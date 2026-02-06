Zametací stroj KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp je batériový zametací stroj s odsávaním, obsahuje veľký plochý skladaný filter a plávajúcu valcovú kefu. Robustný, ľahko použiteľný stroj s vysokým plošným výkonom.

Robustný, s dvojstenným rámom a výkyvnou bočnou kefou. Batériový zametací stroj KM 85/50 W Bp zaujme v náročných aplikáciách v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý a kompaktný stroj sa pohodlne a intuitívne ovláda pomocou rukoväte, má pojazd vpred a vzad a čistí až 4725 m²/h pomocou voliteľnej bočnej kefy na ľavej strane. Plávajúci zametací valec sa automaticky prispôsobuje podkladu a zaisťuje tak vynikajúce výsledky aj na nerovnom teréne alebo v prípade veľkého množstva nečistôt. Veľký plochý skladaný filter umožňuje prakticky bezprašnú prácu, zatiaľ čo dvojitá škrabka zaručuje efektívne čistenie. Hlavný zametací valec a filter sa veľmi jednoducho menia bez potreby akéhokoľvek náradia. Tento a mnohé ďalšie detaily, ako napríklad kotúčová brzda a Kärcher Home Base na jednoduché prenášanie prídavného čistiaceho náradia, završujú celkový koncept.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 85/50 W Bp: Pohon dopredu a dozadu pomocou tlačenia rukoväte
Pohon dopredu a dozadu pomocou tlačenia rukoväte
Intuitívne, jednoduché a užívateľsky príjemné ovládanie. Maximálna manévrovateľnosť stroja. Štandardná kotúčová brzda pre bezpečné spomalenie za každých okolností.
Zameták Zametací stroj KM 85/50 W Bp: Výkyvne uložený hlavný zametací valec
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe. Nie je potrebné nastavenie opotrebenia. Efektívne a rýchle čistenie.
Zameták Zametací stroj KM 85/50 W Bp: Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácie
Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácie
Robustný, dvojstenný otočný rám. Vybočujúca bočná kefa zabráni poškodeniu. Veľké kolesá pre vyšší komfort obsluhy.
Výkonný filtračný systém
  • Veľký plochý skladaný filter s celkovou filtračnou plochou 2,3 ​​m².
  • Umývateľný polyesterový filter.
  • Vynikajúce čistenie vďaka dvojitej škrabke a vodorovnej montážnej polohe.
Výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez použitia náradia
  • Jednoduchá a rýchla výmena v prípade opotrebenia.
  • Rýchle kontrola hlavného zametacieho valca, ak sú pásky a fólie namotané.
  • Prístup k filtru z čistej strany, žiadny kontakt s prachom a nečistotami.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
  • Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
  • Ideálne v úzkych a zastavaných priestoroch.
  • Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy﻿﻿
  • Veľmi praktické pripojenie na prenášanie ďalšieho upratovacieho príslušenstva.
  • Na jednoduché prenášanie, napríklad klieští na nečistoty, kief alebo utierok.
  • Úložný priestor pre menšie náradie.
Koncept jednoduchej obsluhy
  • Zametací valec a bočnú kefu je možné pohodlne zapnúť a vypnúť.
  • Pohodlný pohyb vpred a vzad pomocou rukoväte.
  • Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Veľká nádoba na odpad
  • Pohlcuje veľké množstvo nečistôt a umožňuje tak dlhé pracovné činnosti.
  • Jednoduché odstránenie a bezpečné vyprázdnenie odpadu.
  • Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Elektricky
Pohon jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/W) 24 / 912
Max. plošný výkon (m²/h) 3825
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 850
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1085
Nádoba na nečistoty (l) 50
Schopnosť stúpania (%) 15
Pracovná rýchlosť (km/h) 4,5
Filtračná plocha (m²) 2,3
battery compartment size (mm) 362 / 348 / 290
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 138,4
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 226
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 149
Rozmery (d x š x v) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Balenie obsahuje

  • Plochý skladaný filter: z polyesteru

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Nádoba na nečistoty, mobilná
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Odsávanie
  • Trakčný pohon
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
  • Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
  • Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo
Príslušenstvo