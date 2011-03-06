การทำความสะอาดจักรยานที่บ้าน
หลังจากการขี่จักรยานผ่านป่า ทุ่งนา ถนนดิน หรือถนนที่มีฝุ่น การทำความสะอาดจักรยานนั้นถือเป็นความคิดที่ดี คุณควรล้างสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากเฟรม โซ่ และส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน เช่น ระบบเกียร์และตลับลูกปืน เพราะสิ่งสกปรกบนชิ้นส่วนที่ต้องทำงานตลอดเวลา มีโอกาสก่อให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้น เพราะสนิมเกิดขึ้นตามกาลเวลาบนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของจักรยานลง และผู้ที่ขี่จักรยานในฤดูหนาวควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาจักรยานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเกลือถนนสามารถทำให้สีของเฟรมจักรยานและชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหายได้ ซึ่งการทำความสะอาดจักรยานทันทีหลังการใช้งานนั้นยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานและมูลค่าของจักรยานได้อีกด้วย ซึ่งวิธีนี้ยังเหมาะกับรถพ่วงจักรยานซึ่งสามารถทำความสะอาดได้พร้อมกัน