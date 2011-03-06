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ประเทศ: ไทย
ผู้คนทั่วโลกใช้เวลาในการทำความสะอาดบ้านเฉลี่ยถึง 3 ชั่วโมง 20 นาที ต่อสัปดาห์ ข้อมูลจากการศึกษาโดย Kärcher และเพื่อให้บ้านสะอาดน่าอยู่ การมีตัวช่วยอย่างอุปกรณ์หรือเคล็ดลับการทำความสะอาดต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านหรืองานนอกบ้าน: เพียงแค่รู้วิธีใช้งานที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น มีเวลาเหลือในการไปทำกิจกรรมอื่น ๆ และเพลิดเพลินกับชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดครัว ห้องน้ำ หรือห้องนั่งเล่น งานบ้านเหล่านี้ไม่ได้ทำเฉพาะช่วงเทศกาลหรือช่วงทำความสะอาดใหญ่เท่านั้น เพราะภายในบ้านของเราเอง สิ่งสกปรกสะสมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคราบต่าง ๆ บนพื้น เบาะ พรม ฝุ่นละออง และรอยนิ้วมือบนกระจก คราบอาหารและไขมันในครัว หรือคราบหินปูนและคราบสบู่ในห้องน้ำ แต่ไม่ต้องกังวล เพียงแค่มีเทคนิคดี ๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยา และวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คุณก็จะขจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านกลับมาสะอาดได้อีกครั้ง
งานดูแลพื้นที่รอบบ้านนั้นมีตลอดทั้งปี ในช่วงต้นปีควรเริ่มต้นด้วยการขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นผงที่สะสมมาตลอดฤดูแล้งออกจากลานบ้าน ทางรถเข้า และทางเดินต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่พืชพรรณเติบโตเร็ว การรดน้ำต้นไม้ การตัดแต่งสนามหญ้า และการตัดแต่งพุ่มไม้ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงปลายปี ช่วงอากาศเย็นสบาย ก็ถึงเวลาจัดการเก็บกวาดใบไม้แห้ง และจัดเก็บเฟอร์นิเจอร์สวนให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ ยานพาหนะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ หรือรถบ้าน ก็เป็นส่วนที่ต้องการการดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำเช่นกัน งานทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นขึ้นอย่างมาก เพียงแค่คุณมีเคล็ดลับการใช้งานที่เป็นประโยชน์