ก่อนเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ ก่อนอื่นต้องดูดฝุ่นเล็ก ๆ ออกก่อน เช่น ขนสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นปาร์เก้และพื้นลามิเนตด้วยเครื่องดูดฝุ่น ไม้กวาด หรือไม้ปัดขนไก่ เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำที่เช็ดจะไปปนกับคราบสกปรก ซึ่งอาจเกิดริ้วหรือรอยขีดข่วนบนพื้นเหลือให้เห็น นอกจากนี้ การกำจัดสิ่งสกปรกยังสามารถทำได้อย่างสะดวกเป็นพิเศษด้วยเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาเหลือเฟือสำหรับงานทำความสะอาดอื่น ๆ หรือการพักผ่อน
เมื่อดูดฝุ่นพื้นไม้เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้หัวดูดฝุ่นที่เหมาะสม เครื่องดูดฝุ่นจึงมีให้เลือกใช้หลายรุ่นมีหัวดูดฝุ่นบนพื้นแข็งพิเศษหรือหัวดูดฝุ่นไม้ปาร์เก้ ซึ่งจะมีขนแปรงขนาดเล็กที่ทำจากขนธรรมชาติซึ่งช่วยปกป้องพื้นไม้ที่ละเอียดอ่อนจากรอยขีดข่วนได้
จากนั้นจึงเริ่มเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ถูพื้น ผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น เมื่อถูพื้นด้วยไม้ม็อบหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ ต้องบิดผ้าให้หมาด เพื่อให้ความชื้นเหลือเพียงเล็กน้อยบนพื้นไม้ซึ่งจะแห้งไวขึ้น เมื่อเลือกผ้าที่จะใช้ทำความสะอาดได้แล้ว
แนะนำให้ใช้ไมโครไฟเบอร์: เส้นใยเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า แม้จะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ตาม ส่วนไม้ปาร์เก้ที่เคลือบน้ำมันหรือแว็กซ์ให้ใช้หนังชามัวร์ หรือผ้าที่ทำจากวิสโคส หรือผ้าฝ้ายเพื่อปกป้องริ้วรอยที่อาจเกิดบนพื้น