Zametací stroj KM 130/300 RI D
Priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I kombinuje robustnú konštrukciu s jednoduchým ovládaním a výkonným zametaním – ideálny pre silné znečistenie a náročné aplikácie.
Robustný, odolný a ideálny na použitie s veľkým množstvom nečistôt a prachu: priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I od spoločnosti Kärcher. Ani dlhé čistenie nie je problémom pre jeho veľkú nádobu na odpad a výkonný naftový motor, zatiaľ čo robustný ochranný kovový rám a jednoduché ovládanie pákou sú dokonale prispôsobené náročným podmienkam priemyselného prostredia. Vďaka štandardnej výbave vrátane vysoko účinného systému vreckového filtra a voliteľnej regulácie otáčok bočnej kefy na efektívne podávanie odpadu k zametaciemu valcu a minimalizáciu rozptylu prachu zaručuje KM 130/300 R I prakticky bezprašné zametanie aj v extrémne prašnom prostredí. Používateľsky prívetivý dizajn zahŕňa aj pohodlné sedadlo, praktické odkladacie priestory, nabíjaciu stanicu USB a LED kontrolky zobrazujúce aktuálny prevádzkový stav. Celogumové kolesá odolné voči prepichnutiu, predné LED svetlá a výstražný maják sú navrhnuté tak, aby zaistili bezpečnosť v bezprostrednom pracovnom prostredí. Navyše sú k dispozícii prídavné sady na prispôsobenie stroja špecifickým čistiacim úlohám alebo na ďalšie zvýšenie bezpečnosti stroja.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché a robustné ovládanie pákouVšetky dôležité funkcie je možné pohodlne ovládať pákami. LED kontrolky pre prevádzkový stav. Pohodlné ovládanie jedným pedálom s prepínačom pre jazdu dopredu a dozadu.
Hydraulické výškové vyprázdňovanieJednoduché, bezkontaktné a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt Bezproblémový systém na vyprázdňovanie kontajnera vo výške až 1,40 m.
Voliteľná regulácia otáčok bočnej kefyOptimálny systém podávania odpadu smerujúceho k zametaciemu valcu. Účinne znižuje rozptyl prachu počas zametania. Výrazne nižší dopad pôsobenia prachu na používateľa.
Užívateľsky prívetivý ergonomický dizajn
- Komfortné sedadlo sa dá nastaviť podľa výšky používateľa.
- Umožňuje prácu bez únavy, a to aj dlhšiu dobu, keď je to potrebné.
- Jednoduchý prístup k ovládacím prvkom pre uvoľnené pracovné prostredie.
Veľkoplošný vreckový filter
- Veľká filtračná plocha udržiava nízku hladinu prachu počas zametania.
- Praktické čistenie filtra vibračným motorom.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
- Veľmi nízke nároky na údržbu, šetrí čas a peniaze.
- Pohon odolný voči opotrebovaniu.
- Ultra odolný aj v náročných pracovných podmienkach.
Jednoduchý servis
- Ľahko prístupný systém vreckových filtrov.
- Technológia nenáročná na údržbu s plne hydraulickým pohonom a bez elektroniky.
Hydraulický pohon zadných kolies s plnými gumovými pneumatikami
- Ľahko sa manévruje aj v stiesnených priestoroch.
- Pneumatiky odolné voči prepichnutiu z plnej gumy, vďaka ktorým ani ostré predmety nie sú problémom.
Princíp lopatky na zametanie
- Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
- Malé rozvírenie prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Štvortaktný motor
|Výrobca motora
|Yanmar
|Pohon - výkon (kW)
|15,8
|Max. plošný výkon (m²/h)
|13000
|Pracovná šírka (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1300
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1550
|Nádoba na nečistoty (l)
|300
|Schopnosť stúpania (%)
|18
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|10
|Filtračná plocha (m²)
|7,8
|Náklad (kg)
|477
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|970
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|970
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|970
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Balenie obsahuje
- Vreckový filter
- Kolesá, celogumené
Výbava
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
Oblasti využitia
- Priemysel stavebných hmôt
- Zlievarne
- Kovospracujúce podniky
- Skladové priestory
- Stavby
- Železiarne a oceliarne
- Podniky vyrábajúce základné materiály