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    การทำความสะอาดรถบ้าน: เคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

    รถบ้านคืออิสระแห่งการพักผ่อน แต่เพื่อให้ทุกทริปราบรื่น การดูแลความสะอาดทั้งภายนอกและภายในเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคราบฝุ่น ฝน และแมลง เกิดขึ้นได้ทุกวัน เราจึงรวบรวมเคล็ดลับการดูแลรถบ้านของคุณให้สะอาดเอี่ยม พร้อมลุยทุกเส้นทางมาฝากกัน

    A cravan is cleaned with a Kärcher pressure washer

    ทำไมต้องทำความสะอาดรถบ้าน

    การทำความสะอาดรถบ้านไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามและความสะดวกสบายภายในเท่านั้น แต่การดูแลภายนอกให้สะอาด โดยเฉพาะกระจกทุกบาน ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยทัศนวิสัยที่คมชัดขณะขับขี่ นอกจากนี้ การหมั่นดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคงมูลค่ารถให้ดูใหม่เสมอ โดยแนะนำให้ทำความสะอาดใหญ่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงก่อนเก็บรถเข้าที่ร่มและก่อนเริ่มฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงควรทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในทันทีหลังจบทริปเดินทางไกล และตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน้าต่างทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

    ขั้นตอนการล้างรถบ้าน

    การดูแลรถบ้านให้สะอาดครบวงจรทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยตัวเอง เพียงทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตั้งแต่การล้างภายนอกถึงภายในรถ เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้การดูแลรถบ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด

    Cleaning caravans with pressure sprayer

    การทำความสะอาดภายนอกรถบ้าน

    เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยและคุณได้หาสถานที่ที่เหมาะสมในการทำความสะอาดรถบ้านแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือทำความสะอาด ภายนอกของรถควรเริ่มจากการทำความสะอาดหลังคาก่อน จากนั้นจึงทำความสะอาดด้านข้าง และสุดท้ายที่ขอบล้อ

    ในการทำความสะอาดด้านข้างของรถ ควรเริ่มจากการเช็ดทำความสะอาดจากด้านล่างขึ้นไปข้างบน วิธีนี้จะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าได้ทำความสะอาดบริเวณไหนไปแล้ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    ในการทำความสะอาดรถบ้าน คุณสามารถใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้:

    • แชมพูทำความสะอาดรถ, สเปรย์ฟองโฟม หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ (หมายเหตุ: ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารขัดถู เพราะอาจทำให้ผิวภายนอกเกิดความเสียหาย)
    • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
    • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อและแปรงล้างขอบล้อ
    • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกรถ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอะคริลิค (ถ้าจำเป็น)
    • แปรงล้างและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือสายยางทำสวน
    • ท่อฉีดน้ำแบบยืดหดได้ (ถ้าจำเป็น)
    • น้ำอุ่น
    • ฟองน้ำหรือผ้าเช็ด
    • ผ้าไมโครไฟเบอร์
    • น้ำยาฆ่าเชื้อ
    • สารฆ่าเชื้อ
    • น้ำยาขจัดตะกรัน
    A man uses a Kärcher telescopic jet pipe to clean the roof of his caravan

    วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำความสะอาดภายนอกรถบ้านคือการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและแชมพูทำความสะอาดรถ หากคุณต้องการทำความสะอาดหลังคาด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ควรหลีกเลี่ยงการยืนบนหลังคาหรือใช้บันได เนื่องจากมีความเสี่ยงที่บันไดอาจล้มลงได้จากแรงดันน้ำที่สูง วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการทำงานจากที่พื้นโดยใช้ท่อฉีดน้ำแบบยืดหดได้

    นอกจากนี้ยังมีแท่นยกหรือเวทีที่บางสถานีล้างรถจัดเตรียมไว้ เพื่อช่วยให้สามารถทำความสะอาดยานพาหนะที่มีความสูงได้อย่างปลอดภัย เมื่อใช้แรงดันสูงในการทำความสะอาด ควรระมัดระวังและใช้แรงดันน้ำที่อ่อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. ระหว่างเครื่องฉีดน้ำและพื้นผิวของรถ

    สำหรับส่วนตกแต่ง ขอบยางซีลกันน้ำ และตะแกรงช่องเซอร์วิสต่าง ๆ ควรแยกทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง และเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฉีดกระเด็นเข้าช่องระบายอากาศของระบบทำความเย็น ควรติดตั้งฝาครอบกันน้ำให้เรียบร้อยก่อนเริ่มล้างรถทุกครั้ง

    Man cleans his caravan with Kärcher Ultra Foam Cleaner

    หากมีเพียงบันไดที่สามารถใช้ได้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบฟองเพื่อทำความสะอาดหลังคาและผนังข้างของรถให้เปียกด้วยน้ำยาฟอง จากนั้นใช้แปรงล้างขนนุ่มทำความสะอาด และล้างออกด้วยสายยาง สำหรับซีลต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส และควรดูแลด้วยการทากลีเซอรีนหรือแป้งฝุ่นแทน

    ในการทำความสะอาดกระจกรถ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกสำหรับรถยนต์ โดยการฉีดน้ำยาลงบนกระจกแล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดในการเช็ดกระจายให้ทั่ว โดยทั่วไปแล้ว กระจกในพื้นที่พักอาศัยของรถมักทำจากอะคริลิคหรือพลาสติก สำหรับการทำความสะอาดกระจกเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอะคริลิคเฉพาะทาง แต่หากไม่มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนี้ ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูได้ หลีกเลี่ยงการใช้แปรงในการทำความสะอาดกระจก เพราะอาจทำให้กระจกเป็นรอยได้ สำหรับผลลัพธ์ที่ไร้รอยขีดข่วน คุณสามารถล้างกระจกด้วยน้ำหลังจากทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือผ้าขนหนูธรรมดา

    A man cleans the windshield of his caravan with a Kärcher pressure washer

    เคล็ดลับ

    หากมีคราบแมลงติดอยู่ที่กระจกรถ ไฟหน้าหรือหลังคารถ คุณสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยากำจัดแมลง แล้วล้างออกด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือสายยาง

    Clean wheel wells on camper

    ซุ้มล้อและขอบล้อก็สามารถทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ซุ้มล้อ สามารถติดท่อฉีดน้ำแบบปรับได้พร้อมข้อต่อ 360° เพื่อทำความสะอาดได้สะดวกยิ่งขึ้น

    สำหรับการทำความสะอาดขอบล้อ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อ หรือสามารถใช้น้ำอุ่นผสมกับน้ำส้มสายชูแทนได้ สำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น การใช้แปรงขัดล้อจะช่วยทำความสะอาดตามรอยแยกต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

    เคล็ดลับ

    การทำความสะอาดรถบ้านในวันที่อากาศแห้งเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด เพราะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจแห้งเร็วเกินไปและทิ้งคราบไม่สวยงาม เช่นเดียวกัน ควรทำความสะอาดแต่ละด้านของรถให้เสร็จก่อนที่จะย้ายไปทำอีกด้านหนึ่ง

    การทำความสะอาดถังน้ำและกันสาดติดข้างรถ

    ถังน้ำในรถบ้านหรือรถคาราวานเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ไม่เพียงแต่ควรกำจัดตะกรันจากระบบน้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังต้องทำความสะอาดไบโอฟิล์ม ซึ่งเป็นชั้นบาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาพร้อมกับการสะสมของแบคทีเรีย ไบโอฟิล์มนี้จะมีลักษณะเป็นชั้นลื่น ๆบนผนังถังและมีการเปลี่ยนสีในท่อ ดังนั้น ควรทำความสะอาดถังน้ำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะก่อนและหลังฤดูกาลตั้งแคมป์ เริ่มต้นด้วยการฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงฆ่าเชื้อเพิ่มเติม และใช้น้ำยาขจัดตะกรันตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์ แล้วล้างถังน้ำให้สะอาดอย่างละเอียดเพื่อกำจัดสารตกค้าง

    กันสาดติดข้างรถก็จำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ เช่นกัน สำหรับคราบสกปรกทั่วไป การเช็ดทำความสะอาดผิวมุ้งด้วยน้ำอุ่นเล็กน้อยและแปรง ผ้า หรือฟองน้ำก็เพียงพอ แหากคราบสกปรกฝังแน่นมากขึ้น คูณสามารถใช้สบู่อ่อน ๆ หรือน้ำยาล้างจานได้เช่นกัน หลังจากทำความสะอาดแล้ว ควรให้กันสาดแห้งในอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะม้วนเก็บหรือเก็บไว้ในที่อื่น

