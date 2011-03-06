เคล็ดลับการทำความสะอาดห้องครัว
ทุกวันนี้ห้องครัวไม่ได้เป็นเพียงแต่พื้นที่ใช้สอยสำหรับการรปรุงอาหารและการทานอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่สำหรับการพบปะระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วยเช่นกัน ห้องครัวคือที่ที่คุณสามารถใช้จิบชา อบขนมด้วยกัน และพูดคุยสังสรรค์ระหว่างการทำอาหาร ห้องครัวนั้นจึงมีประโยชน์มากมาย แต่การทำอาหารทุกครั้งมักจะทิ้งคราบไขมันและเศษอาหารเอาไว้ รอยคราบที่มักจะเกิดจากอาหารเหลือทิ้งในตู้เย็น และคราบตะกรันที่ก่อตัวขึ้นบนอ่างล้างจานและก๊อกน้ำ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องล้างจานและเครื่องชงกาแฟ คราบสกปรกเหล่านี้ควรถูกดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าห้องครัวของคุณจะสะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่ตลอดเวลา
อีกหนึ่งความท้าทายของการทำความสะอาดห้องครัว คือ วัสดุอุปกรณ์ที่มีหลากหลายชนิด สิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่มักจะมีการผสมผสานระหว่างพื้นผิวเรียบและมันวาว เช่น สแตนเลส และแก้ว เข้ากับวัสดุจากธรรมชาติที่มีพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน อาทิ หิน และไม้ การทำความสะอาดสิ่งของเหล่านี้จึงควรปรับให้เข้ากับประเภทของพื้นผิวแต่ละชนิด และสิ่งสกปรกด้วย เช่นเดียวกันกับเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด