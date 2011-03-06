วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพที่สุดขณะเดินทาง
เป็นเรื่องปกติที่อุปกรณ์ตั้งแคมป์จะสกปรกเมื่อเวลาผ่านไป ไม่จำเป็นต้องเป็นทริปเดินป่าที่ฝนตกกระทันหันเท่านั้น อุปกรณ์แคมป์ปิ้งและเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็อาจเปื้อนโคลนและสกปรกได้จากเพียงแค่การใช้งานในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ตั้งแคมป์ต้องได้รับการล้างทำความสะอาด รวมถึงเก้าอี้พับ หรือจักรยานก็ควรได้รับการทำความสะอาดหลังการใช้งานด้วย และสำหรับผู้ที่พักผ่อนริมทะเลและชื่นชอบการโต้คลื่น ย่อมทราบดีว่าชุดเวทสูท (Wetsuits) และกระดานโต้คลื่นควรถูกล้างทำความสะอาดคราบเกลือและทรายหลังการโต้คลื่น เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
หลักการนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ตั้งแคมป์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทำความสะอาดและล้างอุปกรณ์ทันทีหลังการใช้งาน แทนที่จะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะมีการใช้งานครั้งต่อไป ควรจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้หยิบใช้งานได้ทันที เมื่อไปตั้งแคมป์ คุณควรเตรียมแปรง, ฟองน้ำ, ถังน้ำ, บัวรดน้ำ, สายยางรดน้ำ, ไม้กวาด รวมถึงน้ำยาล้างจาน และอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ไว้ให้พร้อม