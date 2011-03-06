ทำไมเราถึงต้องทำความสะอาดพื้นพรม?
พื้นพรมที่สวย ช่วยให้บ้านอบอุ่นน่าอยู่ ดูโดดเด่น และยังช่วยให้เท้าของคุณอุ่นอยู่ตลอดเวลา การปูพรมบนพื้นนั้น นอกจากจะดูดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการลื่นล้ม และลดเสียงรบกวนของฝีเท้าขณะเดิน โดยขนาดความยาวของขนพรมจะเป็นต้นชี้วัดความยากง่าย และความต้องการการดูแลทำความสะอาด ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปพื้นพรมควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพราะวิธีการเหล่านี้จะช่วยรักษารูปลักษณ์ของพรมไว้ ทั้งยังยืดอายุการใช้งาน และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับสุขอนามัยที่ดี เนื่องจากสิ่งสกปกที่ฝังแน่น ขนสัตว์เลี้ยงที่ตกหล่น และฝุ่นไรที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดออกไป