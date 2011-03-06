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    เคล็ดลับการทำความสะอาดฉบับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

    เพื่อนซี้สี่ขาทำให้บ้านของเราเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ เราให้อาหาร ดูแล และมอบความรักแก่พวกเขา แต่บางครั้งเราก็อาจมองข้ามปริมาณงานบ้านที่พวกเขาสร้างขึ้น แม้จะมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน ก็อยากให้บ้านสะอาดและปลอดภัยเสมอ แต่ยังทำให้สิ่งสกปรกแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในบ้านได้อย่างรวดเร็ว มาดูเคล็ดลับง่าย ๆ! ที่จะช่วยให้คุณดูแลทั้งบ้านและน้องหมาน้องแมวได้อย่างมีความสุข

    Kärcher cleaning tips for pet-owners

    การทำความสะอาดเพิ่มเติมภายในบ้าน

    รอยเลอะเทอะของสัตว์เลี้ยง ทำให้บ้านดูสกปรกและไม่น่าอยู่ใช่ไหม? ไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์ที่เกาะติดเฟอร์นิเจอร์ รอยเท้าเปื้อน หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ การทำความสะอาดบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่เรามีวิธีที่จะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย การทำความสะอาดบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอาจดูเหมือนเป็นงานที่หนัก แต่ด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง คุณก็สามารถทำความสะอาดบ้านได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

    Dog leaves crumbs on a sofa
    Intermediate cleaning of a pet bed with Kärcher vacuum cleaner

    การทำความสะอาดอย่างจริงจังที่บ่อยยิ่งขึ้น

    ชีวิตที่อยู่ร่วมกับน้องหมา น้องแมว หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร์ หรือเจ้ากระต่ายภายในบ้านนั้น การทำความสะอาดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั้นอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป ขนของสัตว์เลี้ยง เศษอาหาร สิ่งสกปรกที่ติดมากับตัวสัตว์เลี้ยง หรืออุบัติเหตุเล็กน้อย ๆ ระหว่างการฝึกสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน อาจจะทำให้คุณหยิบอุปกรณ์ทำความสะอาดขึ้นมาจัดการรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคุณควรวางแผนการทำความสะอาดเหล่านี้ในแต่ละวัน โดยส่วนใหญ่สิ่งสกปรกจะอยู่เฉพาะที่ เช่น สิ่งสกปรกที่ติดตัวสัตว์เลี้ยงเข้ามาจากภายนอก โดยทั่วไปจะสะสมอยู่บริเวณทางเข้าบ้าน หรือเศษหญ้าแห้งที่อยู่รอบ ๆ กรงเลี้ยงกระต่าย และแม้แต่เศษทรายแมวรอบกระบะทราย ที่ติดเท้าของเจ้าเหมียวออกมา

    ในสถานการณ์เช่นนี้ การมีที่ตักผงและไม้กวาดอยู่ใกล้ ๆ ถือเป็นเรื่องดี แต่จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากใช้เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุ่นมือถือแบบใช้แบตเตอรี่ หรือไม้กวาดไฟฟ้าเพราะอุปกรณ์เหล่านี้สามารถกำจัดสิ่งสกปรกเล็กน้อยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

    การกำจัดขนสัตว์เลี้ยง

    ขนของสัตว์เลี้ยงถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เมื่อต้องสัมผัสกับมนุษย์โดยตรง อย่างเช่นบนโซฟา ดังนั้นลูกกลิ้งกำจัดขนจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดักจับขนสัตว์เลี้ยงบนพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งไม้กวาดไฟฟ้านั้น เหมาะสำหรับการจัดการขนของสัตว์เลี้ยงที่มักเกาะติดอยู่บนพื้นพรมและพรมปูพื้นอย่างมาก แปรงลูกกลิ้งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดขนสุนัขและขนแมวออกจากเส้นใยผ้า เนื่องจากแปรงลูกกลิ้งนั้นมีปลอกตาข่ายในการดักจับขนสัตว์ ที่ช่วยให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอย่างหมดจด เพียงถอดปลอกตาข่ายนี้ออก ก็เป็นการทำความสะอาดขนที่ติดอยู่กับแปรงออกได้อย่างง่ายดาย และเพื่อลดจำนวนขนสัตว์ที่อาจหลุดล่วงลงบนพื้นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงควรได้รับการแปรงขนอย่างสม่ำเสมอ

    วิธีที่ง่าย ๆ ในการ 'กำจัดขนสัตว์' ออกจากเสื้อผ้า ผ้าขนหนู หรือของใช้อื่น ๆ หากคุณไม่มีลูกกลิ้งดักจับขน เพียงแค่มีเทปกาวก็สามารถกำจัดขนสัตว์ออกจากเสื้อผ้าและบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ได้แล้ว

    สำหรับเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะหรือเตียงนอนของสัตว์เลี้ยง หัวดูดเทอร์โบทรงพลัง ช่วยกำจัดขนสัตว์บนโซฟาและที่นอนได้อย่างง่ายดาย

    Removing pet hair from the floor with a Kärcher cordless electric broom
    Removing paw prints on the floor with a Kärcher steam cleaner

    การทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ

    หากคุณมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านแล้วล่ะก็ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเพื่อนรักสี่ขาของคุณ อาจสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ตกค้างบนพื้นผิวขณะเมื่อรับประทานอาหารหรือเล่นได้เช่นกัน ซึ่งสัตว์เลี้ยงจำนวนมากมักระคายเคืองกับสารตกค้างเหล่านี้ แม้แต่กลิ่นของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ก็อาจก่อปัญหากับจมูกอันบอบบางของสัตว์เลี้ยงได้ ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำ คือการใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้นเป็นประจำ เช่น พื้นปาร์เก้ พื้นลามิเนต หิน หรือกระเบื้องเซรามิก ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารเคมีเลย เพราะไอน้ำร้อนและแรงกระทำจากผ้าและแปรงช่วยให้มั่นใจถึงความสะอาดที่ล้ำลึกของเส้นใย และนี่ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในบริเวณพื้นกินอาหารของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

    Marks on glass surfaces

    คราบจากจมูกและอุ้งเท้าบนกระจกและพื้นผิวอื่น ๆ

    รอยคราบจากการเลียบานหน้าต่างของสุนัขและแมว และรอยคราบจมูกและรอยอุ้งเท้าตามกระจกหรือพื้นผิวต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมักพบจบอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจะตามทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ นั้นมักใช้เวลานานเสมอ เครื่องเช็ดกระจกถือเป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงในงานนี้เป็นอย่างดี: เริ่มด้วยการฉีดสเปรย์ทำความสะอาด แล้วเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ จากนั้นใช้เครื่องเช็ดกระจกปาดทำความสะอาด และตามด้วยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดให้แห้งในขั้นตอนสุดท้าย เท่านี้คราบรอยเท้าก็หายไปแล้วล่ะ

    หากมีคราบน้ำลายที่แห้ง และเกาะติดอยู่กับกระจก ให้คุณใช้ไม้ปัดน้ำฝนไร้สายในการทำความสะอาดบริเวณนั้นให้กลับมาสะอาดได้อย่างง่ายดาย

    ทำความสะอาดที่ดักจับสิ่งสกปรก

    สำหรับแมวที่เลี้ยงแบบระบบเปิดหรือแม้แต่สุนัขที่ต้องออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้านบ้างในช่วงเวลาที่อากาศดี แต่หากพื้นที่นอกบ้านเกิดมีพื้นเปียกหรือโคลนล่ะก็ สิ่งสกปรกพวกนี้ก็จะย้อนกลับเข้ามาภายในตัวบ้านเป็นแน่ คุณอาจจะสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากอุ้งเท้าสุนัขได้บ้างเบื้องต้นที่โถงทางเดินก่อน หรือแม้แต่อุ้มเจ้าตูบตรงไปที่อ่างอาบน้ำโดยตรง แต่กับแมวแล้วล่ะก็คุณทำไม่ได้แน่ ที่ดักจับสิ่งสกปรกจึงเข้ามามีบทบาทในงานนี้ โดยการวางพรมเช็ดเท้าไว้ด้านหน้าทางเข้าบ้านเพื่อให้เหล่าเพื่อนรักสี่ขาของเราเดินผ่าน เพื่อเป็นการดักจับสิ่งสกปรกออกเบื้องต้น ก่อนพวกเขาจะเดินเข้ามาภายในบ้านและทิ้งคราบสกปรกลงบนพื้นแทน

    หากมีรอยอุ้งเท้าบนพื้นแข็งหรือกระเบื้อง พวกมันสามารถทำความสะอาดออกได้อย่างง่ายดายด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    เมื่อไรที่นอกบ้านฝนตกล่ะก็ ไม่ต้องแปลกใจเลยหากสัตว์เลี้ยงจะฝากรอยเท้าเอาไว้บนพื้นพรมหรือบนเฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่ต้องกังวลไป คุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบขจัดคราบโคลนพวกนั้นออกในทันทีหรอก เพียงแค่คุณปล่อยให้คราบเหล่านี้แห้งลง จากนั้นทำความสะอาดในเบื้องต้นก่อนแล้วตามด้วยใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดรอยด่างที่บริเวณนั้น แต่หากคราบนั้นฝังลึกและขจัดออกยาก ให้คุณเลือกใช้ตัวช่วยด้วยเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ ในการทำความสะอาดพื้นพรมและการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ

    Removing dirt with a Kärcher spray extraction cleaner
    Kärcher tips for tackling cat litter around the home

    ทรายแมวไม่ใช่ปัญหา!

    แมวมักจะมีพฤติกรรมชอบฝังกลบหลังทำธุระส่วนตัวเสร็จสิ้น ซึ่งรวมไปถึงทรายแมวด้วยเช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของแมวตัวนั้น ๆ ด้วย โดยทรายแมวเหล่านี้มักจะพบว่ากระจัดกระจายอยู่รอบ ๆ กระบะทรายอยู่เสมอ เม็ดทรายเหล่านี้สามารถถูกทำความสะอาดออกได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นชนิดไร้สาย หรือเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาทั่วไปโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากให้เปลืองเวลา สิ่งนี้ถือเป็นตัวช่วยที่แนะนำ เนื่องจากเม็ดทรายนั้นอาจจะก่อให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นได้หากเผลอไปเหยียบเข้า

    และหากคุณต้องการป้องกันไม่ให้ทรายแมวนั้นกระจัดกระจายไปรอบห้องแล้วล่ะก็ ก่อนอื่นคุณควรเลือกกระบะทรายแมวที่มีขอบยกสูงขึ้นมา เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาที่น้องแมวทำการฝังกลบจะไม่มีทรายแมวกระจัดกระจายออกมาด้านนอกกระบะทรายได้นั่นเอง

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher floor cleaner

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Cordless Vacuum Cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นพกพา

    Kärcher: Vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

    Kärcher Spray extraction cleaner

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    Kärcher Vacuum cleaner with water filter

    เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ

    Cordless Broom

    ไม้กวาดไฟฟ้า

    Kärcher air purifier

    เครื่องฟอกอากาศ

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