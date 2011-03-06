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    การทำความสะอาดเครื่องล้างจาน

    เมื่อก่อนการมีเครื่องล้างจานถือเป็นความหรูหรา แต่ปัจจุบันเครื่องล้างจานได้กลายเป็นเครื่องใช้มาตรฐานในหลายครัวเรือน หากคุณต้องการให้เครื่องล้างจานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นานที่สุด ควรหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นี่คือเคล็ดลับดี ๆ จาก Kärcher ที่จะช่วยให้เครื่องล้างจานของคุณสะอาดและใช้งานได้ยาวนาน

    Kärcher tips for cleaning the dishwasher

    เหตุผลที่ควรทำความสะอาดเครื่องล้างจานเป็นประจำ

    เครื่องล้างจานคือผู้ช่วยมือหนึ่งในชีวิตประจำวัน ที่มักทำงานเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลังโดยไม่สร้างความวุ่นวาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป คราบอาหารและตะกรันจากน้ำจะเริ่มสะสม จนทิ้งร่องรอยไว้ภายในเครื่อง สิ่งสกปรกเหล่านี้อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่มองไม่เห็น ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

    หนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่าควรทำความสะอาดเครื่องล้างจานก็คือ เมื่อจานชามเริ่มไม่สะอาดเหมือนเดิมหลังจากล้างเสร็จ และหากเริ่มมีคราบสะสมให้เห็นชัด หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาจากเครื่อง นั่นคือเวลาที่คุณควรลงมือทำความสะอาดทันที

    Kärcher tip: Removing the dishwasher filter
    Kärcher tip: Cleaning the dishwasher filter

    การทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องล้างจาน

    สิ่งแรกที่ควรทำคือถอดแผ่นกรองที่อยู่ด้านล่างของเครื่องล้างจานออกก่อนเสมอ แผ่นกรองนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันปั๊มน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมมากขึ้น จะส่งผลให้การไหลเวียนของน้ำทำงานได้ไม่เต็มที่ เมื่อนั้นให้ถอดแผ่นกรองตามคำแนะนำของผู้ผลิต จากนั้นเทเศษสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ทิ้งลงถังขยะ โดยทั่วไปแผ่นกรองสามารถทำความสะอาดด้วยมือได้ง่าย ๆ เพียงใช้แปรงล้างจานร่วมกับน้ำยาล้างจานหรือน้ำส้มสายชู เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็นำกลับไปใส่ที่เดิม อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทั้งตอนถอดและใส่แผ่นกรองกลับเข้าไป เพราะเครื่องล้างจานบางรุ่นอาจมีแผ่นกรองหลายชิ้น

    Kärcher tip: Cleaning the dishwasher spray arms

    การทำความสะอาดก้านฉีดน้ำของเครื่องล้างจาน

    ก้านฉีดน้ำทำหน้าที่กระจายน้ำภายในเครื่องล้างจานระหว่างการทำงาน และควรได้รับการตรวจสอบปีละ 1-2 ครั้ง โดยทั่วไป ก้านฉีดน้ำสามารถถอดออกได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน แต่เพื่อความปลอดภัย ควรดูคำแนะนำจากผู้ผลิตก่อนเสมอ ภายในก้านฉีดน้ำจะมีรูเล็ก ๆ สำหรับปล่อยน้ำ ซึ่งอาจเกิดการอุดตันจากเศษอาหารหรือตะกรันได้ ให้ใช้ไม้จิ้มฟันหร่วมกับน้ำไหลผ่าน เพื่อทำความสะอาดรูเหล่านี้ จนกระทั่งน้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกอีกครั้ง เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้นำก้านฉีดน้ำกลับไปติดตั้งในเครื่องตามเดิม

    การทำความสะอาดยางซีลของเครื่องล้างจาน

    ยางซีลของเครื่องล้างจานทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีน้ำไหลออกระหว่างการทำงาน แต่ในร่องของยางซีลเหล่านี้ กลับกลายเป็นแหล่งสะสมที่ดีของแบคทีเรียและเชื้อรา ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดยางซีลอย่างสม่ำเสมอ การทำความสะอาดสามารถทำได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชู หรือจะใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำก็ยิ่งง่ายกว่า เพราะไอน้ำร้อนจะช่วยขจัดแบคทีเรียและคราบสกปรกที่ติดแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ระวังไม่ให้ใช้ไอน้ำใกล้ยางซีลเกินไป ควรใช้ระยะห่างไม่กี่เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายยางซีล และเศษอาหาร ก็จะสามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม

