Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Navrhnuté do prašných interiérov: zametací stroj s nulovými emisiami KM 100/120 R Bp Pack s výkonnou lítium-iónovou batériou 180 Ah, rýchlonabíjačkou a hydraulickým vyprázdňovaním nádoby.
KM 100/120 R Li-Ion je mimoriadne robustný zametací stroj so sediacou obsluhou strednej veľkosti. Jeho batériový pohon ho robí obzvlášť vhodným na použitie v interiéri. Lítium-iónová batéria s kapacitou 180 Ah poskytuje dostatok energie na 4 hodiny rôznych čistiacich úloh. Zostávajúcu kapacitu batérie je možné kedykoľvek odčítať na displeji. Vďaka plávajúcej valcovej kefe stroj dosahuje vynikajúce výsledky zametania, a to aj pri maximálnej pracovnej rýchlosti 6 km/h. Bočné kefy sa dajú sklopiť, aby chránili nábytok a samotný stroj. Veľkú nádobu na odpad je možné hydraulicky zdvihnúť až do výšky 1,52 metra, aby sa nečistoty zlikvidovali do rôznych typov nádob. Osvedčený kruhový filtračný systém s veľkou filtračnou plochou a automatickým čistením filtra zabraňuje víreniu prachu počas zametania. Sedadlo vodiča je možné nastaviť tak, aby obsluha mala vždy jasný výhľad na bočnú kefu a pracovnú oblasť. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a ľahko dostupné. Časti potrebné na údržbu sú tiež ľahko prístupné, bez nutnosti použitia náradia na demontáž filtra alebo zametacieho valca. Rozsah dodávky zahŕňa lítium-iónovú batériu a nabíjačku batérií.
Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivitaVynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Pohodlná a bezpečná prevádzkaVysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm. Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťouRýchlonabíjačka na úplné nabitie batérie len za 2 hodiny. Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody. Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
- Automatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí.
- Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť.
- Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
- Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|7620
|Pracovná šírka (mm)
|730
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1270
|Kapacita batérie (Ah)
|180
|Napätie batérie (V)
|25,6
|Životnosť batérie (h)
|max. 3
|Nádoba na nečistoty (l)
|120
|Filtračná plocha (m²)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|548
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|550,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
Video
Oblasti využitia
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
- Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál.