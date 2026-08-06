Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Náš kompaktný a obratný zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 85/50 R Bp Pack je sériovo vybavený 2 bočnými metlami, batériou a nabíjačkou a presviedča vysokým plošným výkonom.
Kompaktný, vynikajúco vybavený, s jednoduchou obsluhou a k tomu cenovo výhodný: Náš zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 85/50 R Bp Pack presvedčí v každom ohľade. Malá konštrukčná veľkosť tohto základného modelu predurčuje tento stroj aj na prácu v úzkych a zastavaných priestoroch, zatiaľ čo v interiéri a exteriéri boduje vysokým plošným výkonom a dokáže suverénne prejaviť svoje silné stránky. Dve výkyvné bočné metly s reguláciou otáčok – na ľavej a na pravej strane stroja, veľký prachový filter pre bezprašnú prácu, zvonku viditeľný ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca ako aj batéria a nabíjačka sú súčasťou sériovej štandardnej výbavy. Plávajúco uložený valec sa nikdy nemusí donastavovať, no aj napriek tomu bezo zvyšku odstráni špinu aj z nerovnej podlahy. Údržba sa dá vykonať úplne bez námahy. Takto sa dá prachový filter pohodlne vyčistiť zo sedadla a hlavný zametací valec vymeniť bez náradia. Široko sa otvárajúci kryt stroja umožňuje pohodlný prístup k vnútorným komponentom. Zabudovaný systém Home Base okrem toho umožňuje prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
Vlastnosti a výhody
Inteligentný koncept nádob2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt. Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku. Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.
Výkonný filtračný systémPlochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracoviskuPrehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy
- Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
- Pohodlné prevážanie napr klieští na veľké nečistoty, metiel, utierok alebo nádob.
- Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
- Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
- Chráni bočnú metlu pred poškodením.
- Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
- Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
- Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
- Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
- Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
- Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
- Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
- Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
- Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Koncept jednoduchej obsluhy
- Zametací valec a bočné metly dajú zapínať a vypínať pohodlne pomocou nožných pedálov.
- Jazda dopredu a dozadu sa pohodlne nastavuje pomocou prepínača.
- Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 1000
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6510
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|6510
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|850
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1085
|Kapacita batérie (Ah)
|115
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|2,3
|Náklad (kg)
|max. 90
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|257,1
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|238
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|259,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Mechanické čistenie filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Multifunkčný displej
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne