Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC

S Li-Ion batériou a rýchlonabíjačkou ako štandard: Kompaktný, manévrovateľný a ľahko ovládateľný zametací stroj KM 85/50 R s pojazdom dosahuje vysoký plošný výkon.

Vynikajúco vybavený, veľmi ľahko a bezpečne ovládateľný, obzvlášť kompaktný dizajn – náš zametací stroj s odsávaním KM 85/50 R vie, ako zapôsobiť vo všetkých ohľadoch. Napríklad výkonná a dlhotrvajúca lítium-iónová batéria s kapacitou 90 Ah a príslušná rýchlonabíjačka sú už súčasťou výbavy. Štandardom je tiež: rotačná bočná kefa s reguláciou otáčok, veľký prachový filter pre bezprašnú prácu a zvonku viditeľný indikátor opotrebovania hlavného zametacieho valca. Vďaka svojmu dômyselnému, kompaktnému dizajnu ponúka KM 85/50 R pôsobivú obratnosť a ovládateľnosť, a preto je vhodný aj na čistenie v úzkych a stiesnených priestoroch. Okrem toho stroj ponúka jednoduchý koncept ovládania s praktickými detailmi, ako je plávajúci valec pre veľmi dobré výsledky čistenia aj na nerovných podlahách alebo čistenie prachového filtra zo sedadla. Údržbárske práce sú výrazne uľahčené vďaka doširoka otvárateľnému krytu a hlavný zametací valec je možné vymeniť aj bez náradia. Integrovaný systém Home Base umožňuje aj jednoduché prenášanie ďalšieho čistiaceho náradia.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC: Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracovisku﻿﻿
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracovisku﻿﻿
Prehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.﻿
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC: Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou
Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou
Rýchlonabíjačka na úplné nabitie batérie len za 2 hodiny. Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody. Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC: Výkonný filtračný systém
Výkonný filtračný systém
Plochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.﻿
Inteligentný koncept nádob﻿﻿
  • 2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt.
  • Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku.
  • Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.﻿
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy﻿﻿
  • Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
  • Na jednoduché vozenie na stroji, napr. klieští na veľké nečistoty, metly a alebo prídavnej nádrže.
  • Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.﻿
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
  • Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
  • Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
  • Chráni bočnú metlu pred poškodením.
  • Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
  • Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
  • Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
  • Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
  • Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
  • Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
  • Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
  • Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
  • Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/W) 24 / 1000
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 5100
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6510
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 850
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1085
Kapacita batérie (Ah) 90
Napätie batérie (V) 25,6
Životnosť batérie (h) 2
Nádoba na nečistoty (l) 50
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 2,3
Náklad (kg) max. 90
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 185
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 185
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 187
Rozmery (d x š x v) (mm) 1350 x 940 x 1170

Balenie obsahuje

  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Mechanické čistenie filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Nádoba na nečistoty, mobilná
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
  • Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
  • Multifunkčný displej
  • Možnosť upevnenia Home Base
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
Oblasti využitia
  • Vynikajúco sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Aj pre menšie objekty, ak sú (malé) remeselné podniky, školské dvory, čerpacie stanice alebo autopredajne
Príslušenstvo