วิธีทำความสะอาดขอบล้อที่ดีที่สุด: ทำตามทีละขั้นตอน
ขอบล้อที่สวยงามช่วยเสริมรูปลักษณ์ของรถยนต์ได้ แต่ความชื้น สิ่งสกปรกจากท้องถนน ฝุ่นเบรก และคราบเกลือ ล้วนสร้างความเสียหายให้กับขอบล้อ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งสกปรกเหล่านี้สามารถฝังแน่นบนขอบล้ออย่างแท้จริง ทำให้การกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไปทั้งหมดทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงควรทำความสะอาดขอบล้ออย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การทำความสะอาดจะง่ายเป็นพิเศษเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนจากยางฤดูร้อนเป็นยางฤดูหนาว และในทางกลับกัน เพราะสามารถทำความสะอาดและจัดเก็บล้อได้ทันที อย่างไรก็ตาม ควรดูแลรักษาเป็นประจำตลอดทั้งปีด้วย
และนี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้ในการทำความสะอาดขอบล้ออย่างละเอียด:
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ ถังน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อ
- แปรง (สำหรับล้อ)
- ฟองน้ำ
- ผ้าเนื้อนุ่ม เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือ หนัง
สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้: