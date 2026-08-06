Zametací stroj KM 130/300 RI Bp Pack
Priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack kombinuje robustnú konštrukciu s jednoduchým ovládaním a výkonným zametaním – pre náročné použitie v interiéri aj exteriéri.
Robustný, odolný a ideálny na použitie s vysokým množstvom nečistôt a prachu v interiéri aj exteriéri: priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I Bp od spoločnosti Kärcher. Jeho veľká nádoba na odpad a výkonný motor umožňujú čistenie až 3,5 hodiny, zatiaľ čo robustný ochranný kovový rám a jednoduché ovládanie pákou sú dokonale prispôsobené náročným podmienkam priemyselného prostredia. Vďaka štandardnej výbave vrátane vysoko účinného systému vreckového filtra a voliteľnej regulácie otáčok bočnej kefy na efektívne podávanie odpadu k zametaciemu valcu s minimálnym rozptyľovaním prachu zaručuje KM 130/300 R I Bp prakticky bezprašné zametanie aj v extrémne prašnom prostredí. Používateľsky prívetivý dizajn zahŕňa aj pohodlné sedadlo, praktické odkladacie priestory a LED kontrolky, ktoré zobrazujú aktuálny prevádzkový stav. Celogumové kolesá odolné voči prepichnutiu, predné LED svetlá a výstražný maják sú navrhnuté tak, aby zaistili bezpečnosť v bezprostrednom pracovnom prostredí. Ďalšie dostupné prídavné sady ďalej zvyšujú bezpečnosť a robia zo stroja špecialistu na čistenie. Batéria a nabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché a robustné ovládanie pákouVšetky dôležité funkcie je možné pohodlne ovládať pákami. LED kontrolky pre prevádzkový stav. Pohodlné ovládanie jedným pedálom s prepínačom pre jazdu dopredu a dozadu.
Hydraulické výškové vyprázdňovanieJednoduché, bezkontaktné a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt Bezproblémový systém na vyprázdňovanie kontajnera vo výške až 1,40 m.
Voliteľná regulácia otáčok bočnej kefyOptimálny systém podávania odpadu smerujúceho k zametaciemu valcu. Účinne znižuje rozptyl prachu počas zametania. Výrazne nižší dopad pôsobenia prachu na používateľa.
Užívateľsky prívetivý ergonomický dizajn
- Komfortné sedadlo sa dá nastaviť podľa výšky používateľa.
- Umožňuje prácu bez únavy, a to aj dlhšiu dobu, keď je to potrebné.
- Jednoduchý prístup k ovládacím prvkom pre uvoľnené pracovné prostredie.
Veľkoplošný vreckový filter
- Veľká filtračná plocha udržiava nízku hladinu prachu počas zametania.
- Praktické čistenie filtra vibračným motorom.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
- Veľmi nízke nároky na údržbu, šetrí čas a peniaze.
- Pohon odolný voči opotrebovaniu.
- Ultra odolný aj v náročných pracovných podmienkach.
Jednoduchý servis
- Ľahko prístupný systém vreckových filtrov.
- Technológia nenáročná na údržbu s plne hydraulickým pohonom a bez elektroniky.
Hydraulický pohon zadných kolies s plnými gumovými pneumatikami
- Ľahko sa manévruje aj v stiesnených priestoroch.
- Pneumatiky odolné voči prepichnutiu z plnej gumy, vďaka ktorým ani ostré predmety nie sú problémom.
Princíp lopatky na zametanie
- Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
- Malé rozvírenie prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/kW)
|36 / 4
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10400
|Pracovná šírka (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1300
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1550
|Kapacita batérie (Ah)
|360
|Napätie batérie (V)
|36
|Životnosť batérie (h)
|max. 3,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|300
|Schopnosť stúpania (%)
|14
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|1300
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|1300
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1300
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Balenie obsahuje
- Vreckový filter
- Kolesá, celogumené
Výbava
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
Video
Oblasti využitia
- Priemysel stavebných hmôt
- Zlievarne
- Kovospracujúce podniky
- Skladové priestory
- Stavby
- Železiarne a oceliarne
- Podniky vyrábajúce základné materiály