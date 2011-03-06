ประตูโรงรถควรทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน
ประตูโรงรถควรทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ค่อนข้างบ่อย การทำความสะอาดประตูโรงรถทุก ๆ 2-3 เดือนก็จะเหมาะสม ความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับว่าโรงรถของคุณได้รับการป้องกันมากน้อยแค่ไหน และสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณอยู่เป็นอย่างไร หากผ่านฤดูหนาวที่หนาวจัด น้ำท่วม ลูกเห็บ หรือพายุลมแรง ฝุ่นและสกปรกต่าง ๆ มักจะเกาะติดอยู่ที่ประตูโรงรถ จึงควรทำความสะอาดบ่อยขึ้น นอกจากนี้ยังไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลด้านความสวยงาม แต่ยังมีความสำคัญในเรื่องการทำงานของประตู หากมีสิ่งอุดตัน เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่จนกลายเป็นคราบฝังแน่น อาจทำให้ประตูไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