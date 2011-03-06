ทำไมคุณถึงควรทำความสะอาดรถอยู่เสมอ?
ไม่ว่าคุณจะเป็นสายรักรถหรือใช้รถเป็นพาหนะประจำวัน การล้างรถสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีทั้งหน้าร้อนและหน้าฝน สิ่งสกปรกสามารถสะสมบนตัวรถได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ละอองเกสรในช่วงเปลี่ยนฤดู คราบน้ำฝนและโคลนในหน้าฝน หรือแม้มูลนก หากปล่อยให้คราบสกปรกเหล่านี้สะสมนานเกินไป อาจทำให้สีรถเสียหายและเกิดสนิมได้ การล้างรถอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงช่วยให้รถดูใหม่เอี่ยมอยู่เสมอ แต่ยังรักษามูลค่าของรถในระยะยาวอีกด้วย เพียงใส่ใจดูแลเล็กน้อย รถคู่ใจของคุณก็จะอยู่ในสภาพดีได้นานแสนนาน