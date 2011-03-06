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    เคล็ดลับการทำความสะอาดจักรยานที่บ้านและระหว่างเดินทาง

    การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่สนุก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าคุณจะมีจักรยานเสือภูเขา จักรยานสำหรับในเมือง หรือจักรยานไฟฟ้า ถ้าอยากใช้งานได้นาน ๆ ควรหมั่นดูแลรักษาและทำความสะอาดจักรยานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยอุปกรณ์และอะไหล่ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะทำที่หน้าโรงรถ ในสวน หรือระหว่างเดินทาง

    A woman cleans her bike in front of the garage with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

    การทำความสะอาดจักรยานที่บ้าน

    หลังจากการขี่จักรยานผ่านป่า ทุ่งนา ถนนดิน หรือถนนที่มีฝุ่น การทำความสะอาดจักรยานนั้นถือเป็นความคิดที่ดี คุณควรล้างสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากเฟรม โซ่ และส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน เช่น ระบบเกียร์และตลับลูกปืน เพราะสิ่งสกปรกบนชิ้นส่วนที่ต้องทำงานตลอดเวลา มีโอกาสก่อให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้น เพราะสนิมเกิดขึ้นตามกาลเวลาบนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของจักรยานลง และผู้ที่ขี่จักรยานในฤดูหนาวควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาจักรยานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเกลือถนนสามารถทำให้สีของเฟรมจักรยานและชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหายได้ ซึ่งการทำความสะอาดจักรยานทันทีหลังการใช้งานนั้นยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานและมูลค่าของจักรยานได้อีกด้วย ซึ่งวิธีนี้ยังเหมาะกับรถพ่วงจักรยานซึ่งสามารถทำความสะอาดได้พร้อมกัน

    A man cleans his road bike with a Kärcher handheld cleaner
    A man cleans his mountain bike with a Kärcher pressure washer

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษาจักรยานเองที่บ้าน มีดังนี้:

    • ขาตั้งจักรยานหรือผนัง
    • อุปกรณ์ทำความสะอาดที่คุณเลือก
    • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม
    • แปรงขนนุ่ม
    • ผ้าขนนุ่ม (เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์)
    • น้ำมันสำหรับโซ่และตลับลูกปืน

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแรงดันปานกลางเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดจักรยาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันมักต้องการการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าและน้ำ ในขณะที่เครื่องทำความสะอาดแบบพกพาจะใช้แบตเตอรี่และต้องการเพียงการเชื่อมต่อน้ำเท่านั้น ดังนั้นมันจึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดจักรยานอย่างรวดเร็วในสวน หรือที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า เช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันแบตเตอรี่ การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงและปานกลางสามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกเบา ๆ จากจักรยาน และการทำความสาะอาดคราบทั่วไป คุณสามารถใช้เพียงสายยางหัวฉีดก็เพียงพอแล้ว

    เคล็ดลับ

    ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันของคาเชอร์ รุ่น K 4 ถึง K 7 รวมถึงเครื่องทำความสะอาดแบบพกพา สามารถดูดน้ำจากถังหรือกระบอกน้ำได้ เพียงแค่ใช้ท่อดูดที่เหมาะสมหรือท่อดูดแบบพกพาเท่านั้น

    เมื่อทำความสะอาดจักรยานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน คุณควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. จากชิ้นส่วนที่บอบบาง เพราะหากเข้าใกล้เกินไป น้ำแรงดันสูงอาจทำให้ซีลหลุดออกได้ และทำให้มีน้ำเข้าไปและชะล้างจาระบีหล่อลื่นออกไปในที่สุด และร้ายไปกว่านั้น ความชื้นอาจขังอยู่ภายใน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายระยะยาวจากสนิมได้ แต่อย่างไรก็ตามหากคุณรักษาระยะห่างนี้และลดแรงดันของอุปกรณ์ไปที่ช่วงแรงดัน 1 หรือ "เบา" คุณก็จะสามารถทำความสะอาดจักรยานได้อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับจักรยานไฟฟ้า (e-bike): อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจักรยานไฟฟ้ามีความไวต่อน้ำ และไม่ควรทำความสะอาดโดยตรงด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน คุณควรใช้ผ้าหมาดหรือแปรงขนนุ่มเช็ดทำความสะอาดส่วนประกอบของแบตเตอรี่แทน

    Cleaning the battery of an e-bike with a Kärcher microfibre cloth

    การทำความสะอาดจักรยานระหว่างการเดินทาง

    หากต้องการทำความสะอาดจักรยานภูเขาจากฝุ่นและสิ่งสกปรกขณะอยู่ข้างนอก การใช้เครื่องทำความสะอาดยานพาหนะกลางแจ้งแบบพกพาก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ด้วยขนาดกะทัดรัดของมัน ทำให้สามารถใส่ในตะกร้าจักรยานได้ และหัวฉีดน้ำและท่อเกลียวยาว 2.8 เมตรจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบภายใต้ถังน้ำที่ถอดออกได้ ในขนาด 4 ลิตรหรือ 7 ลิตร

    ในการทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพียงแค่ถอดถังน้ำออกแล้วเติมน้ำสะอาดลงไป จากนั้นถอดหัวฉีดออกจากอุปกรณ์และติดตั้งถังน้ำกลับเข้าไปให้เรียบร้อย แล้วชี้หัวฉีดไปที่จักรยานและดึงไกปืน โดยหัวฉีดน้ำสามารถใช้ทำความสะอาดจักรยานได้ทั้งคัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งมามีเวลาทำงาน 15 นาที แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่สามารถใช้กับแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้ หรือหากแบตเตอรี่หมดระหว่างการเดินทาง ก็สามารถชาร์จใหม่ได้ด้วยอะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์ ซึ่งมาพร้อมกล่องชุดอุปกรณ์เสริม ที่สามารถเลือกซื้อได้ โดยจะมีแปรงอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพิเศษ และผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่ม รวมถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยท่อดูดที่เพิ่มเติมเข้ามาสามารถสูบน้ำจากถังน้ำได้ด้วย

    A woman cleans her road bike by a tree with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

    คู่มือทีละขั้นตอนเพื่อจักรยานที่สะอาด

    A light blue bike on a stand

    1. ตั้งจักรยานและเตรียมอุปกรณ์

    ผู้ที่ต้องการทำความสะอาดจักรยาน ควรวางจักรยานบนขาตั้งจักรยานอย่างมั่นคงหรือเอนจักรยานพิงกับผนังหรือต้นไม้ใหญ่ สำหรับการทำความสะอาดระหว่างการเดินทาง: ถอดถังน้ำออกจากเครื่องทำความสะอาดยานพาหนะกลางแจ้งแบบพกพา ถอดหัวฉีดน้ำออก จากนั้นติดตั้งถังน้ำกลับเข้าไปและเปิดอุปกรณ์ สำหรับการทำความสะอาดที่บ้าน: เชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันหรือเครื่องทำความสะอาดแรงดันปานกลางเข้ากับแหล่งน้ำ และไฟฟ้าหากจำเป็น จากนั้นเปิดอุปกรณ์ โดยสำหรับการทำความสะอาดจักรยาน ควรใช้หัวฉีดน้ำแบบแบนกับอุปกรณ์ทั้งหมด

    A light blue bike is cleaned with a Kärcher pressure washer

    2. ฉีดน้ำที่จักรยาน

    ฉีดน้ำที่จักรยานให้ทั่วถึงด้วยน้ำแรงดัน อย่าชี้เครื่องฉีดน้ำไปที่ตลับลูกปืน ระบบโช้ค หรือระบบไฟฟ้าโดยตรง เช่น ในจักรยานไฟฟ้า โดยเมื่อทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง ควรใช้การตั้งค่าต่ำและรักษาระยะห่างให้เพียงพอจากยาง, โซ่, ตลับลูกปืน และชิ้นส่วนเล็ก ๆ (ประมาณ 30 ซม.)

    เคล็ดลับ

    ควรทำความสะอาดจากล่างขึ้นบนจะดีที่สุด วิธีนี้จะทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าบริเวณไหนของจักรยานทำความสะอาดแล้วบ้าง

    A light blue bicycle is sprayed with Kärcher two-wheel cleaner

    3. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    สำหรับคราบที่ฝังแน่นนั้น คุณควรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์หรือที่ดียิ่งกว่านั้นคือผ ลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจักรยานโดยเฉพาะ ด้วยการโฉลมให้ทั่วในบริเวณที่สกปรกมากก่อนทำความสะอาด และทิ้งไว้ 3-5 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด โดยจักรยานควรแห้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

    สิ่งสำคัญ: เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิวที่ปิดสนิท (เช่น บนถนนลาดยาง) และใกล้กับท่อระบายน้ำเท่านั้

    A light blue bike is dried with a cloth

    4. ขจัดคราบสะสม

    หากยังมีคราบสะสมอยู่บนเฟรมจักรยาน มันสามารถกำจัดออกได้อย่างรวดเร็วด้วยแปรงหรือฟองน้ำ จากนั้นใช้ผ้านุ่ม (เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์) เช็ดให้แห้งในบริเวณที่ทำความสะอาดแล้ว เพื่อประหยัดน้ำเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดกลางแจ้งแบบพกพา ทำแปรงอเนกประสงค์ให้ชุมเล็กน้อย แล้วขัดจักรยาน จากนั้นฉีดน้ำล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกและใช้ผ้าขนนุ่มเช็ดจักรยานให้แห้งสนิท

    Bicycle chain is cleaned with a cloth

    เคล็ดลับ: ทำความสะอาดโซ่อย่างละเอียด

    โซ่มักจะทำความสะอาดได้ยากกว่าส่วนอื่น ๆ ของจักรยาน เนื่องจากน้ำมัน, สิ่งสกปรก, และฝุ่น เมื่อเวลาผ่านไปจะผสมกันเป็นฟิล์มเหนียว ดังนั้นก่อนทำความสะอาด ควรวางแผ่นกระดาษแข็งหรือผ้าขี้ริ้วเก่าภายใต้ล้อเสียก่อน จากนั้นใช้แปรงขนแข็งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกก่อน แล้วฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสองล้อหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโซ่ชนิดพิเศษ แล้วปล่อยให้ซึมเพื่อขจัดคราบ สิ่งหนึ่งที่ช่วยในการคลายสิ่งสกปรก คือการห่อโซ่ด้วยผ้าหรือผ้าขี้ริ้วและหมุนมันไปตามโซ่หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้สิ่งสกปรกคลายออกและถูกซับด้วยผ้าโดยทันที

    เปรียบเทียบ: อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดจักรยาน

    Pressure washer

    Medium pressure washer

    Pressure washer

    อุปกรณ์

    OC 3

    KHB 6 / KHB 4-18

    K 2 - K 7

    การใช้งาน

    แบบพกพา

    ใช้ที่บ้าน

    ใช้ที่บ้าน

    เวลาในการเตรียมการ

    ต่ำ เนื่องจากเพียงแค่เติมน้ำในถัง

    ต่ำ เนื่องจากต้องการเพียงการเชื่อมต่อน้ำ

    กลาง เนื่องจากต้องการการเชื่อมต่อน้ำและไฟฟ้า

    พลังทำความสะอาด

    ต่ำ เนื่องจากแรงดันต่ำ (อัตราการไหลสูงสุด 2 ลิตร/นาที)

    กลาง เนื่องจากแรงดันปานกลาง (สูงสุด 24 บาร์, อัตราการไหลสูงสุด 200 ลิตร/ชั่วโมง)

    สูง เนื่องจากช่วงแรงดันที่ปรับได้ระหว่าง 20 ถึง 110 บาร์ (สำหรับ K2) และถึง 180 บาร์ (สำหรับ K7)

    ความเหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดจักรยาน

    เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วระหว่างการเดินทาง

    ทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนเนื่องจากแรงดันต่ำ

    แบตเตอรี่และปริมาณถังน้ำไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียด

    เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดที่บ้าน

    แรงดันปานกลางเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดจักรยานและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน

    ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือการชาร์จแบตเตอรี่

    เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดที่บ้าน

    ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากเชื่อมต่อกับพลังงานและน้ำ

    ควรรักษาระยะห่างจากชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

    ควรตั้งแรงดันให้อยู่ในระดับต่ำสุด

    การดูแลหลังจากการทำความสะอาดจักรยาน

    เมื่อพูดถึงจักรยาน การดูแลหลังจากการทำความสะอาดอย่างละเอียดก็มีความสำคัญเช่นกัน ขั้นตอนแรกคือการเช็ดจักรยานให้แห้งสนิทเสมอ เพราะน้ำสามารถทำให้เกิดสนิมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาต่าง ๆ ยังสามารถกระจายตัวได้ดีขึ้นบนล้อที่แห้ง

    โดยเมื่อทำความสะอาดโซ่จักรยานเสร็จแล้ว ควรเช็ดให้แห้งด้วยผ้าก่อน แล้วจึงทาน้ำมัน การมีขาตั้งจักรยานในขั้นตอนนี้จะช่วยให้จักรยานอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการทำงาน ควรระวังให้น้ำมันไม่กระเซ็นไปที่ผ้าเบรกหรือแผ่นเบรก เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง สุดท้ายให้เช็ดน้ำมันส่วนเกินออกจากโซ่ด้วยผ้าขี้ริ้ว

    ปกติแล้ว ส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมด เช่น สายเคเบิล ข้อต่อเบรก คันโยกเบรก และคันโยกเปลี่ยนเกียร์ ควรทาน้ำมันเป็นประจำ และสำหรับโช๊คควรทำความสะอาดและทาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอด้วย

    ควรตรวจสอบแรงดันลมในยางจักรยานเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะหากคุณต้องการขี่จักรยานอีกครั้งหลังจากไม่ได้ใช้งานมานาน บริเวณข้างขอบยางมักจะระบุแรงดันลมที่ควรเติม ทั้งขั้นต่ำและสูงสุด ยิ่งแรงดันลมสูง ยางก็จะหมุนได้ง่ายขึ้น

    Bicycle chain is oiled

    วิธีการทำความสะอาดจักรยาน

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ

    Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

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