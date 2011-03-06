เหตุผลที่ควรทำความสะอาดเครื่องล้างจานเป็นประจำ
เครื่องล้างจานคือผู้ช่วยมือหนึ่งในชีวิตประจำวัน ที่มักทำงานเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลังโดยไม่สร้างความวุ่นวาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป คราบอาหารและตะกรันจากน้ำจะเริ่มสะสม จนทิ้งร่องรอยไว้ภายในเครื่อง สิ่งสกปรกเหล่านี้อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่มองไม่เห็น ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
หนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่าควรทำความสะอาดเครื่องล้างจานก็คือ เมื่อจานชามเริ่มไม่สะอาดเหมือนเดิมหลังจากล้างเสร็จ และหากเริ่มมีคราบสะสมให้เห็นชัด หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาจากเครื่อง นั่นคือเวลาที่คุณควรลงมือทำความสะอาดทันที