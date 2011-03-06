ในห้องที่มีความชื้นสูง เชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นผิวที่หยาบและมีรูพรุนของร่องยาแนว นั่นไม่เพียงแต่ไม่น่ามองแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นภูมิแพ้และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอด้วย ในการกำจัดเชื้อรา คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาด (Isopropyl Alcohol) วิธีใช้คือ ให้ใช้แปรงหรือผ้าชุบสารละลายแอลกอฮอล์ขัดเข้าไปในร่องยาแนว แล้วปล่อยให้ระเหยออกไป แต่วิธีนี้ไม่สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยู่ได้หมด เพราะแอลกอฮอล์ไม่มีสารฟอกขาว หากต้องการทำความสะอาดร่องยาแนวอย่างหมดจด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) เป็นของใช้ในบ้านที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้สารละลายความเข้มข้น 3% ก็เพียงพอที่จะจัดการกับสปอร์ของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำกระดาษทิชชูแผ่นหนาชุบสารละลายมาวางทับบนร่องยาแนว เพื่อเพิ่มระยะเวลาสัมผัส หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง จะต้องล้างสารละลายออกด้วยน้ำปริมาณที่เพียงพอ
หากเชื้อราได้ซึมลึกเข้าไปในร่องยาแนวแล้ว วิธีเดียวที่แก้ไขได้คือการเปลี่ยนวัสดุ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จึงควรป้องกันการก่อตัวของเชื้อราอย่างจริงจัง การระบายอากาศในห้องเป็นประจำจะช่วยได้มาก หากไม่มีหน้าต่าง อาจใช้พัดลมดูดอากาศช่วย และแนะนำให้ใช้ยางกวาดน้ำบนพื้นผิวที่เปียกทั้งหมดหลังการอาบน้ำ เพื่อระบายความชื้นออกไปอย่างรวดเร็ว