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    เคล็ดลับในการทำความสะอาดและดูแลรักษาบริเวณบ้านและสวน

    ผู้คนทั่วโลกใช้เวลาในการทำความสะอาดบ้านเฉลี่ยถึง 3 ชั่วโมง 20 นาที ต่อสัปดาห์ ข้อมูลจากการศึกษาโดย Kärcher และเพื่อให้บ้านสะอาดน่าอยู่ การมีตัวช่วยอย่างอุปกรณ์หรือเคล็ดลับการทำความสะอาดต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

    ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านหรืองานนอกบ้าน: เพียงแค่รู้วิธีใช้งานที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น มีเวลาเหลือในการไปทำกิจกรรมอื่น ๆ และเพลิดเพลินกับชีวิต

    เคล็ดลับทำความสะอาดบ้าน | คาร์เชอร์

    พื้นที่ในบ้าน

    เคล็ดลับในการทำความสะอาดบ้านของคุณ

    ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดครัว ห้องน้ำ หรือห้องนั่งเล่น งานบ้านเหล่านี้ไม่ได้ทำเฉพาะช่วงเทศกาลหรือช่วงทำความสะอาดใหญ่เท่านั้น เพราะภายในบ้านของเราเอง สิ่งสกปรกสะสมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคราบต่าง ๆ บนพื้น เบาะ พรม ฝุ่นละออง และรอยนิ้วมือบนกระจก คราบอาหารและไขมันในครัว หรือคราบหินปูนและคราบสบู่ในห้องน้ำ แต่ไม่ต้องกังวล เพียงแค่มีเทคนิคดี ๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยา และวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คุณก็จะขจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านกลับมาสะอาดได้อีกครั้ง

    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    การทำความสะอาดห้องน้ำ

    Kärcher tips for cleaning the kitchen

    การทำความสะอาดห้องครัว

    Kärcher tips for cleaning living spaces

    การทำความสะอาดห้องนั่งเล่น

    Kärcher tips for cleaning windows

    การทำความสะอาดบานหน้าต่าง

    Kärcher tips for cleaning parquet and laminate

    การทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ และลามิเนต

    Kärcher tips for cleaning carpet

    การทำความสะอาดพรม

    Kärcher tips for cleaning tiles

    การทำความสะอาดกระเบื้อง

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    การทำความสะอาดพื้น PVC เสื่อน้ำมัน

    Kärcher tips for cleaning upholstery carpet

    การทำความสะอาดเบาะโซฟา

    พื้นที่นอกบ้าน

    Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

    เคล็ดลับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาในบ้าน

    งานดูแลพื้นที่รอบบ้านนั้นมีตลอดทั้งปี ในช่วงต้นปีควรเริ่มต้นด้วยการขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นผงที่สะสมมาตลอดฤดูแล้งออกจากลานบ้าน ทางรถเข้า และทางเดินต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่พืชพรรณเติบโตเร็ว การรดน้ำต้นไม้ การตัดแต่งสนามหญ้า และการตัดแต่งพุ่มไม้ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงปลายปี ช่วงอากาศเย็นสบาย ก็ถึงเวลาจัดการเก็บกวาดใบไม้แห้ง และจัดเก็บเฟอร์นิเจอร์สวนให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ ยานพาหนะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ หรือรถบ้าน ก็เป็นส่วนที่ต้องการการดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำเช่นกัน งานทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นขึ้นอย่างมาก เพียงแค่คุณมีเคล็ดลับการใช้งานที่เป็นประโยชน์

    Kärcher Tips: Garage cleaning

    การทำความสะอาดโรงรถ

    Kärcher Tips: cleaning conservatory

    การทำความสะอาดเรือนกระจก

    Kärcher Tips for DIY

    เคล็ดลับ DIY

    Kärcher Tips: cleaning camping-equipment

    การทำความสะอาดอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง

    Kärcher Tips: removing moss

    การกำจัดตะไคร่น้ำ

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษายานพาหนะ

    Kärcher Tips: Car care

    เคล็ดลับการทำความสะอาดรถยนต์

    Kärcher Tips: Rim cleaning

    การทำความสะอาดขอบล้อ

    Kärcher Tips: Car washing

    การทำความสะอาดรถยนต์

    Kärcher Tips: Bike cleaning

    การทำความสะอาดจักรยาน

    Kärcher Tips: Caravan cleaning

    การทำความสะอาดรถบ้าน

    Kärcher Tips: Motorcycle cleaning

    การทำความสะอาดรถจักรยานยนต์

    การดูแลรักษาสวน

    Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden

    การดูแลรักษาสวน

    A man is watering flowers in the garden

    การรดน้ำสวน

    Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer

    การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ในสวน