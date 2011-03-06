Explore Our Featured Collection!

    เคล็ดลับง่าย ๆ ให้ล้อรถเงางาม

    ขอบล้อย่อมมีสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นสะสมอยู่ตลอดเวลา เช่น คราบโคลนจากถนน ฝุ่นเบรก หรือคราบเกลือจากถนน เพื่อให้ขอบล้ออะลูมิเนียมยังคงความเงางาม และขอบล้อเหล็กคงความปราศจากสนิมได้ยาวนาน จึงแนะนำให้ทำความสะอาดขอบล้ออย่างละเอียดสม่ำเสมอ ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ การทำความสะอาดขอบล้อของคุณจะทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    Kärcher tips: cleaning car rims made easy

    วิธีทำความสะอาดขอบล้อที่ดีที่สุด: ทำตามทีละขั้นตอน

    ขอบล้อที่สวยงามช่วยเสริมรูปลักษณ์ของรถยนต์ได้ แต่ความชื้น สิ่งสกปรกจากท้องถนน ฝุ่นเบรก และคราบเกลือ ล้วนสร้างความเสียหายให้กับขอบล้อ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งสกปรกเหล่านี้สามารถฝังแน่นบนขอบล้ออย่างแท้จริง ทำให้การกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไปทั้งหมดทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงควรทำความสะอาดขอบล้ออย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การทำความสะอาดจะง่ายเป็นพิเศษเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนจากยางฤดูร้อนเป็นยางฤดูหนาว และในทางกลับกัน เพราะสามารถทำความสะอาดและจัดเก็บล้อได้ทันที อย่างไรก็ตาม ควรดูแลรักษาเป็นประจำตลอดทั้งปีด้วย

    และนี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้ในการทำความสะอาดขอบล้ออย่างละเอียด:

    • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ ถังน้ำ
    • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อ
    • แปรง (สำหรับล้อ)
    • ฟองน้ำ
    • ผ้าเนื้อนุ่ม เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือ หนัง

    สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้:

    Kärcher rim cleaner is sprayed on dirty alloy rim

    1. ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อ

    เพื่อขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่น เช่น ฝุ่น ให้ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อ (Rim Cleaner) ไปที่ขอบล้ออะลูมิเนียม หรือขอบล้อเหล็ก แล้วปล่อยให้น้ำยาทำงาน ขอบล้อควรอยู่ในสภาพที่แห้งขณะฉีด เนื่องจากน้ำยาจะเกาะติดกับพื้นผิวแห้งได้ดีที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสม

    อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นปราศจากกรดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะจะอ่อนโยนต่อวัสดุมากกว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อที่มีฤทธิ์เป็นกรด (pH ระหว่าง 1 ถึง 5) สามารถทำลายพื้นผิวขอบล้อได้เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่มีความเงางาม เช่น ขอบล้อโครเมียม หรือล้ออัลลอย

    Rim is rinsed with Kärcher pressure washer

    2. ล้างขอบล้อและขจัดสิ่งสกปรกหยาบ

    ขั้นตอนต่อไปคือ การล้างขอบล้อด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ใช้หัวฉีดแบบพ่นแบน) เครื่องทำความสะอาดมือถือ หรือด้วยถังน้ำอุ่นและฟองน้ำ หากทำความสะอาดด้วยมือ ควรสวมถุงมือป้องกัน เพื่อไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรง

    หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสามารถล้างขอบล้อด้วยวิธีนี้ได้ นั่นคือ การขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนพื้นผิวออกไปก่อน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียด

    Cleaning wheel well on car with adjustable joint and Kärcher pressure washer

    3. ทำความสะอาดซุ้มล้อ

    ในขณะเดียวกัน คุณสามารถทำความสะอาดซุ้มล้อของรถได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและหัวฉีดแบบพ่นแบน เคล็ดลับ: บริเวณที่เข้าถึงยากสามารถทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ใช้ข้อต่อหัวฉีดแบบปรับมุมได้

    Clean rim with Kärcher wheel wash brush

    4. ทำความสะอาดขอบล้ออย่างละเอียด

    ถึงเวลาสำหรับการทำความสะอาดขอบล้ออย่างละเอียดแล้ว: บ่อยครั้งที่ยังมีสิ่งสกปรกฝังแน่นหลงเหลืออยู่บนขอบล้อ แม้จะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและล้างเบื้องต้นไปแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามช่องว่างแคบ ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแปรงขัดล้อ สำหรับจุดที่แคบมาก ๆ แนะนำให้ใช้แปรงสีฟันเก่าแบบนุ่ม หรือแปรงขนนุ่ม

    หากสิ่งสกปรกที่ยังหลงเหลือ ไม่สามารถจัดออกได้ทั้งหมดด้วยวิธีก่อนหน้า สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดซ้ำได้อีกครั้ง: เพียงแค่ฉีดน้ำยา ทิ้งไว้ให้ทำปฏิกิริยา แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง

    หลังจากนั้น ปล่อยให้ขอบล้อแห้งเอง หรือเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับขอบล้อโครเมียมและขอบล้อสีดำ แนะนำให้เช็ดแห้ง เพราะรอยคราบน้ำจะสังเกตเห็นได้ง่ายบนวัสดุเหล่านี้

    Rim is dried with leather cloth

    ข้อควรระวัง: ทำตามกฎระเบียบ

    โดยปกติแล้ว การทำความสะอาดขอบล้อจะได้รับอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่สามารถล้างรถได้เช่นกัน ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คาร์แคร์แบบบริการตนเอง อย่างไรก็ตาม ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อที่ทางสถานที่นั้นจัดหาให้ เนื่องจากมักจะไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากภายนอก ส่วนการทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนตัว นั้นขึ้นอยู่กับข้อบังคับและระเบียบของท้องถิ่น

    เคล็ดลับ: ควรทำความสะอาดขอบล้อและยางรถยนต์แยกต่างหากจากส่วนอื่น ๆ ของตัวรถเสมอ เพราะสิ่งสกปรกจากถนน เศษหินเล็ก ๆ รวมถึงคราบสกปรกที่ฝังแน่นบนขอบล้อ อาจสร้างความเสียหายให้กับสีรถได้ ตัวอย่างเช่น หากใช้แปรงล้างเดียวกันในการทำความสะอาดทั้งตัวถังรถและล้อ

    คำถามที่พบบ่อย

    วิธีขจัดผงเบรกออกจากขอบล้อทำได้อย่างไร?

    ผงเบรกที่ฝังแน่นและคราบยางสามารถขจัดออกจากขอบล้อเหล็กและขอบล้ออะลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อโดยเฉพาะ โดย Kärcher Rim Cleaner เป็นน้ำยาที่ปราศจากกรด จึงอ่อนโยนต่อวัสดุ สีที่เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อน ๆ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำยากำลังออกฤทธิ์ตามเวลา เพียงแค่ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนขอบล้อที่แห้ง ปล่อยทิ้งไว้ 1-3 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด สำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น สามารถใช้แปรงล้างช่วยขจัดออกได้ หลังจากปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทำงานเต็มที่แล้ว

    Kärcher rim cleaner is sprayed on rim

    ขจัดคราบเกลือออกจากขอบล้อยังไง?

    สำหรับผู้ที่ใช้ขอบล้ออัลลอยสุดหรูในการขับขี่ แม้ในช่วงฤดูหนาว ก็ควรทำความสะอาดคราบเกลือออกจากล้อเป็นประจำ เนื่องจากคราบเหล่านี้จะทำลายวัสดุในระยะยาว อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนจากยางฤดูหนาวเป็นยางฤดูร้อน ควรทำความสะอาดคราบที่สะสมอยู่ออกจากทั้งขอบล้ออะลูมิเนียมและขอบล้อเหล็กอย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ คาร์แคร์บางแห่งก็มีบริการทำความสะอาดขอบล้อแบบพิเศษให้เลือกใช้บริการ

    ขจัดสนิมออกจากขอบล้อยังไง?

    สนิมสามารถขจัดออกจากขอบล้อเหล็กได้เองอย่างง่ายดายโดยใช้แปรงลวด จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดเก็บรายละเอียด

    ส่วนขอบล้ออะลูมิเนียมและขอบล้อโครเมียมนั้นไม่สามารถเกิดสนิมได้ แต่ความชื้นและคราบเกลือจากถนนก็สามารถทิ้งร่องรอยไว้ได้เช่นกัน วัสดุเหล่านี้อาจเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือนำไปสู่การกัดกร่อนของเกลือซึ่งควรขจัดออกอย่างระมัดระวังเท่านั้น เช่น การใช้แปรงนุ่ม ๆ เนื่องจากอะลูมิเนียมและโครเมียมสามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย หลังจากนั้นควรขัดเงาพื้นผิว หากคุณมีความมั่นใจ ก็สามารถดำเนินการขัดเงาได้ด้วยตัวเอง หรือแนะนำให้ใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ

    แปรงล้างแบบไหนที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดขอบล้อ?

    สำหรับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แปรงขัดล้อ ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ด้วยรูปทรงพิเศษและขนแปรงรอบทิศทาง ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ 360 องศา แม้แต่บริเวณที่เข้าถึงยากและช่องว่างที่เล็กที่สุดบนขอบล้อก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงด้วยแปรงนี้ เนื่องจากการกระจายน้ำที่สม่ำเสมอ ทำให้สิ่งสกปรกถูกขจัดออกและถูกชะล้างออกได้อย่างทั่วถึง

    Kärcher Rim Washing Brush for Thorough Rim Cleaning

    ทำความสะอาดขอบล้อด้วยของใช้ในบ้านด้วยอะไรได้บ้าง?

    หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้ออยู่ใกล้มือ ก็สามารถใช้ของใช้ในบ้านแบบง่าย ๆ เพื่อทำความสะอาดขอบล้อได้เช่นกัน

    เคล็ดลับที่ 1: ทำความสะอาดล้ออัลลอยด้วยยาสีฟัน

    ยาสีฟันเป็นของใช้ในบ้านที่เหมาะสำหรับทำความสะอาดอะลูมิเนียม ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาด ๆ แล้วป้ายยาสีฟันลงไป จากนั้นขัดขอบล้ออะลูมิเนียมจนกว่าสิ่งสกปรกจะหลุดออก ล้างผ้าด้วยน้ำสะอาดและบิดให้แห้งซ้ำ ๆ ขั้นตอนสุดท้าย ให้ล้างขอบล้ออะลูมิเนียมด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งและปล่อยให้แห้ง ด้วยอนุภาคขัดถูในยาสีฟัน สามารถใช้เพื่อขัดรอยขีดข่วนตื้น ๆ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวังกับขอบล้อที่ผ่านการขัดเงาอย่างสูง และขอบล้อโครเมียม เนื่องจากอนุภาคขัดถูอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ความเงาลดลงได้

    เคล็ดลับที่ 2: ทำความสะอาดล้ออัลลอยด้วยน้ำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดดชนิดครีม

    ขอบล้ออะลูมิเนียมและอื่น ๆ สะอาดได้ด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์: ชุบฟองน้ำด้วยน้ำให้เปียก แล้วถูไปบนครีมทำความสะอาดเพื่อสร้างฟอง จากนั้นนำฟองมาทำความสะอาดขอบล้ออะลูมิเนียม หลังทำความสะอาดแล้ว ให้ล้างขอบล้อด้วยน้ำสะอาด ถึงแม้จะใช้ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังกับขอบล้อที่ขัดเงาสูงและขอบล้อโครเมียม

    เคล็ดลับที่ 3: ทำความสะอาดขอบล้อเคลือบสีด้วยน้ำยาล้างจาน

    ขอบล้อที่ผ่านการพ่นสีและเคลือบมา สิ่งสกปรกและผงเบรกที่ฝังแน่นอาจทำให้สีเสียหายได้ คุณสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างอ่อนโยนโดยเฉพาะด้วยน้ำยาล้างจาน: เติมน้ำยาล้างจานเล็กน้อยลงในน้ำอุ่น แล้วใช้ฟองน้ำ (ควรเป็นแบบไมโครไฟเบอร์) ทำความสะอาดพื้นผิว จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม หากวิธีนี้ยังไม่ดีขึ้นต่อควรเปลี่ยนไปใช้น้ำยาทำความสะอาดขอบล้อที่ปราศจากกรด

    Bucket of homemade cleaner and sponge in front of a rim
    Rim is cleaned with homemade cleaner and microfibre cloth

    เคล็ดลับ

    ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรโฮมเมด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใหม่กับขอบล้อ ควรทดสอบในบริเวณที่เห็นไม่ชัดก่อนเสมอ

    วิธีทำความสะอาดขอบล้อโครเมียม (Chrome Rims) ที่ดีที่สุดคืออะไร?

    เมื่อเวลาผ่านไป ขอบล้อโครเมียมอาจสูญเสียความเงางามและดูหมองลง การขจัดผงเบรกและสนิมอาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อทั่วไปได้ เนื่องจากกรดอาจทำลายพื้นผิวโครเมียมที่บอบบางได้ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยนแทน เช่น น้ำ สบู่ และเบกกิ้งโซดา โดย ให้เติมเบกกิ้งโซดาสามช้อนโต๊ะลงในชาม แล้วเติมน้ำเล็กน้อยพร้อมคนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเนื้อครีม ใช้ผ้านุ่มถูเนื้อครีมไปบนขอบล้อในลักษณะวงกลม จนกระทั่งคราบสกปรกทั้งหมดหลุดออก อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบล้อที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับโครเมียม ซึ่งสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    นอกจากการทำความสะอาดแล้ว ควรขัดเงาโครเมียมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มันคงความเงางามและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเอาไว้

    วิธีการทำความสะอาดขอบล้อรถ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Kärcher: Wheel washing brush

    แปรงขัดล้อ

    Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

    หัวฉีด 360 องศารุ่น VP 180S

    คุณอาจสนใจสิ่งนี้:

    Kärcher: Car care

    การดูแลรักษารถยนต์

    Kärcher: Car washing

    การล้างรถยนต์

    Kärcher: Car interior cleaning

    การทำความสะอาดภายในรถยนต์