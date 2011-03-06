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    การทำความสะอาดอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำ

    อ่างล้างหน้า คือหัวใจสำคัญของห้องน้ำ และถูกใช้งานในทุก ๆ วัน ทำให้การทำความสะอาดเป็นประจำมีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือภาพรวมว่าควรทำความสะอาดอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำอย่างไรให้ดีที่สุด

    Kärcher tips for cleaning the washbasin

    เคล็ดลับดูแลอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำให้สวยทนทาน

    อ่างล้างหน้าแต่ละชนิดต้องการการดูแลต่างกัน วัสดุเซรามิกและเหล็กเคลือบจะมีความทนทานสูง ส่วนวัสดุมิเนอรัลคาสต์จะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายกว่า จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้แปรงขนแข็งหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เพราะอาจทำลายพื้นผิวอ่างและสารเคลือบโครเมียมของก๊อกน้ำจนเกิดสนิมได้

    ความจริงแล้วคราบส่วนใหญ่ เช่น ยาสีฟันหรือเครื่องสำอาง สามารถล้างออกได้ง่ายๆ ด้วยน้ำสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อรักษาความเงางามและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

    เคล็ดลับ

    เพียงวางผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้านุ่มไว้ใกล้มือ เพื่อเช็ดอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำให้แห้งทันทีหลังใช้งาน การดูแลเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยรักษาพื้นผิวให้ดูใหม่ยาวนาน และช่วยลดภาระในการทำความสะอาดบ่อยๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

    Cleaning washbasins with household remedies and Kärcher microfibre cloths

    ทำความสะอาดอ่างล้างหน้าด้วยของใช้ในบ้าน

    ผงฟู (Baking Soda): โรยลงบนอ่างที่เปียก ทิ้งไว้สักครู่แล้วเช็ดออก ช่วยให้สะอาดเงางาม

    น้ำส้มสายชูหรือกรดซิตริก: ผสมน้ำอัตราส่วน 1:1 ใช้เช็ดคราบทั่วไป หากเจอคราบหินปูนฝังลึก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูวางประคบทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

    ขั้นตอนสุดท้าย: ใช้ฟองน้ำนุ่มขัดเบาๆ และเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกครั้ง

    ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดซิตริกกับอ่างประเภท "มิเนอรัลคาสต์" เพราะกรดอาจกัดกร่อนทำลายพื้นผิวได้

    เคล็ดลับ

    รอยขีดข่วนเล็กน้อยในเซรามิกสามารถขัดออกได้ด้วยยาสีฟัน เพียงแค่ทายาสีฟันลงบนรอยขีดข่วนแล้วขัดด้วยแปรงสีฟันเก่า จากนั้นขัดซ้ำด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ แค่นี้อ่างล้างหน้าก็จะกลับมาเงาเหมือนใหม่

    อ่างล้างหน้าสะอาดล้ำลึก ด้วยเครื่องทำความสะอาด

    หากจำเป็นต้องใช้น้ำยา ควรเลือกชนิดที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน (pH 0-4) โดยเทลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หมาดๆ แทนการฉีดลงบนพื้นผิวโดยตรง จากนั้นเช็ดให้ทั่วและตามด้วยผ้าแห้งทันที ข้อควรระวัง: ห้ามฉีดน้ำยาลงบนก๊อกน้ำโดยตรง เพราะละอองน้ำยาอาจซึมเข้าทำลายแกนทองเหลืองด้านในจนเสียหายได้

    Applying detergent to the washbasin with a Kärcher microfibre cloth
    Wiping washbasins with Kärcher microfibre cloths

    ทำความสะอาดอ่างล้างหน้าอย่างล้ำลึกด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    อ่างล้างหน้าสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงเป็นพิเศษด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ข้อดีคือ ไอน้ำสามารถเข้าถึงบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยาก เช่น รูน้ำล้น ของอ่างล้างหน้าจะสะสมสิ่งสกปรกเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งยากต่อการกำจัดด้วยมือ หัวฉีดแบบละเอียดของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำสามารถพ่นไอน้ำทำความสะอาดรูน้ำล้นได้อย่างง่ายดาย และคราบสกปรกจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้อีกด้วย

    คราบสกปรกสะสมอยู่ในตะแกรงหัวก๊อก และตัวควบคุมการไหลของน้ำบนก๊อกน้ำ ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ด้วยหัวฉีดแบบละเอียดหรือแปรงกลมขนาดเล็กของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ โดยให้ถือผ้าในระยะห่างจากบริเวณที่กำลังพ่นไอน้ำเพื่อป้องกันน้ำกระเด็น คราบสกปรกจะหลุดออกมาและตกลงในอ่างล้างหน้า หากก๊อกน้ำมีคราบหินปูนเกาะอยู่มาก อาจต้องใช้วิธีอื่น

    ส่วนอื่น ๆ ของอ่างล้างหน้าสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้หัวฉีดมือพร้อมผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ หรือแปรงกลม หัวฉีดมือแบบยืดหยุ่นจะช่วยในการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีส่วนโค้งมน หลังจากนั้น ให้เช็ดทุกส่วนให้แห้งอย่างทั่วถึงด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

    Steam cleaning the washbasin with a Kärcher steam cleaner
    Steam cleaning fittings with the Kärcher steam cleaner

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Flexible hand nozzle

    Flexible hand nozzle

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