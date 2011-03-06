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    วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ตั้งแคมป์ง่าย ๆ แบบมีประสิทธิภาพ

    ชวนครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของคุณออกเดินทางสู่ธรรมชาติด้วยรถบ้าน! ไม่ว่าจะเป็นทริปสั้น ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือการวางแผนพักผ่อนอย่างรอบคอบ การผจญภัยกลางแจ้งและการตั้งแคมป์ครั้งต่อไปต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อรักษาความสะอาดให้เหมือนอยู่บ้าน อุปกรณ์ตั้งแคมป์และเครื่องมือต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นี่คือเคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ตั้งแคมป์ รองเท้าเดินป่า จักรยาน และของใช้อื่น ๆ ให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง

    A woman cleans her camping chair with a Kärcher OC 3

    วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพที่สุดขณะเดินทาง

    เป็นเรื่องปกติที่อุปกรณ์ตั้งแคมป์จะสกปรกเมื่อเวลาผ่านไป ไม่จำเป็นต้องเป็นทริปเดินป่าที่ฝนตกกระทันหันเท่านั้น อุปกรณ์แคมป์ปิ้งและเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็อาจเปื้อนโคลนและสกปรกได้จากเพียงแค่การใช้งานในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ตั้งแคมป์ต้องได้รับการล้างทำความสะอาด รวมถึงเก้าอี้พับ หรือจักรยานก็ควรได้รับการทำความสะอาดหลังการใช้งานด้วย และสำหรับผู้ที่พักผ่อนริมทะเลและชื่นชอบการโต้คลื่น ย่อมทราบดีว่าชุดเวทสูท (Wetsuits) และกระดานโต้คลื่นควรถูกล้างทำความสะอาดคราบเกลือและทรายหลังการโต้คลื่น เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    หลักการนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ตั้งแคมป์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทำความสะอาดและล้างอุปกรณ์ทันทีหลังการใช้งาน แทนที่จะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะมีการใช้งานครั้งต่อไป ควรจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้หยิบใช้งานได้ทันที เมื่อไปตั้งแคมป์ คุณควรเตรียมแปรง, ฟองน้ำ, ถังน้ำ, บัวรดน้ำ, สายยางรดน้ำ, ไม้กวาด รวมถึงน้ำยาล้างจาน และอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ไว้ให้พร้อม

    อุปกรณ์ตั้งแคมป์สกปรก? วิธีทำความสะอาดเต็นท์, ภาชนะ และเก้าอี้ ให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง

    A tent is cleaned and dirt removed with a broom

    การทำความสะอาดกันสาดรถคาราวาน (Caravan's Awning): เมื่อคุณถอดกันสาดลง ควรสะบัดทำความสะอาดให้ทั่วถึง แล้วพับเก็บอย่างระมัดระวังในสภาพที่แห้งสนิท หากมีเกสรดอกไม้หรือสิ่งสกปรกที่หลุดร่วงสะสมอยู่บนกันสาดหรือเต็นท์ สามารถขจัดออกได้อย่างเบามือด้วยไม้กวาดมือที่นุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องสารเคลือบของกันสาดหรือเต็นท์

    เกร็ดความรู้: หากคุณทำความสะอาดกันสาดหรือเต็นท์บ่อยครั้ง สามารถใช้สารเคลือบกันน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น เพราะสิ่งสกปรกที่เกิดจากสภาพอากาศสามารถลดประสิทธิภาพของการเคลือบกันน้ำลงได้ วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าเต็นท์หรือกันสาดของคุณควรได้รับการเคลือบกันน้ำใหม่หรือไม่ คือ การลองฉีดน้ำจากสายยางหรือสาดน้ำจากถัง หากน้ำยังคงเกาะตัวเป็นหยดน้ำแสดงว่าเต็นท์หรือกันสาดนั้นยังคงมีคุณสมบัติกันน้ำอยู่

    Camping tableware on the lawn in a bowl

    การล้างภาชนะตั้งแคมป์: โดยทั่วไปแล้ว ในบริเวณที่ตั้งแคมป์ส่วนใหญ่ หรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมักไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเครื่องล้างจาน รถคาราวานและบ้านเคลื่อนที่ส่วนใหญ่มักมีถังเก็บน้ำจืดและอ่างล้างจานติดตั้งอยู่ เพื่อให้สามารถล้างจาน ชาม หม้อ และแก้วด้วยมือได้ เพื่อรักษาความสะอาดภายใน ควรล้างภาชนะด้านนอกโดยใช้กะละมังกับน้ำอุ่นแทน สำหรับการล้างสามารถใช้ฟองน้ำ แปรง และน้ำยาล้างจาน แน่นอนว่าสามารถใช้สายยางฉีดน้ำได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเศษอาหารแห้งติดอยู่และยากต่อการขจัดออก

    เคล็ดลับยอดนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบการตั้งแคมป์: ต้มน้ำให้เดือด ผสมกรดซิตริกลงไปเล็กน้อย แล้วเทบนภาชนะที่สกปรก ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ แล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้ทั่ว

    Cleaning a camping chair with Kärcher detergent and a sponge

    เก้าอี้ตั้งแคมป์ ที่ทำจากอะลูมิเนียมและพลาสติกค่อนข้างทำความสะอาดได้ง่าย เพียงแค่เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และน้ำยาล้างจานเล็กน้อยก็เพียงพอ แต่สำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น ควรใช้สายยางฉีดน้ำพร้อมหัวฉีดสเปรย์จะดีที่สุด อีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันปานกลางทำความสะอาดบนพื้นผิวที่สกปรกได้ ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ด้วยขวดสเปรย์ หรือใช้ร่วมกับหัวฉีดโฟมและเครื่องฉีดน้ำแรงดันปานกลาง จากนั้นล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาด สุดท้ายเช็ดพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วให้แห้งสนิทด้วยผ้าแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยคราบน้ำที่ไม่น่ามอง

    A green tent being cleaned with a Kärcher OC 3

    หากไม่อยากใช้เวลามากเกินความจำเป็นในการทำความสะอาดอุปกรณ์ตั้งแคมป์ เพียงแค่ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็พอ เพราะสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์แคมป์ปิ้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากคุณกำลังเดินทางและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้ ผู้ชื่นชอบการตั้งแคมป์ที่ชาญฉลาดควรเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้แบตเตอรี่ร่วมกับท่อดูดน้ำ หรือใช้เครื่องทำความสะอาดแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่และถังน้ำในตัว โซลูชันการทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่เหล่านี้จะช่วยให้การทำความสะอาดอุปกรณ์ตั้งแคมป์เป็นเรื่องง่ายดาย!

    วิธีทำความสะอาดรองเท้าเดินป่า, จักรยาน และกระดานโต้คลื่นขณะเดินทางให้สะอาดอีกครั้ง

    A woman cleans her hiking boots with a Kärcher OC 3

    การทำความสะอาดรองเท้าเดินป่า: เพื่อให้ใช้งานรองเท้าเดินป่าคุณภาพสูงได้นาน ๆ ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาหลังการใช้งานทุกครั้ง ขั้นแรกให้ขจัดสิ่งสกปรกหยาบออกก่อน สำหรับรองเท้าโพลีเอสเตอร์ มักจะเพียงพอที่จะใช้ฟองน้ำ น้ำ และน้ำสบู่เล็กน้อยในการขจัดสิ่งสกปรก สำหรับรองเท้าหนัง ขอแนะนำให้ใช้แปรงที่แข็งขึ้นเล็กน้อย

    หากรองเท้าเดินป่าสกปรกมาก คุณสามารถทำความสะอาดด้วยสายยางฉีดน้ำ หรือเครื่องทำความสะอาดแรงดันต่ำแบบพกพาโดยใช้ร่วมกับแปรง ก่อนทำความสะอาด คุณควรนำเชือกผูกรองเท้าและแผ่นรองด้านในออก จากนั้นล้างทำความสะอาดด้านในของรองเท้าด้วยน้ำและสบู่ แล้วล้างทั้งด้านในและด้านนอกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง จนกว่าสิ่งสกปรกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะถูกขจัดออกทั้งหมด

    ในการทำให้รองเท้าแห้ง ให้ยัดกระดาษหนังสือพิมพ์เข้าไปด้านใน และไม่ควรวางรองเท้าตากแดดโดยตรงหรือไว้ใต้เครื่องทำความร้อน เพราะอาจทำให้วัสดุเสียหายได้ ควรใช้แว็กซ์สำหรับรองเท้าเพื่อปกป้องรองเท้าเดินป่าและช่วยให้รองเท้าสะอาดได้นานขึ้น

    A bike being cleaned with a Kärcher OC 3

    การทำความสะอาดจักรยาน: หลังจากการปั่นที่ยาวนานผ่านป่าเขาและทุ่งนา การที่จักรยานของคุณจะสกปรกถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และเพื่อให้เกียร์และเบรกทำงานได้ดีอยู่เสมอ ควรทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดทันทีหลังการปั่น สิ่งที่ต้องใช้คือถังน้ำและฟองน้ำสองอัน ขั้นแรก ให้ใช้ฟองน้ำอันหนึ่งทำความสะอาดโครงรถ และใช้อีกอันทำความสะอาดส่วนอื่น ๆ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบแว็กซ์หรือน้ำมันมาสัมผัสกับเฟรม เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจักรยานโดยเฉพาะ

    หลังจากล้างและทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดแล้ว ให้ใช้น้ำในถัง หรือสายยางรดน้ำ ล้างจักรยานอีกครั้ง การใช้เครื่องทำความสะอาดแบบพกพาจะช่วยให้การล้างง่ายขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อกลับถึงบ้าน คุณสามารถใช้เวลาทำความสะอาดจักรยานอย่างละเอียดอีกครั้งได้ เช่น การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    A woman cleans her wetsuit on the beach with a Kärcher OC 3

    การทำความสะอาดกระดานโต้คลื่นและเวทสูท (Wetsuit): หลังจากว่ายน้ำหรือเล่นโต้คลื่นในทะเล คุณควรทำความสะอาดชุดเวทสูทและกระดานโต้คลื่นอย่างทั่วถึง และกำจัดคราบทรายรวมถึงคราบน้ำเค็มออกให้หมด เนื่องจากทั้งสองอย่างนี้สามารถทำลายวัสดุได้ โดยเฉพาะสารเคลือบของชุดเวทสูทอาจเปราะบางเนื่องจากเกลือ คุณสามารถฉีดล้างกระดานโต้คลื่นและเวทสูทสั้น ๆ ด้วยสายยางรดน้ำ แต่ถ้าคุณกำลังเดินทาง อาจจะไม่มีทางเลือกนี้ ในกรณีนี้ เครื่องทำความสะอาดแรงดันต่ำแบบพกพาเป็นทางออกที่ดี

    ในการทำให้ชุดเวทสูทแห้ง ให้กลับด้านในออกด้านนอก ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดมันออก นอกจากนี้ ไม่ควรปล่อยให้ชุดแห้งกลางแดดจัดโดยเด็ดขาด เพราะความร้อนและรังสียูวีอาจทำลายวัสดุนีโอพรีนได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำชุดไปตากในที่ร่ม

    วิธีทำความสะอาดเพื่อนซี้สี่ขาหลังผจญภัย

    การเดินเล่นระยะทางไกลเป็นกิจกรรมที่สุนัขส่วนใหญ่ชื่นชอบ การที่เท้าและขนของพวกเขาสกปรกระหว่างทางจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลสำหรับพวกเขา เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขนำความสกปรกไปเปื้อนพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ หรือภายในรถคาราวานหลังจากการเดินเล่น เจ้าของสุนัขจึงควรทำความสะอาดอุ้งเท้าและขนของพวกเขาหากจำเป็น สิ่งสกปรกมักจะสะสมอยู่ใต้อุ้งเท้าเป็นพิเศษ โดยสามารถทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนด้วยน้ำอุ่นเล็กน้อยและแปรงนุ่ม ๆ เป็นต้น

    Gently cleaning dog paws with a Kärcher low-pressure cleaner

    เคล็ดลับ

    ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นทางเลือกสำหรับเครื่องทำความสะอาดแบบพกพา คุณจะพร้อมสำหรับการทำความสะอาดเพื่อนซี้สี่ขาของคุณได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในขณะเดินทาง ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยหัวฉีดแบบกรวย ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสุนัข โดยให้ละอองน้ำที่นุ่มนวลและน่าพึงพอใจ เพื่อทำความสะอาดขนและอุ้งเท้า นอกจากนี้ ชุดดังกล่าวยังมีแปรงทำความสะอาดขนสำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกจากขนของสัตว์เลี้ยง และผ้าเช็ดตัวไมโครไฟเบอร์ที่ซึมซับน้ำได้ดีเป็นพิเศษสำหรับใช้เช็ดให้แห้ง

    Camping at a mountain lake with a caravan

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    SH 5

    สายดูด SH 5

    Kärcher: Universal cleaner

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

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