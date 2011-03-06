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    ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี

    น้ำในห้องอาบน้ำหรืออ่างอาบน้ำไหลลงท่อช้าใช่หรือไม่? หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาจากอ่างล้างจานในครัวของคุณ? สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากท่อระบายน้ำในบ้านของคุณอุดตัน คุณไม่จำเป็นต้องหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อทันที เคล็ดลับและของใช้ในบ้านเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังช่วยป้องกันการอุดตันใหม่ได้อีกด้วย

    Kärcher tips for cleaning drains without harming the environment

    ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ: วิธีไหนใช้ได้ผลจริง?

    คราบไขมันและเศษอาหารในห้องครัว, คราบสบู่, ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และเส้นผมในห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้ไหลผ่านท่อระบายน้ำในทุกวัน และเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการสะสมตัวในท่อ หากไม่กำจัดคราบเหล่านี้เป็นประจำ ในที่สุดก็จะกลายเป็นสาเหตุของท่ออุดตัน และทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงได้

    ร้านค้าต่าง ๆ เต็มไปด้วยเม็ดผง, เจล และโฟมทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ที่อ้างว่าช่วยให้คุณแก้ไขท่อตันได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่สุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารเคมีเหล่านี้มักจะให้ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือ ทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตันถาวร หากท่อระบายน้ำในอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานเกิดการอุดตัน ไม่จำเป็นต้องรีบใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อทันที เพราะของใช้ในบ้านที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมากมาย ก็สามารถช่วยให้คุณทำความสะอาดท่อระบายน้ำและท่อที่อุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    Cleaning drains with the household remedy of bicarbonate of soda

    ทำความสะอาดด้วยของใช้ในบ้าน

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อที่มีขายทั่วไปมักจะมีฤทธิ์รุนแรงและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากท่อระบายน้ำยังไม่ได้อุดตันสนิทและน้ำยังคงไหลลงช้า ๆ นอกจากการใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว ของใช้ในบ้านก็เป็นอีกทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่เช่นกัน นี่คือของใช้ในบ้านที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรก:

    • น้ำส้มสายชูและผงฟู (Baking Powder): เทผงฟู 4 ช้อนโต๊ะลงในท่อระบายน้ำที่อุดตัน จากนั้นเทน้ำส้มสายชู (ประมาณ 100 มล.) ตามลงไปทันที สารทั้งสองจะกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีและเริ่มมีฟอง เมื่อเสียงฟองหยุดลง ให้ราดน้ำตามด้วยน้ำเดือด เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้หมดจด
    • น้ำส้มสายชูร่วมกับเบกกิ้งโซดา (Bicarbonate of Soda) หรือโซดาซักผ้า (Washing Soda): สามารถใช้เบกกิ้งโซดาหรือโซดาซักผ้าแทนผงฟูได้ เทโซดา 4 ช้อนโต๊ะลงในท่อ จากนั้นเทน้ำส้มสายชูตามลงไปครึ่งถ้วย และรอสักครู่ (เมื่อไม่ได้ยินเสียงฟู่แล้ว) ให้ราดน้ำร้อนตามลงไป

    การทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เป็นทางเลือกอีกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเช่นกัน การทำงานร่วมกันของแรงดันไอน้ำและอุณหภูมิ ทำให้สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและคราบไขมันถูกละลายและกำจัดออกไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไอน้ำยังสามารถเข้าถึงซอกมุมที่เข้าถึงยาก ซึ่งช่วยคลายการอุดตันที่ไม่รุนแรง รวมถึงช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

    สิ่งที่ต้องทำ:

    • ถือหัวฉีดแบบละเอียด (Power Nozzle) ไว้ที่ท่อระบายน้ำและปล่อยไอน้ำออกมา ในขณะเดียวกัน ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ปิดทับบริเวณท่อระบายน้ำไว้ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจกระเด็นย้อนกลับมา
    • ตรวจสอบว่าไม่ได้พ่นไอน้ำใส่ชิ้นส่วนพลาสติกที่อยู่ใต้อ่างล้างจานโดยตรงในระหว่างการทำความสะอาด เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจเสียหายได้จากอุณหภูมิที่สูงเกินไป
    Cleaning drains with the Kärcher steam cleaner

    เคล็ดลับ

    ควรทำความสะอาดท่อระบายน้ำในห้องครัวและห้องน้ำด้วยไอน้ำเป็นประจำ วิธีนี้จะช่วยป้องกันการสะสมของคราบสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้สามารถใช้หัวฉีดแบบละเอียดทำความสะอาดรูระบายน้ำล้นบนอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

    Cleaning drains with a tool

    เมื่อวิธีอื่นไม่สำเร็จ: ใช้ลูกยางปั๊ม และลวดทะลวงท่อ

    การอุดตันมักจะเกิดขึ้นในบริเวณกาลักน้ำ หรือท่อรูปตัว U ที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ำ ในกรณีที่เกิดการอุดตันที่ฝังแน่นในท่อระบายน้ำ แนะนำให้คุณใช้ลูกยางปั๊ม แรงดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจะช่วยคลายสิ่งสกปรกที่เกิดจากเส้นผม คราบไขมัน หรือเศษอาหารได้ วิธีใช้งานคือ วางลูกยางปั๊มตรงกลางเหนือท่อระบายน้ำ และกดให้แนบกับอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจาน เปิดน้ำใส่ในอ่างจนลูกยางปั๊มจมมิด จากนั้นขยับลูกยางปั๊มขึ้นลงโดยไม่ยกออกจากน้ำทั้งหมด หลังจากทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ให้ทดสอบว่าน้ำสามารถไหลผ่านท่อระบายน้ำได้หรือไม่ หากยังไม่ได้ให้ทำซ้ำจนกว่าท่อระบายน้ำจะโล่ง

    อุปกรณ์เชิงกลอื่น ๆ วิธีแก้ไขการอุดตันคือ สายเคเบิลทำความสะอาด หรือ แปรงทำความสะอาดท่อ และ/หรือ ลวดทะลวงท่อแบบยืดหยุ่น (งูเหล็ก) บางทีการถอดกาลักน้ำออกมาทำความสะอาดก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายเช่นกัน

    เคล็ดลับการป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน

    การเพิ่มงานบางอย่างเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ สามารถช่วยคุณป้องกันการอุดตันที่ฝังแน่นในห้องน้ำและห้องครัวได้ เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยคุณป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันในบ้านของคุณ:

    • ราดน้ำร้อนเป็นประจำ: สิ่งสกปรกเล็กน้อยที่สะสมในท่อระบายน้ำจะถูกชะล้างออกไป ทำให้ท่อโล่งอยู่เสมอ
    • ห้ามทิ้งเศษอาหารลงในท่อระบายน้ำในครัว
    • ใช้ที่ดักเส้นผม ป้องกันท่อระบายน้ำในอ่างล้างหน้า ห้องอาบน้ำ และอ่างอาบน้ำ
    • รวมการทำความสะอาดท่อระบายน้ำไว้ในกิจวัตรการทำความสะอาดของคุณ: หากคุณใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำในห้องครัวและห้องน้ำอยู่แล้ว ก็สามารถใช้ไอน้ำทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการต้องทำความสะอาดที่ใช้เวลานานในภายหลัง
    Preventing blockages in the drain with a Kärcher steam cleaner

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

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