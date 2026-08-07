Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC

Navrhnuté do prašných interiérov: zametací stroj s nulovými emisiami KM 100/120 R Bp Pack s výkonnou lítium-iónovou batériou 180 Ah, rýchlonabíjačkou a hydraulickým vyprázdňovaním nádoby.

KM 100/120 R Li-Ion je mimoriadne robustný zametací stroj so sediacou obsluhou strednej veľkosti. Jeho batériový pohon ho robí obzvlášť vhodným na použitie v interiéri. Lítium-iónová batéria s kapacitou 180 Ah poskytuje dostatok energie na 4 hodiny rôznych čistiacich úloh. Zostávajúcu kapacitu batérie je možné kedykoľvek odčítať na displeji. Vďaka plávajúcej valcovej kefe stroj dosahuje vynikajúce výsledky zametania, a to aj pri maximálnej pracovnej rýchlosti 6 km/h. Bočné kefy sa dajú sklopiť, aby chránili nábytok a samotný stroj. Veľkú nádobu na odpad je možné hydraulicky zdvihnúť až do výšky 1,52 metra, aby sa nečistoty zlikvidovali do rôznych typov nádob. Osvedčený kruhový filtračný systém s veľkou filtračnou plochou a automatickým čistením filtra zabraňuje víreniu prachu počas zametania. Sedadlo vodiča je možné nastaviť tak, aby obsluha mala vždy jasný výhľad na bočnú kefu a pracovnú oblasť. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a ľahko dostupné. Časti potrebné na údržbu sú tiež ľahko prístupné, bez nutnosti použitia náradia na demontáž filtra alebo zametacieho valca. Rozsah dodávky zahŕňa lítium-iónovú batériu a nabíjačku batérií.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC: Vysoká produktivita
Vysoká produktivita
Vynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC: Pohodlná a bezpečná prevádzka
Pohodlná a bezpečná prevádzka
Vysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm. Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC: Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
Rýchlonabíjačka na úplné nabitie batérie len za 2 hodiny. Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody. Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
  • Automatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí.
  • Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť.
  • Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
  • Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V) 24
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 6000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 7620
Pracovná šírka (mm) 730
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1270
Kapacita batérie (Ah) 180
Napätie batérie (V) 25,6
Životnosť batérie (h) max. 3
Nádoba na nečistoty (l) 120
Filtračná plocha (m²) 6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 548
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 550,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter
  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Servoriadenie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack Li+FC

Video

Oblasti využitia
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
  • Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál.
Príslušenstvo