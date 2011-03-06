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    ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและสวน

    คาร์เชอร์ มีตัวช่วยที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องความสะอาด ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ให้ทุกงานยากกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

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    OC compact handheld

    ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ

    โซลูชันตอบโจทย์ทุกงานสะอาด

    โซลูชันความสะอาดมืออาชีพ เพื่อความรวดเร็ว มั่นใจได้ในคุณภาพ และผลลัพธ์ที่เหนือกว่า

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    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ รุ่น SE 2 Spot Care

    เครื่องเล็ก แรงดี ใช้งานง่าย — SE 2 Spot Care ช่วยจัดการคราบสกปรกเฉพาะจุดบนพรม โซฟาผ้า และรอยเปื้อนต่างๆ ในบ้านได้อย่างหมดจด

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    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    เคล็บลับทำความสะอาด

    รวมเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ! ให้การดูแลบ้านและสวนของคุณเป็นเรื่องง่าย พร้อมผลลัพธ์ที่สะอาดเนี้ยบจนคุณประทับใจ

    Worker cleans in bakery with vacuum cleaner

    ผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

    โซลูชันการทำความสะอาดระดับมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความแม่นยำ มอบผลลัพธ์ที่คุณมั่นใจได้สำหรับทุกธุรกิจ

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    Man cleans vehicle underbody with high-pressure cleaner

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    ประสบการณ์จริง ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ

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    ข่าวสารของ Kärcher Thailand

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