    Kärcher tip: Cleaning the dishwasher seals
    Kärcher tip: Descaling the dishwasher with household remedies

    กำจัดคราบตะกรันในเครื่องล้างจานด้วยวิธีง่าย ๆ จากของใช้ในบ้าน

    นอกจากการทำความสะอาดส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่องล้างจานแล้ว คุณควรขจัดคราบตะกรันในเครื่องล้างจานบ้างเป็นระยะ

    วิธีที่ง่ายที่สุดคือการขจัดคราบตะกรันโดยการทำงานของเครื่องล้างจานในขณะที่ว่างเปล่า ซึ่งในท้องตลาดมีน้ำยาขจัดตะกรันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้ของใช้ในบ้านที่หาได้ง่ายในการขจัดคราบตะกรันได้เช่นกัน เริ่มต้นโดยการโรยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา 1-2 ช้อนโต๊ะลงที่ก้นเครื่องล้างจานในขณะที่เครื่องว่างอยู่ จากนั้นเทน้ำส้มสายชู 20 มล. ลงในช่องใส่ผงล้างจาน และตั้งโปรแกรมเครื่องล้างจานให้ทำงานที่อุณหภูมิสูงสุดโดยไม่ต้องมีการล้างล่วงหน้า (ถ้าไม่สามารถปิดการล้างล่วงหน้าได้ ก็สามารถเทน้ำส้มสายชูลงในเครื่องหลังจากล้างล่วงหน้าเสร็จแล้วได้) สิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้เบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูมาปนกันโดยตรง เพราะทั้งสองส่วนนี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากแยกจากกัน การใช้ส่วนผสมเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยขจัดคราบตะกรัน แต่ยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย คุณยังสามารถใช้น้ำส้มสายชูแทนเอสเซนซ์น้ำส้มสายชูได้ โดยเทลงในเครื่องหลังจากที่เครื่องได้อุ่นแล้ว สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรปิดเครื่องล้างจานทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากใส่น้ำส้มสายชู เพื่อเพิ่มเวลาการแช่ไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำของน้ำส้มสายชูออกมาจากเครื่อง

    Kärcher tip: Descaling the dishwasher with citric acid

    การใช้กรดซิตริกเป็นทางเลือกในการทำความสะอาด

    ในหลักการแล้ว เครื่องล้างจานสามารถขจัดคราบตะกรันด้วยกรดซิตริกได้เช่นกัน แต่มีบางจุดที่ควรระวัง เพราะหากใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเกินไป กรดซิตริกอาจทำปฏิกิริยากับหินปูน จนกลายเป็นสารที่ชื่อว่าแคลเซียมซิเตรต ซึ่งขจัดออกได้ยากมาก วิธีการคือ ผสมกรดซิตริกประมาณ 10 ช้อนโต๊ะกับน้ำเย็น 2 ลิตร จากนั้นเปิดเครื่องล้างจาน (ที่ว่างเปล่า) ให้ทำงานในโปรแกรมที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด เมื่อเครื่องเริ่มปล่อยน้ำเข้าไปในระบบ ให้หยุดโปรแกรมชั่วคราว แล้วเทน้ำผสมกรดซิตริกลงไปในเครื่อง จากนั้นปิดฝาเครื่องและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มโปรแกรมอีกครั้งเพื่อให้การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์ ข้อดีของการใช้กรดซิตริกเมื่อเทียบกับน้ำส้มสายชูหรือน้ำส้มสายชูเข้มข้นคือ กลิ่นหอมสดชื่นของซิตรัสที่ไม่ฉุน และไม่ทิ้งกลิ่นตกค้างในเครื่อง

    ป้องกันการเกิดคราบหินปูน

    มีวิธีง่าย ๆ ที่ทำได้เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้คราบหินปูนกลายเป็นปัญหาในเครื่องล้างจาน เพียงนำเปลือกมะนาวที่บีบน้ำออกแล้ว 1-2 ซีก วางไว้ในช่องใส่ช้อนส้อมก่อนล้างตามปกติ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคราบหินปูน และยังช่วยให้เครื่องล้างจานของคุณมีกลิ่นหอมสดชื่นเมื่อเปิดออกหลังล้างเสร็จอีกด้วย

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

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