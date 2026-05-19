Zametací stroj KM 130/300 RI D

Priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I kombinuje robustnú konštrukciu s jednoduchým ovládaním a výkonným zametaním – ideálny pre silné znečistenie a náročné aplikácie.

Robustný, odolný a ideálny na použitie s veľkým množstvom nečistôt a prachu: priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I od spoločnosti Kärcher. Ani dlhé čistenie nie je problémom pre jeho veľkú nádobu na odpad a výkonný naftový motor, zatiaľ čo robustný ochranný kovový rám a jednoduché ovládanie pákou sú dokonale prispôsobené náročným podmienkam priemyselného prostredia. Vďaka štandardnej výbave vrátane vysoko účinného systému vreckového filtra a voliteľnej regulácie otáčok bočnej kefy na efektívne podávanie odpadu k zametaciemu valcu a minimalizáciu rozptylu prachu zaručuje KM 130/300 R I prakticky bezprašné zametanie aj v extrémne prašnom prostredí. Používateľsky prívetivý dizajn zahŕňa aj pohodlné sedadlo, praktické odkladacie priestory, nabíjaciu stanicu USB a LED kontrolky zobrazujúce aktuálny prevádzkový stav. Celogumové kolesá odolné voči prepichnutiu, predné LED svetlá a výstražný maják sú navrhnuté tak, aby zaistili bezpečnosť v bezprostrednom pracovnom prostredí. Navyše sú k dispozícii prídavné sady na prispôsobenie stroja špecifickým čistiacim úlohám alebo na ďalšie zvýšenie bezpečnosti stroja.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché a robustné ovládanie pákou
Všetky dôležité funkcie je možné pohodlne ovládať pákami. LED kontrolky pre prevádzkový stav. Pohodlné ovládanie jedným pedálom s prepínačom pre jazdu dopredu a dozadu.
Hydraulické výškové vyprázdňovanie
Jednoduché, bezkontaktné a bezpečné vyprázdňovanie nečistôt Bezproblémový systém na vyprázdňovanie kontajnera vo výške až 1,40 m.
Voliteľná regulácia otáčok bočnej kefy
Optimálny systém podávania odpadu smerujúceho k zametaciemu valcu. Účinne znižuje rozptyl prachu počas zametania. Výrazne nižší dopad pôsobenia prachu na používateľa.
Užívateľsky prívetivý ergonomický dizajn
  • Komfortné sedadlo sa dá nastaviť podľa výšky používateľa.
  • Umožňuje prácu bez únavy, a to aj dlhšiu dobu, keď je to potrebné.
  • Jednoduchý prístup k ovládacím prvkom pre uvoľnené pracovné prostredie.
Veľkoplošný vreckový filter
  • Veľká filtračná plocha udržiava nízku hladinu prachu počas zametania.
  • Praktické čistenie filtra vibračným motorom.
Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
  • Veľmi nízke nároky na údržbu, šetrí čas a peniaze.
  • Pohon odolný voči opotrebovaniu.
  • Ultra odolný aj v náročných pracovných podmienkach.
Jednoduchý servis
  • Ľahko prístupný systém vreckových filtrov.
  • Technológia nenáročná na údržbu s plne hydraulickým pohonom a bez elektroniky.
Hydraulický pohon zadných kolies s plnými gumovými pneumatikami
  • Ľahko sa manévruje aj v stiesnených priestoroch.
  • Pneumatiky odolné voči prepichnutiu z plnej gumy, vďaka ktorým ani ostré predmety nie sú problémom.
Princíp lopatky na zametanie
  • Dobré zbieranie jemných aj veľkých nečistôt.
  • Malé rozvírenie prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Pohon pojazdu Štvortaktný motor
Výrobca motora Yanmar
Pohon - výkon (kW) 15,8
Max. plošný výkon (m²/h) 13000
Pracovná šírka (mm) 1000
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1300
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1550
Nádoba na nečistoty (l) 300
Schopnosť stúpania (%) 18
Pracovná rýchlosť (km/h) 10
Filtračná plocha (m²) 7,8
Náklad (kg) 477
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 970
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 970
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 970
Rozmery (d x š x v) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Balenie obsahuje

  • Vreckový filter
  • Kolesá, celogumené

Výbava

  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Servoriadenie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
Oblasti využitia
  • Priemysel stavebných hmôt
  • Zlievarne
  • Kovospracujúce podniky
  • Skladové priestory
  • Stavby
  • Železiarne a oceliarne
  • Podniky vyrábajúce základné materiály
