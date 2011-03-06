ทำไมเราถึงต้องทำความสะอาดเบาะเฟอร์นิเจอร์อย่างสม่ำเสมอ
โซฟาและเก้าอี้นวม ช่วยให้ห้องนั่งเล่นดูน่าอยู่และสะดวกสบาย ดังนั้นจึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มักถูกใช้งานอยู่เสมอ ของใช้เหล่านี้จึงมักเกิดคราบสกปรกได้ง่ายจากการใช้งาน และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับการใช้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ได้ยาวนานหลายปี คุณจึงจำเป็นต้องดูแลทำความสะอาดเบาะนั่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ เนื่องด้วยเหตุผลเหล่านี้:
- สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นจะหายไป
- คราบเลอะที่ไม่น่าจะหายไป
- ขนของสัตว์เลี้ยงและไรฝุ่น จะถูกจัดออกให้สิ้นซาก
- เบาะของเฟอร์นิเจอร์จะยังคงดูดีและน่าใช้งาน รวมทั้งยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ยังรวมไปถึงฟูกที่นอนและเบาะนั่งรถยนต์ ที่ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน