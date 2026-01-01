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    Cleaning living spaces | Kärcher

    การทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย: เคล็ดลับในการกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก

    ห้องนอนและห้องนั่งเล่นที่สะอาด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยภายในบ้านของคุณ ด้วยการจัดระเบียบและเคล็ดลับที่ถูกวิธี คุณก็สามารถมีบ้านที่สะอาดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องลงแรงมากนัก

    Living room with family

    บ้านเป็นระเบียบ จิตใจก็เป็นระเบียบ

    ความสะอาดและการจัดเรียบมักถูกพูดถึงพร้อมกันเสมอ แต่ถึงอย่างนั้น ทั้งสองเรื่องนี้เราควรต้องให้ความใส่ใจโดยแยกกัน เพราะการทำความสะอาดบ้านที่ไม่ได้ถูกจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อน มักจะทำได้ยากกว่าและใช้เวลานาน เราจึงอยากแนะนำให้คุณจัดระเบียบบ้านให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนการเริ่มทำความสะอาดนั่นเอง

    จัดระเบียบบ้านอย่างไรให้ถูกวิธี

    วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดระเบียบบ้าน คือ การเก็บสิ่งของให้เข้าที่ทุกครั้งหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มแรก คุณควรเก็บสิ่งของให้เข้าที่ทันที ดีกว่าปล่อยทิ้งเพื่อเก็บทีหลัง ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ นั้นควรมีที่เก็บที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง การเก็บสิ่งของไว้ในกล่องหรือตะกร้าช่วยให้คุณมีพื้นที่โล่งมากขึ้น แต่ก็ควรจัดระเบียบสิ่งของในกล่องให้เป็นระเบียบอยู่เรื่อย ๆ ด้วย และแนะนำว่าไม่ควรวางสิ่งของต่าง ๆ ไว้ตาม โต๊ะ ชั้นวาง หรือขอบหน้าต่าง เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว คุณคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเก็บสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบอีกครั้งในภายหลังอย่างแน่นอน

    Minimalism

    ความเรียบง่าย

    มีหนังสือมากมายที่พูดถึงหัวข้อมินิมอลหรือความเรียบง่าย และความเรียบง่ายนี้เองที่ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ยิ่งคุณมีสิ่งของน้อยชิ้นเท่าไหร่ คุณก็จะมีสิ่งของที่จะต้องเก็บน้อยลงก่อนการทำความสะอาดเท่านั้น และยังเป็นระเบียบเรียบร้อยในระยะยาวอีกด้วย ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่าย แต่พอต้องลงมือทำจริงนั้นกลับเป็นอะไรที่ยาก เช่นเดียวกับการจัดระเบียบที่ควรหมั่นทำทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่สะสมไว้ทำทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์แทน

    การตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณเก็บสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ทำไม อาจช่วยได้: เราจำเป็นไหมที่ต้องเก็บของที่ระลึกพวกนี้ไว้บนชั้นวาง? ฉันควรกำจัดหนังสือนิยายอาชญากรรมเก่า ๆ พวกนี้ดีไหม? ครั้งสุดท้ายที่ฉันใส่ชุดนี้เมื่อไหร่กันนะ? คุณไม่จำเป็นต้องเคลียร์สิ่งของต่าง ๆ แบบสุดโต่งเหมือน มาริเอะ คนโดะ ก็ได้ เพียงแค่กำจัดสิ่งของบางอย่างที่ดูไม่จำเป็นออกไปบ้าง แล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่า การปัดฝุ่นประจำสัปดาห์ของคุณจะเร็วขึ้นอีกเยอะ ซึ่งหลังจากกำจัดสิ่งของบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป คุณจะสัมผัสได้ถึงความเป็นระเบียบอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะ

    เฟอร์นิเจอร์ที่ดูแลรักษาง่าย

    เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุปูพื้นสักชิ้น คุณควรคำนึงเสมอถึงการทำความสะอาดสิ่งของเหล่านี้ ชั้นวางของแบบไม่มีประตูนั้นดูดีมาก แต่อย่าลืมนึกถึงฝุ่นที่จะตามมา ตู้แบบมีบานประตูหรือลิ้นชักดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากนึกถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาด ตราบใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใส่ของจนล้นเกินไป สิ่งของบางอย่างต้องใช้พื้นที่จัดเก็บมาก จึงแนะนำให้เลือกใช้ชั้นวางแบบแนวตั้ง มากกว่าวางไว้บนโต๊ะทานอาหาร และสิ่งของที่ต้องใช้อยู่เรื่อย ๆ ควรมีที่เก็บภายในบ้านที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย ซึ่งชนิดของวัสดุและการออกแบบนั้นมีบบาทสำคัญเช่นกัน เฟอร์นิเจอร์บางประเภทสามารถทำให้มองเห็นฝุ่นได้ง่าย เช่น วัสดุที่มีพื้นผิวสีเข้มแบบสีเดียว จะทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ง่ายเป็นพิเศษ เคล็ดลับ: ฝุ่นจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเมื่ออยู่บนเฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวสีจากไม้ธรรมชาติ

    วิธีการทำความสะอาดห้องรับแขกและห้องนอน

    Kärcher tips for cleaning parquet and laminate

    วิธีทำความสะอาดไม้ปาร์เก้และลามิเนต

    Cleaning carpets

    การทำความสะอาดพรม

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    การทำความสะอาดเบาะนั่ง

    Tips on cleaning windows with a Kärcher device

    การทำความสะอาดหน้าต่าง

    Tips on cleaning mirrors with a Kärcher device

    การทำความสะอาดกระจก

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    การทำความสะอาดพื้น PVC และเสื่อน้ำมัน

    Cleaning tiles with a Kärcher steam cleaner

    การทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง

    Kärcher tips for cleaning the fireplace

    การทำความสะอาดเตาผิง

    Kärcher cleaning tips for pet-owners

    เคล็ดลับการทำความสะอาดสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

    เคล็ดลับการกำจัดฝุ่น

    ลองนึกภาพว่าบ้านของคุณที่ดูเงาวับ สะอาดสะอ้านหลังจากการทำความสะอาดตั้งแต่เพดานถึงพื้นด้านล่าง ประตูหน้าต่างถูกปิดเรียบร้อยหลังจากเปิดกว้างมานานเพื่อระบายอากาศ แต่เพียงไม่นานฝุ่นก็เกาะตัวลงบนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ตามต้นไม้ภายในบ้าน หรือแม้แต่พื้นที่พึ่งทำความสะอาดไปเพียงไม่นาน นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ที่การปัดกวาด เช็ดถู และดูดฝุ่น ดูเหมือนจะเป็นได้เพียงมาตรการป้องกันเท่านั้น เพราะฝุ่นจะสะสมอยู่ทุกที่ที่เราอาศัยโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

    Kärcher tips for dusting surfaces

    ฝุ่นมาจากไหนกัน?

    หากลองมองฝุ่นผ่านกล้องจุลทรรศน์ คุณจะพบว่าฝุ่นนั้นเป็นอนุภาคที่มีขนาดที่แตกต่างมากมายปะปนกันอยู่ ซึ่งมีหลากหลายอย่างผสมอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วบนเส้นใยพรม เกสรดอกไม้ ขนของสัตว์เลี้ยง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ถือเป็นแหล่งรวมตัวของแขกไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย เช่น เหาหนังสือ ไรฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย และสปอร์ของเชื้อรา ซึ่งฝุ่นเหล่านี้จะถูกพัดพาไปทุกมุมของบ้าน หมุนเวียนไปโดยรอบอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกาะอยู่ตามจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นสกปรกเหล่านั้น

    การเกิดฝุ่นภายในบ้านนั้นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น ประเภทของห้อง ตำแหน่งของอาคาร จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเรามักจะนำเอาฝุ่นเข้าบ้านมาโดยไม่รู้ตัวจากรองเท้าของเรา เป็นเรื่องที่ดีหากเราจะมีพรมเช็ดเท้าจากใยมะพร้าวหรือยางเอาไว้ดักจับฝุ่นละอองเหล่านี้ก่อนเบื้องต้น ด้วยการวางไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าบ้าน เพื่อเป็นการดักจับสิ่งสกปรกเหล่านั้นเสียก่อนจะเข้ามาในตัวบ้าน แต่ถึงอย่างนั้น คราบเขม่า สปอร์เชื้อรา และเกสรดอกไม้ ยังคงถูกพัดพาเข้ามาภายในบ้านได้ด้วยอากาศอยู่ดี

    เราควรดูดฝุ่นหรือปัดฝุ่นก่อน?

    มีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ว่า เราควรปัดฝุ่นหรือดูดฝุ่นก่อน เพราะหากคุณดูดฝุ่นก่อน ฝุ่นละอองจากการปัดฝุ่นบนเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของต่าง ๆ ก็จะตกลงมาบนพื้นสะอาด ซึ่งในอีกแง่หนึ่งการดูดฝุ่นจะยิ่งเป็นการทำให้ฝุ่นละอองนั้นลอยตัวขึ้นไปเกาะอยู่บนพื้นผิวที่พึ่งเช็ดใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่ ดูเหมือนว่าการปัดฝุ่นก่อนแล้วจึงค่อยดูดฝุ่นละอองที่ตกลงบนพื้นจะเหมาะสมที่สุด เพราะการเช็ดทำความสะอาดอาจทำให้สิ่งสกปรกอื่น ๆ เช่น เศษขนมปัง หรือเส้นผมนั้นตกลงบนพื้นได้ ซึ่งการดูดฝุ่นตามหลังนั้นสามารถทำได้ ซึ่งหากคุณเปิดหน้าต่างระหว่างการดูดฝุ่นไปด้วย ก็จะช่วยระบายอากาศ และฝุ่นละอองเหล่านี้ให้ออกไปด้านนอกได้อีกด้วยเช่นกัน

    Vacuuming in the living room

    การกำจัดฝุ่นละอองที่ถูกวิธี

    • ตามหลักการโดยทั่วไปแล้ว เราควรกำจัดฝุ่นออกด้วยผ้าฝ้ายที่แห้งและนุ่ม แต่หากคุณมีผ้าชนิดพิเศษสำหรับการกำจัดฝุ่นด้วยวิธีการดักจับประจุไฟฟ้าสถิต ก็จะสามารถดักจับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    • ถ้าคุณพับผ้าที่ใช้เช็ดฝุ่นสองครั้ง คุณจะมีผ้าทั้งหมดแปดส่วนเอาไว้เช็ดทำความสะอาด และปัดฝุ่นได้หลายส่วน นั่นหมายความว่า คุณจะสามารถใช้งานผ้าผืนนั้นได้นานขึ้นด้วย
    • อย่าลืมปัดฝุ่นบนพื้นที่เล็ก ๆ ด้วย เช่น กรอบรูปภาพ วงกบประตู ตามรางท่อ หรือต้นไม้ภายในบ้านด้วย และควรเช็ดในลักษณะจากด้านบน ลงมาด้านล่าง
    • การกำจัดฝุ่นด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่ดี แต่อันที่จริงแล้ววิธีนี้มักจะทิ้งรอยเปื้อนตามมา หากคุณต้องการกำจัดฝุ่นละอองด้วยผ้าชุบน้ำหมาดแล้วล่ะก็ คุณจะต้องมั่นใจว่าผ้าต้องไม่เปียกจนเกินไป ไม่เช่นนั้น คุณอาจจะทิ้งคราบน้ำเอาไว้บนพื้นผิวของบริเวณนั้นแทน

    เราควรปัดฝุ่นบ่อยแค่ไหน?

    ความถี่ในการกำจัดฝุ่นละอองนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสะอาดส่วนตัวของคุณเอง อย่างไรก็ตามการอยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะหากคุณอาศัยอยู่เพียงลำพังและมักใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากกว่า คุณคงใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นน้อยกว่าครอบครัวที่อยู่กันสี่คน แต่โดยพื้นฐานแล้ว เราควรกำจัดฝุ่นละอองภายในบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งก็อาจจะยังมองเห็นฝุ่นได้อยู่บ้าง แต่คนส่วนใหญ่ก็ถือว่ายังยอมรับได้

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher floor cleaner

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Cordless Vacuum Cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นมือถือ

    Kärcher: Vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

    Kärcher Spray extraction cleaner

    เครื่องซักพรม

    Kärcher Vacuum cleaner with water filter

    เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ

    Cordless Broom

    ไม้กวาดไฟฟ้า

    Kärcher air purifier

    เครื่องฟอกอากาศ

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