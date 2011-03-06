ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ: วิธีไหนใช้ได้ผลจริง?
คราบไขมันและเศษอาหารในห้องครัว, คราบสบู่, ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และเส้นผมในห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้ไหลผ่านท่อระบายน้ำในทุกวัน และเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการสะสมตัวในท่อ หากไม่กำจัดคราบเหล่านี้เป็นประจำ ในที่สุดก็จะกลายเป็นสาเหตุของท่ออุดตัน และทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงได้
ร้านค้าต่าง ๆ เต็มไปด้วยเม็ดผง, เจล และโฟมทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ที่อ้างว่าช่วยให้คุณแก้ไขท่อตันได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่สุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารเคมีเหล่านี้มักจะให้ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือ ทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตันถาวร หากท่อระบายน้ำในอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานเกิดการอุดตัน ไม่จำเป็นต้องรีบใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อทันที เพราะของใช้ในบ้านที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมากมาย ก็สามารถช่วยให้คุณทำความสะอาดท่อระบายน้ำและท่อที่อุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