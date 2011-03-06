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    เปลี่ยนงานล้างโรงรถและประตู ให้ง่ายนิดเดียว

    เป็นเรื่องปกติที่โรงรถจะสะสมฝุ่นและสกปรกตามกาลเวลา โดยเฉพาะหากใช้เป็นพื้นที่ทำเวิร์กช็อปด้วย ประตูโรงรถเองก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นและสกปรก เนื่องจากมักไม่ได้รับการป้องกันจากสภาพอากาศภายนอกเท่าที่ควร แต่ถ้าคุณใช้เคล็ดลับเหล่านี้ คุณจะสามารถกำจัดสิ่งสกปรกในโรงรถและพื้นที่เวิร์กช็อปได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบหลายฟังก์ชั่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

    A woman cleans her garage door with a Kärcher wash brush

    ประตูโรงรถควรทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน

    ประตูโรงรถควรทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ค่อนข้างบ่อย การทำความสะอาดประตูโรงรถทุก ๆ 2-3 เดือนก็จะเหมาะสม ความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับว่าโรงรถของคุณได้รับการป้องกันมากน้อยแค่ไหน และสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณอยู่เป็นอย่างไร หากผ่านฤดูหนาวที่หนาวจัด น้ำท่วม ลูกเห็บ หรือพายุลมแรง ฝุ่นและสกปรกต่าง ๆ มักจะเกาะติดอยู่ที่ประตูโรงรถ จึงควรทำความสะอาดบ่อยขึ้น นอกจากนี้ยังไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลด้านความสวยงาม แต่ยังมีความสำคัญในเรื่องการทำงานของประตู หากมีสิ่งอุดตัน เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่จนกลายเป็นคราบฝังแน่น อาจทำให้ประตูไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

    ทำความสะอาดประตูโรงรถได้อย่างไร

    ประตูโรงรถสามารถทำความสะอาดได้ด้วยมือในวิธีคลาสสิก โดยใช้แค่น้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานเล็กน้อย แต่การทำแบบนี้อาจต้องใช้เวลาและแรงงานมากพอสมควร หากต้องการทำให้ประตูโรงรถที่สกปรกมาก ๆ กลับมาดูเหมือนใหม่อีกครั้ง เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องมือชิ้นนี้สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างง่ายดายด้วยการปรับความแรงของน้ำได้ มีตัวเลือกความแรงของน้ำ 3 ระดับที่หัวฉีด ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง จะมีระดับ "SOFT" ที่สามารถตั้งค่าได้โดยไม่ต้องวางเครื่องลงบนพื้น ส่วนวัสดุที่แข็งแรงสามารถเลือกความแรงน้ำที่สูงขึ้นได้

    A man cleans the garage door with a Kärcher medium pressure washer using the attachment for surfaces

    การทำความสะอาดประตูโรงรถ: ต้องคำนึงถึงประเภทของวัสดุด้วย

    เมื่อทำความสะอาดประตูโรงรถ คุณควรให้ความใส่ใจกับประเภทของวัสดุ:

    • สำหรับประตูโลหะทาสี ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสีเฉพาะ เพื่อทำให้พื้นผิวเรียบและขจัดรอยขีดข่วนเล็ก ๆ หลังจากนั้นสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ขัดเงาเพื่อเพิ่มความเงางามได้
    • หลังจากทำความสะอาดประตูโรงรถไม้ คุณสามารถบำรุงรักษาด้วยขี้ผึ้งหรือแลคเกอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้อง
    • หลังจากทำความสะอาดประตูโรงรถพลาสติก คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพลาสติกเฉพาะเพื่อปกป้องพื้นผิวจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
    A woman cleans a garage door with a Kärcher wash brush

    วิธีการทำความสะอาดหน้าต่างโรงรถ

    โรงรถหลาย ๆ แห่งมีหน้าต่างขนาดเล็กที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อทำการทำความสะอาดโรงรถอย่างละเอียด ประตูโรงรถมักจะมีการกระจกพลาสติก ซึ่งมักได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศ การทำความสะอาดกระจกนี้ให้สะอาดอย่างทั่วถึงสามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ โดยต้องตั้งระดับน้ำที่ "SOFT" เพื่อไม่ให้แรงดันมากเกินไปกระทบกับหน้าต่างระหว่างการทำความสะอาด

    อีกหนึ่งทางเลือกในการทำความสะอาดกระจกคือการใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ซึ่งไม่ต้องใช้สารเคมีใด ๆ และทำให้หน้าต่างของคุณสะอาดด้วยแค่น้ำเท่านั้น เครื่องทำความสะอาดนี้จะพ่นไอน้ำไปที่กระจกอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นสามารถใช้หัวฉีดและผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ขัดบนกระจกเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หลังจากนั้น ควรใช้ที่ดูดน้ำหรือผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์แห้งในการเช็ดไอน้ำออก อย่างไรก็ตาม กระจกพลาสติกไม่ควรทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เพราะอุณหภูมิของไอน้ำอาจสูงเกิน 100 °C และอาจทำให้พลาสติกเสียหายได้

    เครื่องเช็ดกระจกก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการทำความสะอาดโรงรถเช่นกัน เพราะช่วยให้หน้าต่างสะอาดและไร้รอยขีดข่วน วิธีการคือผสมน้ำกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกในขวดสเปรย์ แล้วฉีดลงบนกระจก จากนั้นใช้ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ขัดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก และใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดความชื้นออกจากกระจก

    Cleaning garage windows with a Kärcher window cleaner
    A woman cleans her garage driveway with a Kärcher sweeper

    การทำความสะอาดทางเดินโรงรถ

    ทางเดินหน้าประตูโรงรถมักเป็นที่ที่สิ่งสกปรกฝังแน่นสะสมอยู่บ่อยครั้ง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่หลุดลอย เช่น ใบไม้ ดิน และฝุ่น การใช้เครื่องกวาดแบบเดินตามเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากไม่ต้องก้มตัวเลย เพราะมีด้ามกดที่สามารถปรับระดับความสูงได้อย่างสะดวกสบาย และไม่ต้องใช้แรงมากในการทำความสะอาดพื้นที่ให้ทั่ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องกวาดขจัดกรวดที่ทิ้งไว้หลังฤดูหนาวได้อีกด้วย หากทางเดินโรงรถสกปรกมาก การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง

    1. ก่อนใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ควรกำจัดสิ่งสกปรกที่หลุดลอยบนพื้นด้วยการใช้เครื่องกวาดก่อน
    2. หากทางเดินสกปรกมาก การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหินจะช่วยละลายสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ดี
    3. หลังจากนั้น การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงร่วมกับเครื่องทำความสะอาดพื้นผิวหรือ T-Racer จะทำให้การทำความสะอาดทางเดินกลายเป็นเรื่องง่าย

    เรื่องสะอาดในโรงรถและเวิร์กช็อป จัดการได้ง่ายๆ

    หลายคนไม่มีพื้นที่เวิร์กช็อปแยกต่างหาก จึงมักใช้โรงรถในการทำโปรเจกต์ DIY ซึ่งอาจทำให้โรงรถเต็มไปด้วยฝุ่นและสกปรก โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือบางชิ้นไม่ค่อยได้ใช้งาน ทำให้สิ่งสกปรกสะสมอยู่บนเครื่องมือเหล่านั้น ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือการวางแผนการจัดระเบียบโรงรถหรือพื้นที่เวิร์กช็อป ระบบชั้นวางและการจัดระเบียบจะทำให้การทำความสะอาดเวิร์กช็อปง่ายขึ้น เมื่อเริ่มทำความสะอาดโรงรถหรือเวิร์กช็อป ควรเริ่มจากการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน เช่น กระถางต้นไม้หรือกล่องเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งเพื่อนบ้าน เพื่อน หรือญาติอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อห้องนั้นเรียบร้อยและเป็นระเบียบแล้ว ก็สามารถเริ่มทำความสะอาดได้ทันที

    A man cleans a shelf in his garage with a Kärcher vacuum cleaner

    การทำความสะอาดโรงรถและเวิร์กช็อป - วิธีการดำเนินการ

    โรงรถและพื้นที่เวิร์กช็อปส่วนใหญ่จะเป็นพื้นคอนกรีต เนื่องจากแข็งแรงและทำความสะอาดได้ง่าย สำหรับการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตในโรงรถ ควรเริ่มจากการใช้เครื่องกวาดทำความสะอาดก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น หรือใบไม้ ถูกพาเข้าไปในบ้าน อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ซึ่งสามารถดูดสิ่งสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกได้ เมื่อทำความสะอาดพื้นที่เวิร์กช็อป ควรพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งมีความทนทานมากกว่าและสามารถจัดการกับวัสดุที่คม เช่น สกรูหรือน็อต ได้ดี เครื่องดูดฝุ่นเป็นตัวเลือกที่ดีโดยเฉพาะในพื้นที่เวิร์กช็อปที่มีวัตถุโลหะขนาดเล็กตกอยู่บนพื้น ทำให้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นในพื้นที่เวิร์กช็อป นอกจากนี้เครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งยังมีท่อดูดที่ยาวและยืดหยุ่น ซึ่งทำให้สามารถดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องท่ออุดตัน หากโรงรถสกปรกมาก การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตในโรงรถ แต่หากทำความสะอาดพื้นแบบเปียก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำสกปรกสามารถระบายออกได้ง่าย อีกทางเลือกหนึ่งคือการติดตั้งเครื่องขัดพื้นกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อทำความสะอาดพื้นโรงรถ ใบมีดขจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับเครื่องขัดพื้นช่วยให้น้ำสามารถถูกผลักออกจากโรงรถได้อย่างง่ายดาย หรืออีกทางเลือกคือใช้เครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้งเพื่อดูดน้ำส่วนที่เหลือออก

    A man vacuums the garage floor with a Kärcher vacuum cleaner
    A woman cleans the garage floor with a Kärcher power scrubber

    ระวัง! คราบน้ำมัน

    ทุกครั้งที่มีน้ำมันเครื่อง จะมีโอกาสที่น้ำมันจะรั่วไหลและทำให้เกิดเป็นแอ่งน้ำมันบนพื้น การดูดซับน้ำมันในโรงรถด้วยสารดูดซับเป็นสิ่งสำคัญ และต้องทิ้งน้ำมันอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คราบน้ำมันที่เหลือสามารถทำความสะอาดได้ด้วยการใช้ผงสบู่และน้ำร้อน โดยเริ่มจากการเทน้ำร้อนผสมกับสบู่ลงบนคราบน้ำมัน แล้วปล่อยให้สารละลายทำปฏิกิริยาพักหนึ่ง จากนั้นขัดคราบน้ำมันให้สะอาดด้วยน้ำร้อน

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Kärcher: T-Racer surface cleaner

    T-Racer surface cleaner

    Kärcher: Push sweeper

    เครื่องกวาดพื้นแบบกด

    Kärcher: Rotating wash brush

    แปรงขัดล้างแบบหมุนได้

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

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