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    เคล็ดลับดูแลเบาะและที่นอน ให้สะอาดเหมือนใหม่ พร้อมยืดอายุการใช้งาน

    ช่วงเวลายามเย็นบนโซฟาตัวเก่ง ของทานเล่นที่คุณชอบและเครื่องดื่มแก้วโปรดสักแก้ว รายล้อมไปด้วยเหล่าเด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยงแสนรักอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยกัน กว่าจะรู้ตัวอีกที เศษขนมปังและคราบน้ำก็หกเลอะเทอะลงบนโซฟาเรียบร้อยแล้ว เบาะในรถยนต์ก็มักจะเจอกับปัญหานี้ไม่ต่างกัน มาดูแลรักษาเบาะรองนั่งของคุณให้สะอาดด้วยเทคนิคเล็ก ๆ และของใช้ในบ้านเหล่านี้กันเถอะ

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    ทำไมเราถึงต้องทำความสะอาดเบาะเฟอร์นิเจอร์อย่างสม่ำเสมอ

    โซฟาและเก้าอี้นวม ช่วยให้ห้องนั่งเล่นดูน่าอยู่และสะดวกสบาย ดังนั้นจึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มักถูกใช้งานอยู่เสมอ ของใช้เหล่านี้จึงมักเกิดคราบสกปรกได้ง่ายจากการใช้งาน และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับการใช้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ได้ยาวนานหลายปี คุณจึงจำเป็นต้องดูแลทำความสะอาดเบาะนั่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ เนื่องด้วยเหตุผลเหล่านี้:

    1. สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นจะหายไป
    2. คราบเลอะที่ไม่น่าจะหายไป
    3. ขนของสัตว์เลี้ยงและไรฝุ่น จะถูกจัดออกให้สิ้นซาก
    4. เบาะของเฟอร์นิเจอร์จะยังคงดูดีและน่าใช้งาน รวมทั้งยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

    ทั้งหมดนี้ยังรวมไปถึงฟูกที่นอนและเบาะนั่งรถยนต์ ที่ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

    สำหรับสิ่งสกปรกบนพื้นผิวด้านบน: การดูดฝุ่น

    สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนพื้นผิวเบาะของเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกหรือเศษอาหารที่ตกหล่น ก็สามารถทำความสะอาดได้โดยง่ายด้วยเครื่องดูดฝุ่น ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้งาน ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน คุณควรเลือกใช้หัวดูดพลังเทอร์โบสำหรับเบาะ เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกและละเอียดเป็นพิเศษ ในการทำดูดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น ขนสัตว์ หรือแม้แต่ไรฝุ่นที่อาจสะสมอยู่บนที่นอนและเบาะของเฟอร์นิเจอร์ได้ ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบตเตอร์รี่แบบไร้สาย พร้อมหัวดูดแบบซอกซอน ดังนั้น แม้แต่สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ระหว่างซอกเบาะและมุมโซฟา ก็สามารถขจัดออกได้อย่างง่ายดาย

    Vacuuming upholstery with a Kärcher vacuum cleaner

    สำหรับคราบฝั่งแน่น: เครื่องซักพรม

    เบาะรองนั่ง เบาะรถยนต์ และที่นอน สามารถทำความได้ล้ำลึกถึงชั้นเส้นใยด้วยเครื่องซักพรม ที่สามารถซอกซอนได้ในคราบหนัก หลักการทำงานนั้นง่ายมาก: ผสมน้ำสะอาดและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเข้าด้วยกัน จากนั้นสเปรย์ลงบนบริเวณที่ต้องการด้วยเครื่องซักพรม และปิดท้ายด้วยการดูดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยอีกครั้งพร้อมกับสิ่งสกปรก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก และระยะเวลาในการปล่อยให้บริเวณที่ทำความสะอาดนั้นแห้ง ก็จะสั้นกว่าเมื่อเทียบกับการขัดออกด้วยมือนั่นเอง

    Cleaning upholstery with a Kärcher spray extraction cleaner
    Cleaning a car seat with a Kärcher spray extraction cleaner

    ขั้นตอนการทำงาน:

    1. ขั้นตอนแรก ขจัดสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ ๆ ที่มองเห็นได้ชัดออกจากเบาะรองนั่งหรือเบาะรถยนต์ออกก่อน ด้วยเครื่องดูดฝุ่น
    2. เติมน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำของเครื่องซักพรม และเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับพรมและเบาะนั่ง ตามสัดส่วนที่แนะนำ
    3. สเปรย์ส่วนผสมดังกล่าว โดยเว้นระยะห่างระหว่างหัวฉีดพ่นและเบาะนั่ง ประมาณ 10 ซม. จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้ส่วนผสมดังกล่าวทำงาน
    4. วางหัวดูดแนบลงไปบนเบาะ จากนั้นค่อย ๆ ดูดส่วนผสมที่ปล่อยทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ออกอย่างช้า ๆ
    5. พื้นผิวเบาะเปียกด้วยส่วนผสมของน้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสมอ เพื่อลดการทิ้งคราบน้ำไว้เมื่อพื้นผิวแห้งลง
    6. ทำขั้นตอนดังกล่าวซ้ำ ๆ จนกว่าจะไม่สามารถดังสิ่งสกปรกหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดออกมาจากเส้นใยได้อีก
    7. หากจำเป็นต้องล้างทำความสะอาด ให้คุณล้างเพียง 1-2 ครั้งด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น (อุณหภูมิของน้ำขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ)
    8. เผื่อเวลาไว้ให้เบาะได้แห้งตัวลง และอย่าลืมระบายอากาศภายในห้องหรือรถให้ดีในขั้นดังกล่าวนี้
    9. ดูดฝุ่นอีกครั้งเมื่อเบาะแห้งตัวลง หรืออาจจะเป็นขั้นตอนที่ทำในวันถัดไป
    10. ปิดท้ายด้วยขั้นตอนการลงผลิตภัณฑ์เคลือบเบาะ ด้วยวิธีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะของคุณจะสะอาดได้นานมากยิ่งขึ้น

    ด้วยวิธีการนี้ แม้แต่โซฟาเก่าหรือเบาะนั่งในรถที่มีคราบสกปรกฝังลึกก็สามารถทำความสะอาดได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติกันน้ำของวัสดุเหล่านั้นในจุดที่ไม่ได้เด่นชัดก่อนสเปรย์ลงบนพื้นผิวทั้งหมด ด้วยเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับนี้ จะช่วยให้คุณสามารถฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดลงบนพื้นผิวไปได้พร้อม ๆ กับการดูดสิ่งสกปรกออกมาในขั้นตอนเดียว

    เคล็ดลับ:

    คุณสามารถใช้เครื่องซักพรมขจัดคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่หลงเหลืออยู่บนเบาะได้ เช่น หากคราบสกปรกที่ถูกทำความสะอาดด้วยมือยังทิ้งรอยคราบเอาไว้ หรือหลงเหลือคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอยู่บนเส้นใยจากการทำความสะอาดในครั้งก่อนหน้า

    Spot removal of stains with a Kärcher microfibre cloth

    ยกระดับการทำความสะอาด: การขจัดคราบเฉพาะจุด

    คราบบนโซฟ้าหรือเบาะนั่งในรถ สามารถก่อความน่ารำคาญกวนใจให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็น คราบช็อคโกแลต ไวน์แดง คราบมัน หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ต้องการการทำความสะอาดที่เร่งด่วน เพราะว่า:

    • คราบที่พึ่งเกิดขึ้นใหม่ นั้นง่ายต่อการกำจัด
    • คราบเก่านั้นระบุที่มาได้ยากกว่า
    • คราบอาจแผ่ขยายวงกว้างได้ หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป

    สำหรับคราบใหม่ที่ยังเปียกอยู่ โดยทั่วไปแล้วคุณควรดำเนินการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ผ้าที่แห้งและสะอาดซับคราบนั้นออก โดยไม่ควรขัดลงไปบนบริเวณคราบ หากไม่เช่นนั้นของเหลวอาจะซึมลึกลงไปในเส้นใยและเนื้อผ้า จนก่อให้เกิดความเสียหายที่มากกว่าเดิม

    กว่า 90% ของคราบนั้น สามารถละลายออกได้ด้วยน้ำเปล่า คุณสามารถลองทดสอบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ผ้าขาวกับน้ำอุ่น หากน้ำเริ่มทำละลายกับคราบ นั่นหมายถึงคุณสามารถค่อย ๆ ขจัดคราบออกจากเส้นใยด้วยวิธีการหมุนผ้าไปมาเล็กน้อย ด้วยลักษณะจากบนลงล่าง

    สำหรับคราบที่ไม่สามารถละลายได้ด้วยน้ำ คุณควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ฉีดน้ำยาขจัดคราบลงบนผ้าที่สีไม่ตก จากนั้นค่อย ๆ ซับจนกว่าคราบจะหลุดออกไป นอกจากนี้คุณยังสามารถทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวได้ด้วยเครื่องพ่นทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อาจหลงเหลืออยู่บนเส้นใย ซึ่งในกรณีนี้คุณควรทดสอบลงบนบริเวณพื้นผิวที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก่อน

    เคล็ดลับ: ใช้ไอน้ำเพื่อขจัดคราบ

    ในการทำความสะอาดบรรดาเหล่าโซฟา เครื่องทำความสะอาดไอน้ำนั้นเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะหากคุณต้องการขจัดคราบเล็ก ๆ เพียงคุณวางหัวฉีดแบบซอกซอนทำมุมกับเบาะ แล้ววางผ้าไมโครไฟเบร์ไว้ข้าง ๆ แล้วค่อย ๆ ปล่อยไอน้ำออกมา พลังของไอน้ำจะไปกระจายรอยเปื้อนให้ลงมาอยู่บนผ้าไมโครไฟเบอร์แทนนั่นเอง

    คำแนะนำ: ควรทดผ้าที่นำมาใช้เสียก่อน ว่ามีปฏิกิริยาที่ไวต่ออุณหภูมิหรือไม่ ในบริเวณที่ไม่ถูกสังเกตได้ง่าย เพราะหากเป็นเช่นนั้น วิธีนี้อาจจะยังเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน

    Removing stains from upholstery with a Kärcher steam cleaner

    ของใช้สามัญประจำบ้าน ที่เหมาะต่อการขจัดคราบ

    หากคุณไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทที่มีสารเคมี และไม่มีเครื่องทำความสะอาดไอน้ำติดบ้านแล้วล่ะก็ เราอยากให้คุณได้ลองใช้ของใช้สามัญประจำบ้าน ที่ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าได้ผลในการขจัดคราบได้จริง

    Kärcher tip: Removing stains on upholstery with bicarbonate of soda

    ตัวช่วยสำคัญในการขจัดคราบ: เบกกิ้งโซดา

    เบกกิ้งโซดานั้นมีประโยชน์อย่างมากในการขจัดคราบต่างๆบนเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เช่น คราบกาแฟหรือคราบไวน์แดง เพียงแค่คุณโรยผงเบกกิ้งโซดาลงบนคราบ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืน และดูดเศษผงออกได้ในวันถัดไป

    หรือสามารถใช้ด้วยวิธีแบบเปียกก็ได้เช่นกัน โดยเริ่มจากการดูดทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากเบาะก่อน จากนั้นผสมเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ช้อนโต๊ะ และทาส่วนผสมลงบนบริเวณคราบที่ต้องการขจัด ทั้งนี้ปริมาณขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของคุณ หลังจากนั้นค่อย ๆ ถูคราบดังกล่าวด้วยฟองน้ำหรือผ้าบิดหมาด และปล่อยให้ส่วนผสมดังกล่าวแห้งตัวลง เพราะเมื่อส่วนผสมแห้งแล้ว จะสามารถดูดทำความสะอาดออกได้นั่นเอง

    Kärcher tip: Removing stains on upholstery with salt

    น้ำสะอาดและเกลือ ตัวช่วยสำคัญในการขจัดคราบไวน์แดง

    เพียงแค่น้ำสะอาดก็สามารถขจัดคราบไวน์แดงได้ ให้คุณค่อย ๆ เทน้ำสะอาดลงบนคราบอย่างระมัดระวัง จากนั้นซับให้แห้งด้วยกระดาษ โดยเกลือและแป้งข้าวโพด จะสามารถช่วยดูดซับของเหลวได้: ค่อย ๆ โรยเกลือลงบนบริเวณที่ต้องการ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นจึงใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงเกลือที่แห้งแล้วออก แต่หากคราบได้แห้งลงไปแล้ว เลม่อนและน้ำส้มสายชู ก็สามารถเป็นผู้ช่วยได้เช่นกัน: เพียงจุ่มผ้าลงในน้ำเลม่อน หรือน้ำส้มสายชู แล้ววางลบนคราบให้ชุ่ม ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นจึงใช้กระดาษซับให้แห้ง และปิดจบขั้นตอนสุดท้ายด้วยการสเปรย์น้ำสะอาดลงบนบริเวณที่ต้องการ และซับให้แห้งอีกครั้งเป็นอันเรียบร้อย

    ใช้น้ำเลม่อนขจัดรอยคราบเลือด

    ถึงแม้จะเป็นเพียงการบาดเจ็บเล็ก ๆ แต่เลือดก็อาจจะกระเด็นไปหยดลงบนที่นอนหรือโซฟาของคุณได้เช่นกัน หากคราบเลือดนั้นพึ่งเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถล้างคราบเลือดออกได้ด้วยน้ำสะอาด เทคนิค: หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อน เนื่องน้ำร้อนอาจทำให้โปรตีนในเลือดในแข็งตัว และจับตัวติดกับเส้นใยผ้าได้

    หากคราบเลือดแห้งไปแล้ว น้ำเลท่อนสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยได้เช่นกัน โดยผสมเกลือเข้ากับน้ำเลม่อน โดยทาส่วนผสมลงบนคราบที่ต้องการทำความสะอาด และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงใช้กระดาษเช็ดออก แล้วสเปรย์บริเวณดังกล่าวด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบก่อนซับให้แห้งด้วยกระดาษให้แห้งอีกหนึ่งครั้งเป็นอันเสร็จสิ้น หรืออีกวิธีคือการทำความสะอาดด้วยน้ำและเบกกิ้งโซดา ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้ทำความสะอาดได้จริง

    การใช้น้ำยาล้างจานหรือสบู่ เพื่อขจัดคราบไขมัน

    น้ำอุ่นและน้ำยาล้างจาน หรือสบู่ขจัดคราบ ส่วนใหญ่แล้วเพียงพอต่อการขจัดคราบมันออกจากเบาะนั่งได้: เพียงซับคราบทั้งเก่าและใหม่ด้วยน้ำเล็กน้อย จากนั้นผสมน้ำยาล้างจานหรือสบู่ทำความสะอาดด้วยน้ำ แล้วค่อย ๆ เกลี่ยลงบนบริเวณที่มีคราบไขมัน นวดวนบนบริเวณที่ทาส่วนผสมลงไปโดยค่อย ๆ เริ่มจากขอบก่อน หากคราบเริ่มหลุดออก ให้คุณซับบริเวณดังกล่าวอีกครั้งด้วยน้ำอุ่น เพื่อทำการขจัดคราบน้ำยาล้างจานที่ตกค้างออกนั่นเอง

    Kärcher tips for leather upholstered furniture

    เคล็ดลับทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์หุ้มหนัง

    การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังนั้น มีความแตกต่างกันกับโซฟา เก้าอี้นวม และเบาะนั่งในรถยนต์ที่หุ้มด้วยผ้า เนื่องจากสามารถกำจัดฝุ่นละอองหรือเศษอาหารที่ตกหล่นออกได้ด้วยการเครื่องดูดฝุ่น โดยในการทำความสะอาดหนังนั้น คุณควรหมั่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าหมาด และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน เนื่องจากอาจทำให้วัสดุประเภทหนังนั้นแห้งได้ โดยควรใช้วิธีละลายสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นกลางผสมกับน้ำอุ่น ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

    โดยพื้นฐานแล้ว วัสดุประเภทหนังไม่ควรชื้นเกินไปในระหว่างการทำความสะอาด และของเหลวที่อาจหกเลอะ เช่น เครื่องที่รั่วไหล ควรได้รับการทำความสะอาดโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการดูแลเครื่องหนังนั้น เป็นสิ่งเราอยากแนะนำ

    เคล็ดลับ:

    การทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำที่ต้มแล้ว จะช่วยป้องกันการเกิดจุดคราบของน้ำได้

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

    Kärcher Spray extraction cleaner

    เครื่องซักพรม

    Cordless Vacuum Cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นพกพา

    Kärcher Carpet Cleaner

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม

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