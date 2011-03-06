กระจกเงาเป็นสิ่งที่บอบบางและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
กระจกเงาต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมันประกอบด้วย แผ่นกระจก, สารเคลือบเงินหรืออะลูมิเนียม, และชั้นแล็กเกอร์หลายชั้น ชั้นเคลือบเงินซึ่งทำให้เกิดการสะท้อน มีขอบเปิดอยู่ และการเคลือบหลายชั้นทำให้กระจกเงานั้นเปราะบาง ดังนั้น กระจกเงาที่ไม่มีกรอบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ หากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม มีหยดน้ำค้างอยู่ที่ขอบ หรือถูกกระทบจากไอระเหยของตัวทำละลาย เช่น น้ำยาล้างเล็บ ตรงขอบกระจกจึงเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าขอบจะไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใด ๆ ในการทำความสะอาด ส่วนใหญ่แล้ว น้ำและของใช้ในบ้านแบบง่าย ๆ ก็เพียงพอต่อการทำความสะอาดกระจกเงาแล้ว