    Caravan interior cleaning

    การทำความสะอาดภายในรถบ้าน

    หลังจากทำความสะอาดภายนอกอย่างละเอียดแล้ว คุณก็สามารถหันมาทำความสะอาดภายในได้ ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดคาราวานจากภายใน ควรนำสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปก่อน และในโอกาสนี้ หากจำเป็นก็สามารถคัดแยกสิ่งของที่ไม่ต้องการออกไปด้วย

    สำหรับการทำความสะอาดภายใน ให้ใช้สิ่งของเหล่านี้:

    • น้ำอุ่น
    • ฟองน้ำและผ้า
    • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
    • เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาหรือเครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง
    • เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
    • เครื่องดูดฝุ่นสำหรับพรมหรือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ (หากจำเป็น)

    โดยทั่วไปแล้ว เมื่อทำความสะอาดภายใน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแค่พอเหมาะ เพราะความชื้นสามารถนำไปสู่การเกิดราในคาราวานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการออกแบบพิเศษของมัน และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างรถได้ ควรทำความสะอาดคราบน้ำที่เหลือทิ้งไว้ให้หมด และนอกจากนี้ การทำความสะอาดโดยเปิดหน้าต่างจะช่วยให้ความชื้นที่เกิดจากการทำความสะอาดสามารถระเหยออกไปได้

    Detail: upholstery being cleaned

    ในการทำความสะอาดเบาะ ที่นอน และพรม ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นออกก่อน หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง แล้วนำไปตากให้แห้งข้างนอกขณะทำความสะอาด สำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นหรือคราบเปื้อน สามารถใช้เครื่องทำความสะอาดพรมได้ หรือหากต้องการทำความสะอาดเฉพาะจุด ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะจุดได้เช่นกัน

    A woman cleans a windshield using a glove and cloth

    ในการทำความสะอาดภายในกระจก ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น อีกครั้งที่ควรสังเกตว่า ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในการทำความสะอาดกระจกและกระจกที่เป็นพลาสติก

    Cleaning caravan interior with vacuum cleaner

    จากนั้นให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในทั้งหมดอย่างละเอียด นอกจากพื้นแล้ว ควรทำความสะอาดตู้และช่องเก็บของ รวมถึงลิ้นชักต่าง ๆ ด้วย หลังจากนั้นให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือหากต้องการเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ที่อ่อนโยนลงไปในน้ำก็ได้ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฟอง เพราะอาจมีสารตัวทำละลายที่สามารถทำให้บางพื้นผิวเสียหายได้

    The interior of the fridge is cleaned with a cloth

    จากถึงคราวทำความสะอาดตู้เย็น ก่อนอื่นให้นำชั้นวางทั้งหมดออกมาแล้วล้างด้วยน้ำอุ่นผสมกับน้ำยาล้างจาน จากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดผนังด้านหลังของตู้เย็น เพื่อป้องกันการเกิดรา ควรทิ้งประตูตู้เย็นไว้เปิดเมื่อไม่ใช้งาน เช่น ในช่วงฤดูหนาว

    Cleaning a caravan kitchenette with a Kärcher steam cleaner

    สุดท้ายให้หันมาทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัวและเตา หากยกตะแกรงและฝาครอบหัวเตาออกจากเตาแก๊ส คุณจะเห็นคราบสกปรก ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำอุ่น

    คราบตะกรันในพื้นที่ครัวสามารถกำจัดได้ด้วยน้ำส้มสายชู รวมถึงท่อน้ำที่อุดตันก็เช่นกัน ส่วนคราบฝังแน่นและคราบมันที่อยู่ด้านบนและรอบ ๆ เตา ก็สามารถทำความสะอาดได้ดีโดยการใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Kärcher: Car shampoo 3-in-1

    ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1

    Kärcher: Ultra foam cleaner

    ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม

    Kärcher: Foam jet

    หัวฉีดโฟม FJ 6

    Kärcher: Rotating wash brush

    แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130

    Kärcher: Soft surface wash brush

    แปรงขัดขนแบบนุ่ม

    Kärcher: Wheel washing brush

    แปรงขัดล้อ

    Kärcher: TLA 4 telescopic spray lance

    ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Kärcher: Carpet cleaner

    เครื่องซักพรม

    Cordless Vacuum Cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นพกพา

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