Explore Our Featured Collection!

    การทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ และพื้นลามิเนต

    ไม่ว่าจะในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน ในห้องอาหารหรือโถงทางเดิน: พื้นไม้ที่ทำจากไม้ปาร์เก้หรือพื้นลามิเนตสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นภายในบ้าน และเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นพรมแล้ว ทำความสะอาดได้ง่ายกว่ามาก สิ่งที่ต้องใส่ใจในการทำความสะอาดและดูแลรักษา และวิธีกำจัดรอยที่ไม่น่าดูโดยไม่ทำให้พื้นราคาแพงเสียหาย ‒ มาดูภาพรวมเคล็ดลับดี ๆ สำหรับพื้นไม้ที่สวยงาม

    Kärcher tips: Cleaning parquet and laminate

    การทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ และลามิเนตหรืออื่น ๆ ที่ใกล้เคียง: ต้องใส่ใจในจุดไหนบ้าง

    เมื่อพูดถึงพื้นไม้ ความแตกต่างระหว่างพื้นปาร์เก้ พื้นไม้ และพื้นลามิเนต ไม้ปาร์เก้และแผ่นพื้นไม้จะทำจากไม้เพียงอย่างเดียวส่วนลามิเนตทำขึ้นจากส่วนผสมของวัสดุที่มีไฟเบอร์บอร์ด ประเภทการปกปิดเหล่านี้ดูค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงมากกว่า:

    Parquet

    พื้นปาร์เก้ และแผ่นไม้

    ไม้ปาร์เก้มีให้เลือกหลายแบบ เช่น ไม้ปาร์เก้ทั่วไป ไม้ปาร์เก้โมเสค หรือไม้ปาร์เก้ก้างปลา แผ่นพื้นไม่แตกต่างจากพื้นไม้ปาร์เก้ แต่แผ่นกระดานหรือแผ่นไม้ทำจากไม้ให้มีความยาวปกติ จึงยาวกว่าแผ่นไม้ปูพื้นปาร์เก้

    วิธีการรักษาพื้นทั้งสองแบบจึงมีความสำคัญ: เคลือบด้วยน้ำมันหรือเคลือบเงา ไม้ปาร์เก้เคลือบแว็กซ์โดยการเคลือบด้วยแว็กซ์เป็นแบบด้านถึงเงาสูง ปาร์เก้ที่ทาน้ำมันจะผ่านการเคลือบผิวด้วยน้ำมัน โดยที่ข้อต่อกว้างจะป้องกันความชื้นได้ดีกว่า ไม้ปาร์เก้เคลือบเงาช่วยลดการซึมผ่านของความชื้นและสิ่งสกปรก แม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในข้อต่อและรอยขีดข่วนลึก ไม้ปาร์เก้จึงไวต่อความชื้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อทำความสะอาด สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าความชื้นยังคงอยู่บนพื้นน้อยที่สุด สิ่งนี้เรียกว่าการทำความสะอาดแบบหมาด นอกจากนี้ พื้นไม้อาจบวมหรือหดตัวขึ้นอยู่กับความชื้นอีกด้วย

    Laminate

    พื้นลามิเนต

    พื้นลามิเนตมักจะปูแบบลายไม้ แต่มีแบบลายกระเบื้องและลายหินอ่อนให้เลือก วัสดุทำมาจากแผ่นใยไม้อัดเป็นชั้นและเคลือบเมลามีนใสไว้ด้านบน เรียกว่าโอเวอร์เลย์ พื้นทนต่อการขีดข่วนและทำความสะอาดง่าย อย่างไรก็ตาม บริเวณมักจะไวต่อความชื้น กรณีวางลามิเนตผิดวิธี ดังนั้นการทำความสะอาดพื้นประเภทนี้ต้องทำความสะอาดด้วยผ้าหมาด ๆ เท่านั้น เหมือนกับพื้นปาร์เก้

    Cleaning parquet and laminate with the Kärcher vacuum cleaner

    การทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำเพื่อกำจัดฝุ่นผง

    ก่อนเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ ก่อนอื่นต้องดูดฝุ่นเล็ก ๆ ออกก่อน เช่น ขนสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นปาร์เก้และพื้นลามิเนตด้วยเครื่องดูดฝุ่น ไม้กวาด หรือไม้ปัดขนไก่ เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำที่เช็ดจะไปปนกับคราบสกปรก ซึ่งอาจเกิดริ้วหรือรอยขีดข่วนบนพื้นเหลือให้เห็น นอกจากนี้ การกำจัดสิ่งสกปรกยังสามารถทำได้อย่างสะดวกเป็นพิเศษด้วยเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาเหลือเฟือสำหรับงานทำความสะอาดอื่น ๆ หรือการพักผ่อน

