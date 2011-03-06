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    eco!Booster

    เตรียมพบกับความว้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากเรา — คาร์เชอร์ eco!Booster สุดยอดหัวฉีดประหยัดพลังงานแบบใหม่ ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงขึ้นถึง 50% หัวฉีดนี้สามารถคืนความสะอาดให้พื้นผิวที่บอบบางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งกว่าหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของเรา

    สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือ ความสามารถในการประหยัดน้ำและพลังงานได้มากถึง 50% ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคราบฝังแน่น เพียงถอดหัวฉีดเสริมออก ก็สามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

    Save water with the Kärcher eco!Booster
    50% higher cleaning performance

    ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงขึ้น 50%

    สัมผัสความว้าวได้เร็วยิ่งขึ้น: eco!Booster มาตรฐานใหม่ของการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง หัวฉีดใหม่นี้สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ที่กว้างกว่าหัวฉีดแบบแบนรุ่นก่อนอย่างชัดเจน นั่นหมายความว่า คราบสกปรกจะถูกกำจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

    50% higher energy efficiency

    ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 50%

    พลังทำความสะอาดมากขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง: eco!Booster ช่วยให้คุณทำความสะอาดพื้นที่เท่าเดิมด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันเท่าเดิม แต่ใช้เวลาน้อยลงอย่างมาก จึงประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

    50% higher water efficiency

    ประหยัดน้ำได้มากถึง 50%

    จัดการคราบสกปรกได้อยู่หมัด แต่ประหยัดทรัพยากร: eco!Booster ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและล้ำลึก พร้อมช่วยประหยัดน้ำในทุกการใช้งาน

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    เสียงเงียบลงสูงสุด 25%

    ทำความสะอาดได้ดีขึ้นและยังคงเงียบกว่าเดิมมาก: ด้วยการออกแบบพิเศษอง eco!Booster ทำให้รับรู้ได้ถึงการลดเสียงรบกวนสูงสุดถึง 25%*** เมื่อใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับบ้านและสวนของเรา และลดลง 15% เมื่อใช้กับอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพของเรา

    * เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดของหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของ Kärcher

    ** อ้างอิงจากความสามารถในการทำความสะอาดพื้นที่มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของ Kärcher โดยใช้พลังงานและน้ำในปริมาณเท่าเดิม ผ่านการตรวจสอบโดย SLG สถาบันทดสอบและรับรอง GmbH ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบอิสระ

    *** เปรียบเทียบกับการใช้งานหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของ Kärcher ค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้

    ค้นหาอุปกรณ์เสริมที่ใช่สำหรับคุณ ได้ที่นี่

    Kärcher eco!Booster พร้อมให้เลือกใช้สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหลายรุ่น ทั้งสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์

    บ้านและสวน

    eco!Booster สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับบ้านและสวน ช่วยให้การทำความสะอาดรอบบ้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    Home & Garden
    eco!Booster for Home & Garden Pressure Washers

    ระดับมืออาชีพ

    อุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับมืออาชีพ: eco!Booster สำหรับงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

    Professional
    eco!Booster for Professional Pressure Washers

    eco!Booster: แรงกว่าเดิม ประหยัดกว่าที่เคย

    ความสามารถในการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางได้อย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ ทำให้หัวฉีด eco!Booster เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่แท้จริง

    การทำความสะอาดผนังอาคาร

    คราบสกปรกที่อยู่ตามซอกมุมของพื้นผิวผนังที่หยาบกร้านมักจะฝังแน่นและกำจัดยาก ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและความคุ้มค่าของ eco!Booster คุณจึงสามารถขจัดคราบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองละเอียด เขม่าควัน รวมถึงการเจริญเติบโตต่าง ๆ เช่น ราและตะไคร่น้ำ

    eco!Booster facade cleaning
    eco!Booster wooden surfaces

    พื้นผิวไม้

    eco!Booster คือมาตรฐานใหม่ของการทำความสะอาดพื้นผิวไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือรั้วไม้ในสวน หรืองานทำความสะอาดมืออาชีพกับผนังไม้ทั้งหลัง แผ่นไม้คลุมผนัง หรือทางเดินไม้ ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้น ที่สูงกว่าหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของ Kärcher ถึง 50% eco!Booster ที่ทรงพลังช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินได้ในทุกการใช้งาน

    การทำความสะอาดรถยนต์

    การทำความสะอาดรถยนต์ไม่ได้เป็นแค่การปรับปรุงรูปลักษณ์ให้สวยงามเท่านั้น แต่การขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ เช่น เกสรดอกไม้ คราบแมลง อย่างสม่ำเสมอ คือพื้นฐานสำคัญของการดูแลรักษาที่ช่วยคงมูลค่ารถยนต์ไว้ แม้จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่ eco!Booster ก็ยังคงทำงานด้วยวิธีที่ประหยัดทรัพยากรอย่างโดดเด่น

    eco!Booster vehicle cleaning

    บ้านและสวน

    ทำความสะอาดเต็มที่ ประหยัดน้ำอย่างคุ้มค่า

    eco!Booster รุ่นใหม่จาก Kärcher ประหยัดพลังงานอย่างเหนือชั้น

    มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบนของ Kärcher พร้อมช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา นี่อาจเป็นความว้าวครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีมา

    eco!Booster เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K2, K3, K 4, K 5 และ K 7 สำหรับบ้านและสวน

    ค้นหารุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณได้อย่างรวดเร็วที่นี่

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    eco!Booster 120 สำหรับ K 2 และ K 3

    eco!Booster 120 เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K2 และ K3 ทุกรุ่น คุณสามารถค้นหารุ่นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K2 หรือ K3 ได้ที่นี่

    eco!Booster 120
    Kärcher eco!Booster 130 for K 4

    eco!Booster 130 สำหรับรุ่น K 4

    eco!Booster 130 เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันรุ่น K 4 ของ Kärcher ทุกเครื่อง คุณสามารถค้นหารุ่นที่ตรงกับเครื่องฉีดน้ำ K 4 ของคุณได้อย่างรวดเร็วที่นี่

    eco!Booster 130
    Kärcher eco!Booster 145 for K 5

    eco!Booster 145 สำหรับรุ่น K 5

    eco!Booster 145 เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันรุ่น K 5 ของ Kärcher ทุกเครื่อง คุณสามารถค้นหารุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องฉีดน้ำ K 5 ของคุณได้อย่างรวดเร็วที่นี่

    eco!Booster 145
    Kärcher eco!Booster 180 for K 7

    eco!Booster 180 สำหรับรุ่น K 7

    eco!Booster 180 เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันรุ่น K 7 ของ Kärcher ทุกเครื่อง คุณสามารถค้นหารุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องฉีดน้ำ K 7 ของคุณได้อย่างรวดเร็วที่นี่

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    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 50% ได้รับการยืนยันจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยสถาบันอิสระ*

    การทดสอบเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันอิสระ หรือ SLG สถาบันทดสอบและรับรอง แสดงให้เห็นว่า Kärcher eco!Booster** สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้ถึง 50% โดยในการทดสอบนี้ Kärcher eco!Booster ถูกนำไปเปรียบเทียบกับหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของคาร์เชอร์*** ที่เหมาะสมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K4 ถึง K7 ทุกรุ่น ผลการเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงความกว้างในการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานที่เพิ่มขึ้น 50% อีกด้วย

    มีการใช้วิธีการทดสอบหลายขั้นตอนสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ นอกเหนือจากการทดสอบบนแผ่นที่ทาสีซึ่งต้องทำความสะอาดแล้ว ยังมีการทำความสะอาดบนพื้นไม้ที่ผ่านการผุพังตามธรรมชาติอีกด้วย ระยะการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดจะถูกแปลงเป็นความกว้างในการทำความสะอาดที่สามารถวัดได้ด้วยความช่วยเหลือของเซ็นเซอร์ลำแสง ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นของ eco!Booster ได้

    * เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดของหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของ Kärcher

    ** รวมถึง Kärcher eco!Booster รุ่น 120 / 130 / 145 / 180

    *** หัวฉีดแบบแบนมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริมของเครื่อง (เช่น Vario Power Jet หรือ Multi Jet)

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    ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

    eco!Booster ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง เพราะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้สูงขึ้นถึง 50% แต่ยังส่งผลให้ประหยัดน้ำและพลังงานได้มากถึง 50% รวมถึงช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน เราจึงได้ทำการคำนวณและเตรียมตัวอย่างมาแสดงให้คุณเห็น โดยเราได้ทดสอบกับพื้นที่ขนาด 380 ตารางเมตรเพื่อสาธิตถึงประโยชน์ที่แท้จริงของ eco!Booster:

    น้ำ: eco!Booster คุณจะประหยัดน้ำได้ทุกครั้งที่ใช้งาน จากตัวอย่างของเรา ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้นั้นเพียงพอสำหรับเติมอ่างอาบน้ำได้ถึง 24 อ่าง หรือใช้สำหรับการอาบน้ำฝักบัวได้ประมาณ 50 ครั้งเลยทีเดียว

    พลังงาน: eco!Booster ไม่ได้ช่วยแค่ประหยัดน้ำ แต่ยังประหยัดพลังงานอีกด้วย พลังงานที่ประหยัดได้ด้วย eco!Booster นั้นเพียงพอสำหรับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าถึง 57 ครั้ง

    เวลา: เวลาคือสิ่งล้ำค่า! ด้วย eco!Booster งานทำความสะอาดจะเสร็จเร็วขึ้นถึง 50% ทำให้คุณมีเวลาเหลือไปใช้กับสิ่งดี ๆ ในชีวิตได้มากขึ้น เทียบเท่ากับการดูซีรีส์เรื่องโปรดได้ถึง 12 ตอนเลยทีเดียว

    * ปริมาณที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจาก: การเติมอ่างอาบน้ำ (150 ลิตร), อาบน้ำฝักบัว 6 นาที (72 ลิตร), การใช้พลังงานเครื่องซักผ้าต่อรอบ (0.34 kWh), และความยาวตอนซีรีส์ (45 นาที) ทั้งหมดนี้คำนวณจากการใช้พลังงาน น้ำ และเวลาโดยเฉลี่ยของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เชอร์ K 4 - K 7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานกับ eco!Booster

    พื้นที่ที่ใช้ในการคำนวณ (หน่วยตารางเมตร) มีดังนี้: ลานบ้าน 50, กำแพงหิน 60, ทางเดินในสวน 35, ทางเข้า 30, รั้ว 75, ผนังอาคาร 100, รถยนต์/รถบ้าน 30

    ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและสวน

    สำหรับมืออาชีพ

    มากกว่าการประหยัดเวลา คือการพลิกโฉมวงการทำความสะอาด

    eco!Booster ยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำความสะอาดด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 50%

    โซลูชันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งที่มีขนาดใหญ่และทำจากวัสดุที่บอบบาง รวมถึงการขจัดคราบสกปรกระดับเบาถึงปานกลาง

    ultra-efficient eco!Booster
    increased area performance

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่สูงขึ้น 50%

    eco!Booster สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ที่สูงขึ้นถึง 50% ช่วยประหยัดทั้งเวลา พลังงาน และน้ำ

    ค้นหา eco!Booster ที่เหมาะกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ

    eco!Booster ของเราได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งแบบน้ำเย็นและน้ำร้อน โดยมีขนาดหัวฉีดที่แตกต่างกัน ใช้เครื่องมือช่วยค้นหาสินค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้เลือก eco!Booster รุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องมือระดับมืออาชีพของคุณ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างและเลือกโมเดลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ เพื่อรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

    Kärcher accessories

    ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