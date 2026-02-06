Zametací stroj KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp je batériový zametací stroj s odsávaním, obsahuje veľký plochý skladaný filter a plávajúcu valcovú kefu. Robustný, ľahko použiteľný stroj s vysokým plošným výkonom.
Robustný, s dvojstenným rámom a výkyvnou bočnou kefou. Batériový zametací stroj KM 85/50 W Bp zaujme v náročných aplikáciách v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý a kompaktný stroj sa pohodlne a intuitívne ovláda pomocou rukoväte, má pojazd vpred a vzad a čistí až 4725 m²/h pomocou voliteľnej bočnej kefy na ľavej strane. Plávajúci zametací valec sa automaticky prispôsobuje podkladu a zaisťuje tak vynikajúce výsledky aj na nerovnom teréne alebo v prípade veľkého množstva nečistôt. Veľký plochý skladaný filter umožňuje prakticky bezprašnú prácu, zatiaľ čo dvojitá škrabka zaručuje efektívne čistenie. Hlavný zametací valec a filter sa veľmi jednoducho menia bez potreby akéhokoľvek náradia. Tento a mnohé ďalšie detaily, ako napríklad kotúčová brzda a Kärcher Home Base na jednoduché prenášanie prídavného čistiaceho náradia, završujú celkový koncept.
Vlastnosti a výhody
Pohon dopredu a dozadu pomocou tlačenia rukoväteIntuitívne, jednoduché a užívateľsky príjemné ovládanie. Maximálna manévrovateľnosť stroja. Štandardná kotúčová brzda pre bezpečné spomalenie za každých okolností.
Výkyvne uložený hlavný zametací valecVynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe. Nie je potrebné nastavenie opotrebenia. Efektívne a rýchle čistenie.
Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácieRobustný, dvojstenný otočný rám. Vybočujúca bočná kefa zabráni poškodeniu. Veľké kolesá pre vyšší komfort obsluhy.
Výkonný filtračný systém
- Veľký plochý skladaný filter s celkovou filtračnou plochou 2,3 m².
- Umývateľný polyesterový filter.
- Vynikajúce čistenie vďaka dvojitej škrabke a vodorovnej montážnej polohe.
Výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez použitia náradia
- Jednoduchá a rýchla výmena v prípade opotrebenia.
- Rýchle kontrola hlavného zametacieho valca, ak sú pásky a fólie namotané.
- Prístup k filtru z čistej strany, žiadny kontakt s prachom a nečistotami.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
- Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
- Ideálne v úzkych a zastavaných priestoroch.
- Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy
- Veľmi praktické pripojenie na prenášanie ďalšieho upratovacieho príslušenstva.
- Na jednoduché prenášanie, napríklad klieští na nečistoty, kief alebo utierok.
- Úložný priestor pre menšie náradie.
Koncept jednoduchej obsluhy
- Zametací valec a bočnú kefu je možné pohodlne zapnúť a vypnúť.
- Pohodlný pohyb vpred a vzad pomocou rukoväte.
- Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Veľká nádoba na odpad
- Pohlcuje veľké množstvo nečistôt a umožňuje tak dlhé pracovné činnosti.
- Jednoduché odstránenie a bezpečné vyprázdnenie odpadu.
- Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 912
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3825
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|850
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1085
|Nádoba na nečistoty (l)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|15
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|4,5
|Filtračná plocha (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|138,4
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|226
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|149
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Balenie obsahuje
- Plochý skladaný filter: z polyesteru
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Odsávanie
- Trakčný pohon
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Regulácia sacieho prúdu
- Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo