eco!Booster ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง เพราะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้สูงขึ้นถึง 50% แต่ยังส่งผลให้ประหยัดน้ำและพลังงานได้มากถึง 50% รวมถึงช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน เราจึงได้ทำการคำนวณและเตรียมตัวอย่างมาแสดงให้คุณเห็น โดยเราได้ทดสอบกับพื้นที่ขนาด 380 ตารางเมตรเพื่อสาธิตถึงประโยชน์ที่แท้จริงของ eco!Booster:
น้ำ: eco!Booster คุณจะประหยัดน้ำได้ทุกครั้งที่ใช้งาน จากตัวอย่างของเรา ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้นั้นเพียงพอสำหรับเติมอ่างอาบน้ำได้ถึง 24 อ่าง หรือใช้สำหรับการอาบน้ำฝักบัวได้ประมาณ 50 ครั้งเลยทีเดียว
พลังงาน: eco!Booster ไม่ได้ช่วยแค่ประหยัดน้ำ แต่ยังประหยัดพลังงานอีกด้วย พลังงานที่ประหยัดได้ด้วย eco!Booster นั้นเพียงพอสำหรับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าถึง 57 ครั้ง
เวลา: เวลาคือสิ่งล้ำค่า! ด้วย eco!Booster งานทำความสะอาดจะเสร็จเร็วขึ้นถึง 50% ทำให้คุณมีเวลาเหลือไปใช้กับสิ่งดี ๆ ในชีวิตได้มากขึ้น เทียบเท่ากับการดูซีรีส์เรื่องโปรดได้ถึง 12 ตอนเลยทีเดียว
* ปริมาณที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจาก: การเติมอ่างอาบน้ำ (150 ลิตร), อาบน้ำฝักบัว 6 นาที (72 ลิตร), การใช้พลังงานเครื่องซักผ้าต่อรอบ (0.34 kWh), และความยาวตอนซีรีส์ (45 นาที) ทั้งหมดนี้คำนวณจากการใช้พลังงาน น้ำ และเวลาโดยเฉลี่ยของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เชอร์ K 4 - K 7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานกับ eco!Booster
พื้นที่ที่ใช้ในการคำนวณ (หน่วยตารางเมตร) มีดังนี้: ลานบ้าน 50, กำแพงหิน 60, ทางเดินในสวน 35, ทางเข้า 30, รั้ว 75, ผนังอาคาร 100, รถยนต์/รถบ้าน 30