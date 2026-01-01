มีหนังสือมากมายที่พูดถึงหัวข้อมินิมอลหรือความเรียบง่าย และความเรียบง่ายนี้เองที่ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ยิ่งคุณมีสิ่งของน้อยชิ้นเท่าไหร่ คุณก็จะมีสิ่งของที่จะต้องเก็บน้อยลงก่อนการทำความสะอาดเท่านั้น และยังเป็นระเบียบเรียบร้อยในระยะยาวอีกด้วย ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่าย แต่พอต้องลงมือทำจริงนั้นกลับเป็นอะไรที่ยาก เช่นเดียวกับการจัดระเบียบที่ควรหมั่นทำทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่สะสมไว้ทำทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์แทน
การตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณเก็บสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ทำไม อาจช่วยได้: เราจำเป็นไหมที่ต้องเก็บของที่ระลึกพวกนี้ไว้บนชั้นวาง? ฉันควรกำจัดหนังสือนิยายอาชญากรรมเก่า ๆ พวกนี้ดีไหม? ครั้งสุดท้ายที่ฉันใส่ชุดนี้เมื่อไหร่กันนะ? คุณไม่จำเป็นต้องเคลียร์สิ่งของต่าง ๆ แบบสุดโต่งเหมือน มาริเอะ คนโดะ ก็ได้ เพียงแค่กำจัดสิ่งของบางอย่างที่ดูไม่จำเป็นออกไปบ้าง แล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่า การปัดฝุ่นประจำสัปดาห์ของคุณจะเร็วขึ้นอีกเยอะ ซึ่งหลังจากกำจัดสิ่งของบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป คุณจะสัมผัสได้ถึงความเป็นระเบียบอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะ