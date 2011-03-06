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    สูตรเด็ดทำความสะอาดเตาอบ ฉบับของใช้ใกล้ตัว

    คราบไขมันและเศษอาหารที่เกาะติดแน่นในเตาอบ, บนเตาปรุงอาหาร และเครื่องดูดควัน สามารถทำให้ความสุขจากการทำอาหารและการอบขนมลดลงอย่างรวดเร็ว สิ่งสกปรกเหล่านี้มักจะฝังแน่นและกำจัดออกได้ยาก เคล็ดลับและอุปกรณ์เหล่านี้มั่นใจได้เลยว่าจะทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยม

    Kärcher expert tips for cleaning the oven

    ทำความสะอาดเตาอบด้วยไอน้ำ

    อย่าปล่อยให้การทำความสะอาดเตาอบล่าช้าเกินไป ยิ่งเศษอาหารและไขมันที่ไหม้เกาะอยู่ในเตาอบนานเท่าไหร่ การกำจัดก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

    ขั้นแรก เช็ดเศษอาหารออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้น ใช้เครื่องสตรีมไอน้ำ กำจัดคราบที่ฝังแน่นออกจากเตาอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิว ให้ใช้แปรงกลมหรือหัวฉีดมือ แล้วทำความสะอาดเตาอบทั้งหมด รวมถึงประตู ด้วยไอน้ำ ความร้อนจะทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะติดแน่นเป็นของเหลว ทำให้ง่ายต่อการเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด

    คราบไหม้ที่ฝังแน่นสามารถกำจัดออกได้โดยใช้แผ่นใยขัดสแตนเลสที่มีขายทั่วไป: วางทับลงบนแปรงกลม แล้วขัดบริเวณที่มีคราบไหม้ไปพร้อมกับการพ่นไอน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นของเหลว หรือใช้ Power Brush ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและคราบแข็งได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และไม่ทิ้งสารตกค้าง แปรงนี้เหมาะสำหรับใช้กับตะแกรงเตาอบอย่างยิ่ง

    เมื่อทำความสะอาดด้วยหัวฉีดมือหรือแปรงกลม เราแนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่าสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจะถูกเช็ดออกด้วยผ้าทันที การแช่ด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำก็จะช่วยให้สิ่งสกปรกกำจัดออกได้ง่ายขึ้นด้วย

    Steam cleaning the oven with the Kärcher steam cleaner

    หากคุณมีเตาอบทำความสะอาดตัวเองด้วยระบบไพโรไลติก (Pyrolytic Self-Cleaning Oven) การขัดถูจะกลายเป็นเรื่องในอดีตไปเลย ในระบบนี้ อุณหภูมิที่สูงกว่า 500 องศา จะเผาไหม้ไขมันและเศษอาหารให้กลายเป็นขี้เถ้า ซึ่งคุณเพียงแค่เช็ดออกเท่านั้น

    ของใช้ในบ้าน สำหรับทำความสะอาดเตาอบ

    หากต้องการทำความสะอาดเตาอบด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเตาอบที่มีสารเคมีทั่วไป หรือที่เรียกอีกอย่างว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเตาย่าง ซึ่งมีจำหน่ายในรูปแบบของเหลว เจล หรือโฟมทำความสะอาด โดยทั่วไป สารเหล่านี้มีฤทธิ์เป็นด่างสูงและมีสารกำจัดไขมันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ของใช้ในบ้านที่ผ่านการทดลองแล้ว ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดีแทนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารเคมี

    Kärcher tip: Cleaning the oven with household remedies

    เบกกิ้งโซดา: เบกกิ้งโซดาช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกได้มาก ผสมผงเบกกิ้งโซดากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 แล้วทาเนื้อครีมลงบนบริเวณที่มีคราบไหม้ ปล่อยให้ทำปฏิกิริยาประมาณ 30 นาที เมื่อสิ่งสกปรกที่ไหม้เริ่มหลุดออก เบกกิ้งโซดาจะเริ่มเป็นฟอง จากนั้นจะค่อย ๆ แห้งไป สุดท้าย เพียงแค่กำจัดผงที่แห้งแล้วออกจากเตาปรุงอาหารหรือเตาอบอย่างง่ายดาย หากไม่มีเบกกิ้งโซดาสามาถใช้ผงฟูแทนได้

    น้ำส้มสายชู: น้ำส้มสายชูเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถใช้ขจัดคราบสกปรกได้ สำหรับคราบสกปรกเล็กนน้อย ให้ผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานเล็กน้อย แล้วใช้ฟองน้ำขัดส่วนผสมลงบนบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นเช็ดคราบสกปรกออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ สำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น ให้เติมน้ำลงในจานทนความร้อน เช่น ชามอบ แล้วเติมหัวน้ำส้มสายชู 2–3 ช้อนโต๊ะ จากนั้นนำจานนี้เข้าไปในเตาอบเป็นเวลาประมาณ 45 นาที ที่อุณหภูมิ 150 องศา ไอน้ำที่เกิดขึ้นจะช่วยคลายสิ่งสกปรก ปล่อยให้เตาอบเย็นลงเล็กน้อย จากนั้นเช็ดให้ทั่วด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้น้ำกับน้ำมะนาวแทนหัวน้ำส้มสายชูได้

    เกลือ: จุดที่ไหม้ในเตาอบหรือบนถาดอบก็สามารถกำจัดออกได้ด้วยเกลือ ดังนี้:

    • ขั้นตอนที่ 1: ทำให้พื้นด้านล่างของเตาอบหรือถาดอบชื้นด้วยผ้า
    • ขั้นตอนที่ 2: โรยเกลือให้ทั่วจุดที่ไหม้ทั้งหมด จนกว่าจะปกคลุมด้วยชั้นสีขาว
    • ขั้นตอนที่ 3: เปิดเตาอบที่อุณหภูมิ 50 องศา ปิดเตาอบทันทีที่เกลือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล รอให้เกลือและเตาอบเย็นลงแล้วกวาดเกลือออกจากเตาอบด้วยความระมัดระวัง

    วิธีทำความสะอาดเครื่องดูดควัน

    เครื่องดูดควัน บทบาทสำคัญในห้องครัว มันดูดไอน้ำที่เกิดจากการปรุงอาหารและทอด และดูดซับอนุภาคไขมันในอากาศ แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปการทำอาหารบ่อย ๆ ทำให้เกิดคราบไขมันเหนียวสะสมอยู่บนตัวเครื่องดูดควัน ซึ่งเกิดขึ้นกับเครื่องดูดควันสเตนเลสสตีลมากเป็นพิเศษ

    สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ สวมผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ที่เหมาะสมเข้ากับหัวฉีดมือ (Hand Nozzle) ปล่อยไอน้ำออกมาและถูพื้นผิวของเครื่องดูดควันด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ จนกระทั่งความร้อนละลายคราบน้ำมันและไขมัน หากคราบไขมันสะสมมานาน จะต้องมีการถูและใช้แรงกดอย่างต่อเนื่อง หากคุณมีเครื่องดูดควันที่ทำจากสเตนเลสสตีลแบบมีลาย ควรทำความสะอาดตามลายของสเตนเลสสตีล ไขมันจะค่อย ๆ สะสมอยู่ในผ้า ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนผ้าในระหว่างการทำความสะอาด สามารถขัดเงาบริเวณที่ทำความสะอาดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อให้ได้ผิวที่ปราศจากรอยริ้ว

    อีกทางเลือกหนึ่งคือ ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีฤทธิ์เป็นด่าง หรือน้ำผสมน้ำยาล้างจานทำความสะอาดเครื่องดูดควันหากทิ้งระยะเวลาในการทำความสะอาดเครื่องดูดควันนานเกินไปจนคราบสกปรกกำจัดออกยาก เบกกิ้งโซดา ก็เป็นอีกอย่างที่ได้ผล ผสมน้ำและเบกกิ้งโซดาให้เป็นเนื้อครีม แล้วทาลงบนเครื่องดูดควัน ปล่อยให้ทำปฏิกิริยาชั่วครู่ แล้วเช็ดพื้นผิวออกด้วยน้ำอีกครั้ง จากนั้นเช็ดเครื่องดูดควันให้แห้งสนิท

    Cleaning the exhaust hood

    เคล็ดลับ: การทำความสะอาดแผ่นกรองไขมัน

    หากมีการทำอาหารอยู่บ่อย ๆ ควรทำความสะอาดแผ่นกรองไขมันของเครื่องดูดควันเป็นประจำ ทุก 6-8 สัปดาห์ แผ่นกรองมักทำจากโลหะ ซึ่งสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้ หรือทำความสะอาดในน้ำสบู่ นอกจากนี้ ยังมีรุ่นที่ใช้แผ่นกรองถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นแผ่นกรองพิเศษที่จำเป็นสำหรับเครื่องดูดควันแบบหมุนเวียนอากาศ ทำหน้าที่กรองอนุภาคกลิ่นออกจากไอน้ำจากการปรุงอาหาร แผ่นกรองเหล่านี้ควรได้รับการเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่กำหนด

    Cleaning the hob with a Kärcher steam cleaner
    Cleaning the hob with a round brush and steam

    ทำความสะอาดเตาปรุงอาหาร: ใช้ไอน้ำร้อนจัดการคราบอาหารไหม้

    ความรู้สึกนี้ที่เราคุ้นเคยกันดี: เผลอแป๊บเดียว พาสต้า, ซอส หรือนมก็เดือดล้นออกมาบนเตาปรุงอาหารจนเกิดคราบอาหารไหม้ติดที่กำจัดออกไม่ได้ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ อีกต่อไป ใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำเพื่อกำจัดคราบอาหารไหม้ติดและของเหลวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย: วางแผ่นใยขัดสแตนเลสที่มีขายทั่วไปบนแปรงกลมของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ และทำความสะอาดบริเวณเตาทั้งหมดพร้อมกับการพ่นไอน้ำอย่างต่อเนื่อง ไอน้ำจะสร้างชั้นอากาศหล่อลื่นใต้แผ่นใยขัดเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวแก้ว

    ส่วนร่องยาแนวและขอบสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นใยขัด โดยใช้หัวฉีดแบบละเอียดพร้อมแปรงกลมที่ติดอยู่ โปรดแน่ใจว่าคุณใช้แปรงที่มีขนแปรงพลาสติก เพราะจะไม่ทำให้เตาเป็นรอย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรพ่นไอน้ำใส่ร่องยาแนวซิลิโคนโดยตรง แต่ควรเช็ดเบา ๆ เท่านั้น จากนั้น เช็ดพื้นผิวให้แห้งด้วยผ้า คุณสามารถใช้กระบวนการนี้ทำความสะอาดถาดอบและตะแกรงย่างได้เช่นกัน

    คราบพลาสติกที่ละลายหรือเศษอาหารที่ไหม้เกรียมหยาบ ๆ สามารถขูดออกจากพื้นผิวได้อย่างระมัดระวังโดยใช้มีดโกนสำหรับเตาเซรามิกโดยทำมุมที่ราบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

    Drying the hob with the Kärcher Window Vac

    ทำความสะอาดเตาปรุงอาหารด้วยของใช้ในบ้าน

    ของใช้ในบ้านที่ทดสอบแล้วว่าเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเตาปรุงอาหาร เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเตาอบที่มีจำหน่ายทั่วไป หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับเตาเซรามิก เติมผงฟู 2 ช้อนชาลงในน้ำอุ่น 100 มิลลิลิตร ทาลงบนพื้นผิวเตา ปล่อยให้ทำปฏิกิริยาชั่วครู่ จากนั้นขัดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาด การใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชู แล้ววางไว้บนคราบสกปรก หรือผสมของน้ำส้มสายชูและผงฟูแล้วขัดด้วยผ้า ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบฝังแน่นควรทำความสะอาดพื้นผิวเตาหลังการใช้งานทุกครั้ง โดยกำจัดคราบออกทันที โดยปกติแล้ว การเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วเช็ดให้แห้งก็เพียงพอแล้ว หรือชุบน้ำยาล้างจานเล็กน้อยบนผ้าแล้วเช็ดให้ทั่วเพื่อกำจัดไขมัน อย่าลืมเช็คว่าเตาเย็นสนิทแล้วก่อนทำความสะอาด

    เช่นเดียวกับพื้นผิวเรียบอื่น ๆ เมื่อทำความสะอาดในครัว คุณยังสามารถกำจัดของเหลวออกจากเตาเซรามิกอย่างอ่อนโยนด้วยการดูดออกโดยใช้เครื่องเช็ดกระจก

    วิธีการทำความสะอาดเตาอบ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Power brush

    Power brush

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