Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Náš kompaktný a obratný zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 85/50 R Bp Pack je sériovo vybavený 2 bočnými metlami, batériou a nabíjačkou a presviedča vysokým plošným výkonom.

Kompaktný, vynikajúco vybavený, s jednoduchou obsluhou a k tomu cenovo výhodný: Náš zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 85/50 R Bp Pack presvedčí v každom ohľade. Malá konštrukčná veľkosť tohto základného modelu predurčuje tento stroj aj na prácu v úzkych a zastavaných priestoroch, zatiaľ čo v interiéri a exteriéri boduje vysokým plošným výkonom a dokáže suverénne prejaviť svoje silné stránky. Dve výkyvné bočné metly s reguláciou otáčok – na ľavej a na pravej strane stroja, veľký prachový filter pre bezprašnú prácu, zvonku viditeľný ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca ako aj batéria a nabíjačka sú súčasťou sériovej štandardnej výbavy. Plávajúco uložený valec sa nikdy nemusí donastavovať, no aj napriek tomu bezo zvyšku odstráni špinu aj z nerovnej podlahy. Údržba sa dá vykonať úplne bez námahy. Takto sa dá prachový filter pohodlne vyčistiť zo sedadla a hlavný zametací valec vymeniť bez náradia. Široko sa otvárajúci kryt stroja umožňuje pohodlný prístup k vnútorným komponentom. Zabudovaný systém Home Base okrem toho umožňuje prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Inteligentný koncept nádob﻿﻿
Inteligentný koncept nádob﻿﻿
2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt. Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku. Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.﻿
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Výkonný filtračný systém
Výkonný filtračný systém
Plochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.﻿
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracovisku﻿﻿
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracovisku﻿﻿
Prehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.﻿
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy﻿﻿
  • Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
  • Pohodlné prevážanie napr klieští na veľké nečistoty, metiel, utierok alebo nádob.
  • Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.﻿
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
  • Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
  • Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
  • Chráni bočnú metlu pred poškodením.
  • Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
  • Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
  • Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
  • Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
  • Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
  • Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
  • Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
  • Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
  • Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Koncept jednoduchej obsluhy
  • Zametací valec a bočné metly dajú zapínať a vypínať pohodlne pomocou nožných pedálov.
  • Jazda dopredu a dozadu sa pohodlne nastavuje pomocou prepínača.
  • Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/W) 24 / 1000
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 6510
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6510
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 850
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1085
Kapacita batérie (Ah) 115
Napätie batérie (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Nádoba na nečistoty (l) 50
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 2,3
Náklad (kg) max. 90
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 257,1
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 238
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 259,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1350 x 940 x 1170

Balenie obsahuje

  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Mechanické čistenie filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Nádoba na nečistoty, mobilná
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
  • Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
  • Multifunkčný displej
  • Možnosť upevnenia Home Base

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
Príslušenstvo