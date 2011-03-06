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    การทำความสะอาดกระจกเงาให้ใส ไร้คราบ

    คราบยาสีฟัน, รอยนิ้วมือ, สเปรย์ฉีดผม, ฝุ่น เพิ่งทำความสะอาดกระจกห้องน้ำไปไม่นาน ก็กลับมาสกปรกอีกแล้ว กระจกเงาในโถงทางเดินหรือในห้องนอนก็ดูไม่น่ามองเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเคล็ดลับและของใช้ในบ้านเหล่านี้ คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว อ่อนโยน และปราศจากรอยริ้ว โดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาแพง

    A woman cleaning a mirror with the Kärcher Window Vac

    กระจกเงาเป็นสิ่งที่บอบบางและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

    กระจกเงาต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมันประกอบด้วย แผ่นกระจก, สารเคลือบเงินหรืออะลูมิเนียม, และชั้นแล็กเกอร์หลายชั้น ชั้นเคลือบเงินซึ่งทำให้เกิดการสะท้อน มีขอบเปิดอยู่ และการเคลือบหลายชั้นทำให้กระจกเงานั้นเปราะบาง ดังนั้น กระจกเงาที่ไม่มีกรอบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ หากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม มีหยดน้ำค้างอยู่ที่ขอบ หรือถูกกระทบจากไอระเหยของตัวทำละลาย เช่น น้ำยาล้างเล็บ ตรงขอบกระจกจึงเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าขอบจะไม่เกิดสนิม ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใด ๆ ในการทำความสะอาด ส่วนใหญ่แล้ว น้ำและของใช้ในบ้านแบบง่าย ๆ ก็เพียงพอต่อการทำความสะอาดกระจกเงาแล้ว

    Cleaning mirrors with a Kärcher microfibre cloth

    วิธีขจัดคราบสกปรกเบา ๆ ออกจากกระจกเงา

    คราบสกปรกบนกระจกเงาส่วนใหญ่สามารถละลายน้ำได้ และสามารถขจัดออกได้ด้วยการเช็ดหรือถูเบา ๆ บนพื้นผิวกระจก วิธีที่ดีที่สุดคือการทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น

    สิ่งที่ต้องทำ:

    • ทำให้กระจกเงาชื้นเล็กน้อยด้วยน้ำ เช่น ใช้ขวดสเปรย์ หรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ โดยที่พื้นผิวควรชื้นแต่ไม่เปียกจนเกินไป
    • จากนั้นเช็ดกระจกเงาทั้งหมดเบา ๆ ด้วยผ้านุ่ม เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ข้อควรระวัง: อย่าใช้ใยผ้าที่หยาบในการทำความสะอาด เพราะอาจทำให้กระจกเป็นรอยได้
    • สุดท้าย ใช้ผ้าผืนที่สอง (เช่น ผ้าฝ้าย) เช็ดกระจกให้แห้ง เพื่อไม่ให้มีรอยริ้วหลงเหลืออยู่ ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ เพราะไม่ทิ้งขุยผ้า เมื่อทำความสะอาดด้วยวิธีนี้ กระจกเงาจะยังคงปราศจากฝุ่นได้เป็นเวลานาน

    ข้อควรระวัง: การดูแลวัตถุและพื้นผิวที่บอบบาง

    ในห้องน้ำ ก่อนการทำความสะอาดกระจกเงา คุณควรย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มักจะวางอยู่บนหิ้งหรืออ่างล้างหน้าใต้กระจกออกไปก่อน เช่น ที่วางสบู่ หรือแปรงสีฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ทำความสะอาดหยดลงไปเปียก ในห้องอื่น ๆ ควรคลุมพื้นผิวหรือพื้นด้านล่างกระจกเงาที่ไวต่อน้ำด้วยผ้า เพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า

    วิธีขจัดคราบสกปรกหนักออกจากกระจกเงา

    เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะกับกระจกห้องน้ำ ไม่ใช่แค่สารที่ละลายน้ำได้เท่านั้นที่เกาะอยู่บนกระจก สเปรย์ฉีดผมและเจล, เครื่องสำอาง เช่น ลิปสติกและมาสคาร่า หรือรอยนิ้วมือ มักจะไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยแค่น้ำเพียงอย่างเดียว การใช้ผ้านุ่ม ๆ ชุบน้ำหมาด ๆ ร่วมกับน้ำยาล้างจานเล็กน้อยจะช่วยได้ เพียงแค่ถูลงบนกระจกให้ทั่ว และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช็ดหน้าต่างก็สามารถใช้เป็นทางเลือกแทนน้ำยาล้างจานได้เช่นกัน ข้อควรระวัง: เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจกัดกร่อนและทำให้ฟิล์มกระจกบริเวณขอบเปลี่ยนสีได้ คุณจึงควรหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดบริเวณขอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือเช็ดขอบให้แห้งสนิทหลังทำความสะอาด อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดกระจกเงาคือการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    Mirror heavy dirt
    Cleaning mirrors with the Kärcher steam cleaner

    ทำความสะอาดกระจกเงาด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    กระจกเงาสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือของใช้ในบ้านใด ๆ เมื่อคุณใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ไอน้ำร้อนจะช่วยคลายสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างง่ายดาย:

    • ขั้นแรก พ่นไอน้ำให้ทั่วพื้นผิวกระจกโดยใช้หัวฉีดมือและผ้าคลุมไมโครไฟเบอร์ แล้วขจัดสิ่งสกปรกออกด้วยการถู หรืออีกทางเลือกคือ สามารถพ่นไอน้ำบนพื้นผิวโดยใช้หัวฉีดแบบละเอียดโดยรักษาระยะห่างไว้เล็กน้อย
    • จากนั้นเช็ดน้ำจากไอน้ำออกโดยใช้ที่รีดน้ำ, เครื่องเช็ดกระจก หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ แล้วเช็ดขอบให้แห้งอย่างระมัดระวัง

    เคล็ดลับ: แก้ปัญหากระจกห้องน้ำเป็นฝ้า

    หมดปัญหากระจกมัวหลังอาบน้ำ! ดูดไอน้ำออกไวด้วย เครื่องเช็ดกระจก หรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าไล่ฝ้าชั่วครู่ กระจกก็ใสสะอาดเหมือนใหม่

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

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