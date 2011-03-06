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    เคล็ดลับและเทคนิคล้างรถที่บ้าน ทำง่าย ประหยัดเวลา

    ทำไมต้องล้างรถบ่อย ๆ? คำตอบอาจทำให้คุณอึ้ง! ไม่ว่าคุณจะเป็นสายซิ่งหรือขับรถไปทำงาน การล้างรถสม่ำเสมอสำคัญกว่าที่คิด โดยเฉพาะในเมืองไทยที่ร้อนจัด ฝุ่นเยอะ ฝนตกบ่อย สิ่งสกปรกสะสมได้ตลอดปี ทั้งละอองเกสร คราบน้ำฝน มูลนก แม้แต่ยางไม้จากต้นไม้ริมทาง ซึ่งทำลายสีรถได้หากปล่อยไว้นาน นอกจากทำให้รถดูใหม่แล้ว ยังช่วยรักษามูลค่าและลดค่าซ่อมในระยะยาว แค่ล้างรถบ่อย ๆ คุณก็จะได้ทั้งรถสวย ขายต่อราคาดี และอายุการใช้งานยาวนาน ในสภาพอากาศบ้านเรา คุ้มสุด ๆ ใช่ไหมล่ะ? แล้วคุณล่ะ ล้างรถบ่อยแค่ไหน?

    Kärcher Tips: Car Washing

    ทำไมคุณถึงควรทำความสะอาดรถอยู่เสมอ?

    ไม่ว่าคุณจะเป็นสายรักรถหรือใช้รถเป็นพาหนะประจำวัน การล้างรถสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีทั้งหน้าร้อนและหน้าฝน สิ่งสกปรกสามารถสะสมบนตัวรถได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ละอองเกสรในช่วงเปลี่ยนฤดู คราบน้ำฝนและโคลนในหน้าฝน หรือแม้มูลนก หากปล่อยให้คราบสกปรกเหล่านี้สะสมนานเกินไป อาจทำให้สีรถเสียหายและเกิดสนิมได้ การล้างรถอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงช่วยให้รถดูใหม่เอี่ยมอยู่เสมอ แต่ยังรักษามูลค่าของรถในระยะยาวอีกด้วย เพียงใส่ใจดูแลเล็กน้อย รถคู่ใจของคุณก็จะอยู่ในสภาพดีได้นานแสนนาน

    ข้อควรระวัง:

    การล้างรถหน้าบ้านของคุณขึ้นอยู่กับกฎระเบียบประจำท้องถิ่นของคุณด้วย บางพื้นที่ห้ามล้างรถบนถนนสาธารณะ ซึ่งข้อห้ามนี้มีไว้ใช้ไม่ว่าจะในกรณีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือไม่ก็ตาม การล้างรถและจักรยานยนต์มักจะได้รับอนุญาตในกรณีที่คุณปฏิบัติภายในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเอง แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดว่าการใช้น้ำในการล้างรถที่บ้านจะต้องปล่อยน้ำทิ้งลงระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นก่อนที่คุณจะล้างรถที่บ้าน คุณควรตรวจสอบก่อนเสมอว่าการล้างรถในพื้นที่ส่วนตัวนั้นไม่ได้มีข้อห้ามอย่างชัดเจน ซึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยตามกฎหมาย คือ การล้างรถในสถานที่ล้างรถ

    Car being washed on own property

    การทำความสะอาดรถของคุณเอง: ด้วยคำแนะนำแต่ละขั้นตอน

    Kärcher Tips: Remove loose dirt on your car

    ขั้นตอนที่ 1: ขจัดสิ่งสกปรกออกเบื้องต้น

    ก่อนที่คุณจะเริ่มล้างรถ ให้ทำการขจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นก่อน เช่น เศษใบไม้ใบหญ้า ด้วยมือหรือแปรงขนนุ่ม

    Kärcher tips: pre-cleaning when washing the car

    ขั้นตอนที่ 2: การทำความสะอาดเบื้องต้น

    ถึงเวลาทำความสะอาดเบื้องต้น: ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อคลายสิ่งสกปรกออกก่อน โดยใช้หัวฉีดแบบแบนเพื่อป้องกันการขีดข่วนพร้อมกับแปรงล้างขณะทำความสะอาด หรือทำความสะอาดรถด้วยมือ โดยใช้ปืนฉีดน้ำต่อเข้ากับหัวฉีดน้ำ หรือใช้น้ำในถังและฟองน้ำอ่อน และหากเป็นไปได้ ให้ทำการเตรียมและทำความสะอาดล้อรถด้วย ล้อรถและซุ้มล้อนั้นควรได้รับการทำความสะอาดในเบื้องต้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากสิ่งสกปรกในพื้นที่นี้จะขจัดออกได้ยาก โดยการทำความสะอาดสถานที่ที่เข้าถึงยากเหล่านี้ สามารถใช้หัวฉีด 360 องศาเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้เช่นกัน ซึ่งสามารถปรับได้ตามมุมที่ต้องการ ด้วยตำแหน่งการจับที่สะดวก สามารถกำหนดทิศทางของน้ำได้ ทั้งไปข้างหน้า, ด้านข้าง, ด้านบน และด้านล่าง

    Kärcher tip: Apply cleaner to car

    ขั้นตอนที่ 3: ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    ถึงเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดรถทั้งคันด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ โดยเริ่มจากด้านล่างขึ้นไป และปล่อยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทิ้งไว้สักครู่เพื่อคลายสิ่งสกปรก จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำแรงดันสูง แต่หากต้องการให้การทิ้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไว้นานขึ้น คุณควรเลือกใช้โฟมทำความสะอาด ซึ่งจะสร้างฟองหนาและอยู่ได้ยาวนาน โดยสามารถใช้หัวฉีดโฟมเพื่อทำการฉีดฟองให้สะดวกขึ้น แต่หากคุณต้องการตัวเลือกอื่นล่ะก็ คุณสามารถใช้ฟองน้ำอย่างนุ่มในการโฉลมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ลงบนตัวรถได้

    ข้อควรระวัง: อย่าทำให้เกิดฟองมากเกินไป เพราะฟองอาจลื่นไหลออกไปเพราะน้ำหนักของมันเอง และจะไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไว้ได้นานเพียงพอ

    Kärcher tip: Rinse car

    ขั้นตอนที่ 4: ล้างรถให้สะอาด

    จากนั้นล้างรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและน้ำสะอาด ควรใช้หัวฉีดแบบแบนเสมอ และรักษาระยะห่าง 15 เซนติเมตรจากพื้นผิวของรถ หรือ 30 เซนติเมตรจากล้อรถ หรือตัวเลือกอื่นคือการใช้แปรงขัดแบบขนนุ่ม, แปรงไฟฟ้า หรือแปรงขัดล้างแบบหมุนได้ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยขจัดเศษสิ่งสกปรกได้อย่างละเอียดมากขึ้น เคล็ดลับ: ควรล้างรถจากล่างขึ้นบนเสมอ เพื่อให้เห็นพื้นที่ที่ยังต้องทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น

    หากคุณไม่มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง คุณก็สามารถล้างรถด้วยท่อน้ำสำหรับทำสวนทั่วไป กับหัวฉีดสเปรย์ได้เช่นกัน

    เคล็ดลับ

    เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง คุณควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่สูงขึ้นเล็กน้อยในปริมาณที่พอเหมาะเหมาะสม แทนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปในจำนวนมาก เพราะจะช่วยรักษาประสิทธิภาพของการทำความสะอาดได้ดีกว่า

    ขั้นตอนที่ 5: ปล่อยให้รถแห้งและซ่อมสี

    เมื่อรถได้รับการล้างออกอย่างทั่วถึงแล้ว ให้ปล่อยให้รถแห้งหรือใช้ผ้าหนังกลับในการเช็ดให้แห้ง ซ่อมแซมรอยบุบและรอยขีดข่วนที่ตอนนี้เห็นได้ชัด และหลังจากทำความสะอาดภายนอกแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มการทำความสะอาดภายในรถได้

    Car is dried with a leather cloth

    การขจัดคราบฝังแน่นออกจากรถ

    insect residue remains on windshield

    คราบแมลง

    คราบแมลงสามารถขจัดออกได้ด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแมลง สำหรับคราบที่ติดอยู่บนสีรถ, กระจังหน้า, กระจกด้านนอก, หน้าต่าง และวัสดุพลาสติก โดยการสเปรย์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนพื้นที่ที่มีคราบ หลังจากที่คุณได้ทำความสะอาดเบื้องต้นแล้ว ทิ้งน้ำยาไว้ให้ซึมสักครู่แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทางเลือกอีกวิธีหนึ่งคือการใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำเพื่อแช่คราบสิ่งสกปรกแล้วขจัดออกหลังจากทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที

    Tree sap on car paint

    น้ำยางจากต้นไม้

    หากคุณพบว่าน้ำยางจากต้นไม้ติดอยู่บนสีรถ ให้รีบทำการขจัดออกโดยเร็วที่สุด ยิ่งไวเท่าไร การขจัดออกด้วยน้ำอุ่นและฟองน้ำ, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, หรือการใช้บริการล้างรถก็จะทำได้ง่ายขึ้น แต่หากน้ำยางจากต้นไม้แห้งแล้ว คุณสามารถใช้วิธีแก้ไขที่บ้านได้สองวิธี: ใช้ผลิตภัณฑ์ละลายน้ำแข็งที่ล็อคประตูเพียงหยดเดียวทาบนพื้นที่ที่มีน้ำยาง หรือใช้ไขมัน เช่น เนย, มาร์การีน, หรือน้ำมันทำอาหาร ทาทิ้งไว้สักครู่แล้วเช็ดน้ำยางออกด้วยผ้านุ่ม

    Bird droppings on car

    มูลนก

    มูลนกที่ไม่ได้รับการขจัดออกจากรถ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสีรถได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน อย่าปล่อยไว้นานที่จะขจัดมันออก สิ่งสำคัญ: มูลที่แห้งแล้วไม่ควรถูกขูดออก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนรถได้ ควรแช่พื้นที่ที่มีมูลนกด้วยน้ำอุ่นหรือผ้าเสียก่อนที่จะล้างรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือในสถานีล้างรถ เพื่อมูลนกถูกเช็ดออกได้ง่ายด้วยฟองน้ำอ่อนหรือผ้าเปียกนั่นเอง

    Salt residue on car

    คราบเกลือ

    เกลือจากถนนและกรวดควรถูกล้างออกจากรถอย่างสม่ำเสมอในฤดูหนาว เนื่องจากมันสามารถเพิ่มการเกิดสนิมในพื้นที่ที่เสียหายอยู่แล้วได้ เช่น สีที่มีรอยแตกหรือขีดข่วน เกลือจากถนนยังควรถูกขจัดออกจากใต้ท้องรถอย่างสม่ำเสมออีกด้วย และเพื่อปกป้องตัวรถจากความชื้นและเกลือได้ดีขึ้น เราแนะนำให้ล้างรถให้สะอาดก่อนฤดูหนาว และจากนั้นจึงลงแว๊กซ์ เพื่อรักษาสีรถให้คงทน

    Spray windshield with Kärcher car glass cleaner

    ทำความสะอาดหน้าต่างและกระจกรถ

    ผู้ขับขี่และนักเดินทางเป็นประจำจะรู้ดีถึงปัญหา: สิ่งสกปรก, ฝุ่นละออง, และแมลง ที่มักจะสะสมบนกระจกหน้ารถในช่วงเดือนที่มีอากาศอุ่นอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่จะทำให้รถดูสกปรกเท่านั้น แต่ยังอาจลดทอนความสามารถในการมองเห็นที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ ดงนั้นไม่ว่าคุณจะวางแผนจะไปเติมน้ำมันหรือไปล้างรถเมื่อไร กระจกหน้า, กระจกข้าง, และกระจกมองข้างควรได้รับการทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกรถยนต์ชนิดพิเศษ ซึ่งรับประกันการทำความสะอาดที่ไม่ทิ้งคราบและก่อให้เกิดการสะท้อน รวมถึงขจัดคราบแมลงและคราบถนน รวมทั้งรอยนิ้วมืออีกด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้มักมีสารที่ให้ผลลัพธ์ต้านไฟฟ้าสถิต เพื่อให้ผิวกระจกไม่สกปรกง่ายและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นในอนาคต โดยวิธีการทำความสะอาดกระจก เพียงแค่ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนพื้นผิว ทิ้งไว้สักครู่และเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่ม ๆ และการทำความสะอาดกระจกหน้ารถจะสะดวกยิ่งขึ้น

    คำถามที่พบบ่อย

    วิธีการล้างรถ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Kärcher: WB 60 Soft surface wash brush

    แปรงขัดขนแบบนุ่ม

    Kärcher: Wash brushes

    แปรงพลังงาน WB 150

    Kärcher: Wheel washing brush

    แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush)

    Kärcher: WB 130 rotating wash brush

    แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130

    Kärcher: FJ 10 C foam jet Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1

    หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1

    Kärcher: Car shampoo 3-in-1

    ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1

    Kärcher: Ultra foam cleaner

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม

    Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

    หัวฉีด 360 องศารุ่น VP 180S

    3-in-1 wash brush

    3-in-1 wash brush

    eco!Booster

    eco!Booster

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