    เมื่อดูดฝุ่นพื้นไม้เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้หัวดูดฝุ่นที่เหมาะสม เครื่องดูดฝุ่นจึงมีให้เลือกใช้หลายรุ่นมีหัวดูดฝุ่นบนพื้นแข็งพิเศษหรือหัวดูดฝุ่นไม้ปาร์เก้ ซึ่งจะมีขนแปรงขนาดเล็กที่ทำจากขนธรรมชาติซึ่งช่วยปกป้องพื้นไม้ที่ละเอียดอ่อนจากรอยขีดข่วนได้

    จากนั้นจึงเริ่มเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ถูพื้น ผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น เมื่อถูพื้นด้วยไม้ม็อบหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ ต้องบิดผ้าให้หมาด เพื่อให้ความชื้นเหลือเพียงเล็กน้อยบนพื้นไม้ซึ่งจะแห้งไวขึ้น เมื่อเลือกผ้าที่จะใช้ทำความสะอาดได้แล้ว

    แนะนำให้ใช้ไมโครไฟเบอร์: เส้นใยเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า แม้จะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ตาม ส่วนไม้ปาร์เก้ที่เคลือบน้ำมันหรือแว็กซ์ให้ใช้หนังชามัวร์ หรือผ้าที่ทำจากวิสโคส หรือผ้าฝ้ายเพื่อปกป้องริ้วรอยที่อาจเกิดบนพื้น

    การทำความสะอาดพื้นด้วยผ้าชุบน้ำ

    เพราะพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นลามิเนตนั้นต้องหลีกเลี่ยงความชื้น จึงต้องหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดแบบใช้ผ้าชุ่มมาก เพราะพื้นอาจบวมและเสียหายถาวรได้ไม้ถูพื้นที่ออกแบบพิเศษจึงเหมาะที่สุด โดยจะทิ้งความชื้นตกค้างไว้เพียงเล็กน้อย และแห้งสนิทภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที การล้างและบิดม็อบด้วยมือนั้นน่าเบิ่อควรกลายเป็นอดีตไปได้แล้ว

    ก่อนจะทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้า ควรจะจัดการฝุ่นและสิ่งสกปรกออกก่อน สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันดูดสิ่งสกปรก ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นด้วยเครื่องดูดฝุ่นก่อน

    จากนั้นจึงค่อยเช็ดทำความสะอาด ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับพื้นไม้ผสมลงไปในน้ำ ค่อย ๆ ถูไปมาช้า ๆ เพื่อการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ พื้นไม้จะแห้งภายในไม่เกินสองนาที หากพบบางจุดยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ให้รีบเช็ดออกด้วยผ้าแห้ง

    Cleaning parquet and laminate with a floor cleaner

    เคล็ดลับในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    • เทคนิคการถูพื้นคือเริ่มถอยหลังเข้าหาประตู วิธีนี้ช่วยให้หลีกเลี่ยงการเหยียบบริเวณที่ทำถูไป
    • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาจจำเป็นต้องถูซ้ำ ดังนั้นควรถูพื้นด้วยน้ำเปล่าออกก่อนเพื่อขจัดคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ตกค้างออกก่อน
    • ทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนไปถูพื้นบริเวณอื่น เช่น จากพื้นลามิเนตไปพื้นปาร์เก้ หรือพื้นกระเบื้องต้องล้างทำความสะอาดลูกกลิ้งก่อน หรือเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม่
    • หลีกเลี่ยงการถูทำความสะอาดบริเวณใดจุดหนึ่งนานเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นที่มากเกินไป
    • สำหรับพื้นไม้ที่เคลือบน้ำมันหรือแว็กซ์ หลีกเลี่ยงการถูทำความสะอาดนานเกินไป เพราะจะทำให้น้ำมันหรือแว็กซ์ที่เคลือบอยู่หลุดออกได้
    • พื้นที่ต้องดูและเป็นพิเศษ เช่น พื้นไม้ก๊อกที่ไม่ผ่านขัดเคลือบมาก่อน ควรทำการทดสอบการซึมซับน้ำก่อน

    ทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นลามิเนตด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    พื้นไม้ปาร์เก้และพื้นลามิเนตสามารถทำความสะอาดได้ด้วย เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เช่นกัน ด้วยหัวฉีดพร้อมผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์จะทำการฆ่าเชื้อช้า ๆ ด้วยไอน้ำถี่ ๆ สิ่งสำคัญคือการเคลื่อนไหวช้า ๆ เพื่อให้ไอน้ำสัมผัสพื้นผิวให้มากเพื่อให้สลายคราบสกปรก ข้อควรระวังคือไม่ควรจ่ออหัวฉีดไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งนานเกินไป และเพื่อไม่ให้เกิดหยดน้ำลงบนพื้นไม้ หากเครื่องสามารถปรับระดับของไอน้ำได้ ควรเลือกตั้งค่าไอน้ำที่ต่ำสุด ความจริงแล้วการทำความความสะอาดด้วยไอน้ำนั้นเหมาะมากสำหรับพื้นไม้ หากใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวัง เพราะความชื้นไม่สามารถระบายออกได้อาจเสี่ยงที่พื้นจะบวม

    Cleaning parquet and laminate with a steam cleaner

    มาทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกัน

    เพื่อการดูแลความสะอาดควบคู่ไปกับการดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานพื้นไม้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมในการบำรุงรักษาเนื้อไม้ด้วย ในส่วนของเครื่องและอุปกรณ์นั้นควรใช้ให้เหมาะสมสำหรับพื้นไม้โดยเฉพาะเช่นกันเพื่อรักษาพื้นไม้:

    Kärcher detergents for wooden floors

    พื้นไม้เคลือบเงา: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สามารถป้องกันความชื้นเพื่อช่วยให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างอ่อนโยน ให้ดูเหมือนใหม่และดูแลพื้นไม้เคลือบเงาไปพร้อมกัน (พื้นปาร์เก้ พื้นไม้ก๊อก และลามิเนต) ซึ่งช่วยให้พื้นดูดซับความชื้นได้น้อยลง จึงป้องกันการบวมของเนื้อไม้ แต่ยังป้องกันคราบสะสมอีกด้วย

    พื้นไม้เคลือบน้ำมัน/แว็กซ์: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารบำรุงพิเศษที่ทิ้งความมันเงากึ่งด้านและลบริ้วรอยอีกทั้งยังปกป้องพื้นจากความชื้น เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและดูแลพื้นไม้ที่เคลือบน้ำมันหรือแว็กซ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของปริมาณการใช้ เนื่องจากการใช้บ่อยครั้ง สารเคลือบเหนียวจะก่อตัวบนเนื้อไม้และจับฝุ่น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีค่าความเป็นด่างสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์หากนำมาใช้กับพื้นไม้ที่เคลือบน้ำมันหรือแว็กซ์ เพราะจะขจัดสารสารเคลือบบำรุงเนื้อไม้ออกไปได้

    กรณีคราบริ้วบนพื้นที่อาจหลงเหลือหลังจากเช็ดทำความสะอาดแสดงว่าอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมากเกินไป บริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานน้อยจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเพราะสารเคลือบที่หนาเกินไปจะเก็บฝุ่นและเกิดการหมักหมม ควรเช็ดบริเวณเหล่านี้ก่อนและเช็ดออกด้วยน้ำเท่านั้น จากนั้นใช้ทิชชู่เช็ดทำความสะอาดบริเวณนี้ให้บ่อยขึ้น

    เคล็ดลับ: หากไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใดเหมาะกับพื้นของคุณ แนะนำให้ทดสอบในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อน นอกจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวประเภทนั้น ๆ มักจะระบุอยู่ในคู่มือการทำความสะอาดและการดูแลรักษาจากผู้ผลิตพื้นผิวด้วย

    Kärcher tip: Liquid is removed from laminate

    การขจัดคราบบนพื้นปาร์เก้ และพื้นลามิเนต

    คราบสกปรกบนพื้นไม้แบ่งออกได้เป็นสองประเภท: คราบบนพื้นและคราบที่ซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้ว

    ทันทีที่ของเหลว เช่น ไวน์แดงหรือน้ำผลไม้หกลงบนพื้น ให้ดูดซับทันทีด้วยผ้าสะอาด เช่น เศษอาหารหรือรอยจากพื้นรองเท้า ซึ่งสามารถขจัดออกได้ง่ายมากโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ชุบน้ำหมาด ๆ

    สำหรับคราบฝังแน่น สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ หรือ universal cleaner เป็นตัวช่วย นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้แล้ว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีอยู่แล้วในครัว เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ที่เป็นกลางหรือผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเพียงเล็กน้อย ยางลบสิ่งสกปรก หรือน้ำเมทิลเลตบางชนิดก็สามารถใช้ได้ ควรเช็ดบริเวณที่สกปรกตามแนวลายไม้และเช็ดซ้ำด้วยน้ำ

    คราบที่ซึมเข้าไปในเนื้อไม้นั้นกำจัดได้ยากเพราะจะต้องใช้แว็กซ์ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์เคลือบเงาถูซ้ำหลาย ๆ ครั้งจึงจะเข้าขจัดคราบได้ ในกรณีนี้การทำความสะอาดคราบประเภทนี้ต้องอาศัยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

    วิธีทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นลามิเนต

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นปาร์เก้ และพื้นลามิเนต

    Kärcher floor cleaner

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

    คุณอาจสนใจสิ่งนี้:

    Kärcher tips for cleaning tiles

    การทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    การทำความสะอาดพื้น PVC เสื่อน้ำมัน

    Kärcher tips for cleaning living spaces

    การทำความสะอาดห้องนั่งเล่น