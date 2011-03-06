ทำไมต้องทำความสะอาดรถบ้าน
การทำความสะอาดรถบ้านไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามและความสะดวกสบายภายในเท่านั้น แต่การดูแลภายนอกให้สะอาด โดยเฉพาะกระจกทุกบาน ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยทัศนวิสัยที่คมชัดขณะขับขี่ นอกจากนี้ การหมั่นดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคงมูลค่ารถให้ดูใหม่เสมอ โดยแนะนำให้ทำความสะอาดใหญ่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงก่อนเก็บรถเข้าที่ร่มและก่อนเริ่มฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงควรทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในทันทีหลังจบทริปเดินทางไกล และตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน้าต่างทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุด