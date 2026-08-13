Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC
S Li-Ion batériou a rýchlonabíjačkou ako štandard: Kompaktný, manévrovateľný a ľahko ovládateľný zametací stroj KM 85/50 R s pojazdom dosahuje vysoký plošný výkon.
Vynikajúco vybavený, veľmi ľahko a bezpečne ovládateľný, obzvlášť kompaktný dizajn – náš zametací stroj s odsávaním KM 85/50 R vie, ako zapôsobiť vo všetkých ohľadoch. Napríklad výkonná a dlhotrvajúca lítium-iónová batéria s kapacitou 90 Ah a príslušná rýchlonabíjačka sú už súčasťou výbavy. Štandardom je tiež: rotačná bočná kefa s reguláciou otáčok, veľký prachový filter pre bezprašnú prácu a zvonku viditeľný indikátor opotrebovania hlavného zametacieho valca. Vďaka svojmu dômyselnému, kompaktnému dizajnu ponúka KM 85/50 R pôsobivú obratnosť a ovládateľnosť, a preto je vhodný aj na čistenie v úzkych a stiesnených priestoroch. Okrem toho stroj ponúka jednoduchý koncept ovládania s praktickými detailmi, ako je plávajúci valec pre veľmi dobré výsledky čistenia aj na nerovných podlahách alebo čistenie prachového filtra zo sedadla. Údržbárske práce sú výrazne uľahčené vďaka doširoka otvárateľnému krytu a hlavný zametací valec je možné vymeniť aj bez náradia. Integrovaný systém Home Base umožňuje aj jednoduché prenášanie ďalšieho čistiaceho náradia.
Vlastnosti a výhody
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracoviskuPrehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.
Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťouRýchlonabíjačka na úplné nabitie batérie len za 2 hodiny. Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody. Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
Výkonný filtračný systémPlochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.
Inteligentný koncept nádob
- 2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt.
- Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku.
- Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy
- Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
- Na jednoduché vozenie na stroji, napr. klieští na veľké nečistoty, metly a alebo prídavnej nádrže.
- Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
- Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
- Chráni bočnú metlu pred poškodením.
- Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
- Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
- Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
- Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
- Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
- Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
- Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
- Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
- Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 1000
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|5100
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|6510
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|850
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1085
|Kapacita batérie (Ah)
|90
|Napätie batérie (V)
|25,6
|Životnosť batérie (h)
|2
|Nádoba na nečistoty (l)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|2,3
|Náklad (kg)
|max. 90
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|185
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|185
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|187
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Mechanické čistenie filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Multifunkčný displej
- Možnosť upevnenia Home Base
Oblasti využitia
- Vynikajúco sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Aj pre menšie objekty, ak sú (malé) remeselné podniky, školské dvory, čerpacie stanice alebo autopredajne