การทำความสะอาดกระเบื้องประเภทต่าง ๆ อย่างถูกวิธี
กระเบื้องมีมากมายหลายชนิด ในการทำความสะอาดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องระบุวัสดุของกระเบื้องให้ถูกต้องก่อน ประเภทที่พบมากที่สุด คือ กระเบื้องเซรามิก เช่น กระเบื้องสโตนแวร์เนื้อดี กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องสโตนแวร์ กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องปูนเม็ด ส่วนประกอบพื้นฐานของกระเบื้องที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั้งหมดคือดินเหนียว ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท ประกอบด้วยมวลรวมที่แตกต่างกันและเผาที่อุณหภูมิต่างกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณยังพบกระเบื้องหินธรรมชาติและหินเทียมในครัวเรือน และนี่คือจุดที่คุณต้องดูแลเป็นพิเศษในการทำความสะอาด