic Pack. S plne hydraulickými motormi a vysokým stupňom všestrannosti.
Kvalitné komponenty, celogumené kolesá ako aj plne hydraulické riešenia pre pohon pojazdu, zametacieho valca a bočných kief zabezpečujú maximálnu odolnosť a dlhú životnosť nášho priemyselného zametacieho stroja KM 105/180 R Bp Pack Classic so sériovou batériou spolu s príslušnou nabíjačkou. Tento stroj je vybavený výkonným systémom vreckových filtrov doplnený o efektívny automatický oklep filtra, čím bez námahy zvládne aj extrémne prašné podmienky. Na objednávku je v predaji aj systém s plochým skladaným filtrom nenáročný na použitie alebo osvedčený systém s valcovým filtrom. KM 105/180 R Bp Pack Classic navyše presviedča aj pri odstraňovaní hrubej špiny a vďaka svojej kompaktnej konštrukcii ukáže svoje silné stránky aj v husto zastavaných interiéroch. Používateľ profituje z intuitívnej a veľmi jednoduchej obsluhy pomocou páčok, komfortného výškového vyprázdňovania nádoby ako aj jednoduchého konceptu údržby.
Vlastnosti a výhody
Pevná konštrukcia stroja pre bezpečnú prácuPlne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly. Predlžuje životnosť komponentov a stroja. Sériový maják zvyšuje bezpečnosť pre používateľa a okolie.
Princíp lopatky na zametanieZaručuje dobré výsledky čistenia aj pri jemných nečistotách. Jednoduché zbieranie veľkých nečistôt. Nízka prašnosť.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servisIntuitívna obsluha pomocou páčok. Jednoduchá výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez náradia. Dobrý prístup k všetkým relevantným komponentom.
Výkonný systém vreckových filtrov.
- Efektívne minimalizuje tvorbu prachu pri zametaní.
- Alternatívne v predaji aj s plochým skladaným filtrom alebo valcovým filtrom.
- Maximálne efektívny oklep pre dlhú životnosť.
Automatický oklep filtra
- Pravidelné čistenie predlžuje životnosť filtra.
- Znižuje prašnosť aj za extrémnych podmienok.
- Spoľahlivé fungovanie pri všetkých dostupných filtračných systémoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/kW)
|36 / 2,5
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6300
|Pracovná šírka (mm)
|780
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1050
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1300
|Kapacita batérie (Ah)
|240
|Napätie batérie (V)
|36
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|180
|Schopnosť stúpania (%)
|14
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|5,2
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|850
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|850
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|850
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Balenie obsahuje
- Vreckový filter
- Kolesá, celogumené
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v (otvorených) výrobných, skladových a logistických halách
- Hodí sa aj na použitie vo vonkajších skladoch, v nakladacích priestoroch a na stavbách
- Na použitie v kovopriemysle a stavebníctve ako aj v halách ťažkého priemyslu.