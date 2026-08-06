Zametací stroj KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack s lítium-iónovou batériou kombinuje robustnú konštrukciu s jednoduchým ovládaním a výkonným zametaním v interiéri aj exteriéri.
Robustný, odolný a ideálny na použitie s vysokým množstvom nečistôt a prachu v interiéri aj exteriéri: priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack od spoločnosti Kärcher. 300 Ah lítium-iónová batéria poskytuje dostatok energie na 3 hodiny rôznych čistiacich úloh. Komu by to nestačilo, batériu je možné dobiť až na 80 percent počas obedňajšej prestávky. Jeho veľká nádoba na odpad a výkonný motor v kombinácii s robustným ochranným kovovým rámom a jednoduchým ovládaním pákou sú dokonale prispôsobené náročným podmienkam priemyselného prostredia. Vysokovýkonný systém vreckového filtra, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy, zabraňuje víreniu prachu počas zametania – aj vo veľmi prašnom prostredí. Pre väčšiu používateľskú prívetivosť je stroj vybavený pohodlným sedadlom, praktickými odkladacími priestormi a LED kontrolkami, ktoré zobrazujú prevádzkový stav. Celogumové kolesá odolné voči prepichnutiu, predné LED svetlá a výstražný maják sú navrhnuté tak, aby zaistili bezpečnosť v bezprostrednom pracovnom prostredí. Ďalšie dostupné prídavné sady ešte viac zvyšujú bezpečnosť a robia zo stroja špecialistu na čistenie. Lítium-iónová batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché a robustné ovládanie pákouVšetky dôležité funkcie je možné pohodlne ovládať pákami. LED kontrolky pre prevádzkový stav. Pohodlné ovládanie jedným pedálom s prepínačom pre jazdu dopredu a dozadu.
Hydraulické výškové vyprázdňovanieJednoduché, bezkontaktné a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt Bezproblémový systém na vyprázdňovanie kontajnera vo výške až 1,40 m.
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérieVysoký počet nabíjacích cyklov pre dlhšiu životnosť batérie a jej prevádzkovú životnosť. Znižuje námahu a náklady na údržbu.
Voliteľná regulácia otáčok bočnej kefy
- Optimálny systém podávania odpadu smerujúceho k zametaciemu valcu.
- Účinne znižuje rozptyl prachu počas zametania.
- Výrazne nižší dopad pôsobenia prachu na používateľa.
Užívateľsky prívetivý ergonomický dizajn
- Komfortné sedadlo sa dá nastaviť podľa výšky používateľa.
- Umožňuje prácu bez únavy, a to aj dlhšiu dobu, keď je to potrebné.
- Jednoduchý prístup k ovládacím prvkom pre uvoľnené pracovné prostredie.
Veľkoplošný vreckový filter
- Veľká filtračná plocha udržiava nízku hladinu prachu počas zametania.
- Praktické čistenie filtra vibračným motorom.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
- Veľmi nízke nároky na údržbu, šetrí čas a peniaze.
- Pohon odolný voči opotrebovaniu.
- Ultra odolný aj v náročných pracovných podmienkach.
Jednoduchý servis
- Ľahko prístupný systém vreckových filtrov.
- Technológia nenáročná na údržbu s plne hydraulickým pohonom a bez elektroniky.
Hydraulický pohon zadných kolies s celogumenými pneumatikami
- Ľahko sa manévruje aj v stiesnených priestoroch.
- Pneumatiky odolné voči prepichnutiu z plnej gumy, vďaka ktorým ani ostré predmety nie sú problémom.
Princíp lopatky na zametanie
- Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
- Malé rozvírenie prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/kW)
|36 / 4
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10400
|Pracovná šírka (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1300
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1550
|Kapacita batérie (Ah)
|300
|Napätie batérie (V)
|38,4
|Životnosť batérie (h)
|3
|Nádoba na nečistoty (l)
|300
|Schopnosť stúpania (%)
|14
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Filtračná plocha (m²)
|7,8
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|1005
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|1005
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1005
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Balenie obsahuje
- Vreckový filter
- Kolesá, celogumené
Výbava
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
Video
Oblasti využitia
- Priemysel stavebných hmôt
- Zlievarne
- Kovospracujúce podniky
- Skladové priestory
- Stavby
- Železiarne a oceliarne
- Podniky vyrábajúce základné materiály