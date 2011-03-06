ขนของสัตว์เลี้ยงถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เมื่อต้องสัมผัสกับมนุษย์โดยตรง อย่างเช่นบนโซฟา ดังนั้นลูกกลิ้งกำจัดขนจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดักจับขนสัตว์เลี้ยงบนพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งไม้กวาดไฟฟ้านั้น เหมาะสำหรับการจัดการขนของสัตว์เลี้ยงที่มักเกาะติดอยู่บนพื้นพรมและพรมปูพื้นอย่างมาก แปรงลูกกลิ้งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดขนสุนัขและขนแมวออกจากเส้นใยผ้า เนื่องจากแปรงลูกกลิ้งนั้นมีปลอกตาข่ายในการดักจับขนสัตว์ ที่ช่วยให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอย่างหมดจด เพียงถอดปลอกตาข่ายนี้ออก ก็เป็นการทำความสะอาดขนที่ติดอยู่กับแปรงออกได้อย่างง่ายดาย และเพื่อลดจำนวนขนสัตว์ที่อาจหลุดล่วงลงบนพื้นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงควรได้รับการแปรงขนอย่างสม่ำเสมอ
วิธีที่ง่าย ๆ ในการ 'กำจัดขนสัตว์' ออกจากเสื้อผ้า ผ้าขนหนู หรือของใช้อื่น ๆ หากคุณไม่มีลูกกลิ้งดักจับขน เพียงแค่มีเทปกาวก็สามารถกำจัดขนสัตว์ออกจากเสื้อผ้าและบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ได้แล้ว
สำหรับเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะหรือเตียงนอนของสัตว์เลี้ยง หัวดูดเทอร์โบทรงพลัง ช่วยกำจัดขนสัตว์บนโซฟาและที่นอนได้อย่างง่ายดาย