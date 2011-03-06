ทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ
อย่าปล่อยให้การทำความสะอาดเตาอบล่าช้าเกินไป ยิ่งเศษอาหารและไขมันที่ไหม้เกาะอยู่ในเตาอบนานเท่าไหร่ การกำจัดก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
ขั้นแรก เช็ดเศษอาหารออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้น ใช้เครื่องสตรีมไอน้ำ กำจัดคราบที่ฝังแน่นออกจากเตาอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิว ให้ใช้แปรงกลมหรือหัวฉีดมือ แล้วทำความสะอาดเตาอบทั้งหมด รวมถึงประตู ด้วยไอน้ำ ความร้อนจะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะติดแน่นเป็นของเหลว ทำให้ง่ายต่อการเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด
คราบไหม้ที่ฝังแน่นสามารถกำจัดออกได้โดยใช้แผ่นใยขัดสแตนเลสที่มีขายทั่วไป: วางทับลงบนแปรงกลม แล้วขัดบริเวณที่มีคราบไหม้ไปพร้อมกับการพ่นไอน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นของเหลว หรือใช้ Power Brush ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและคราบแข็งได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และไม่ทิ้งสารตกค้าง แปรงนี้เหมาะสำหรับใช้กับตะแกรงเตาอบอย่างยิ่ง
เมื่อทำความสะอาดด้วยหัวฉีดมือหรือแปรงกลม เราแนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่าสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจะถูกเช็ดออกด้วยผ้าทันที การแช่ด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำก็จะช่วยให้สิ่งสกปรกกำจัดออกได้ง่ายขึ้นด้วย