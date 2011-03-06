เคล็ดลับดูแลอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำให้สวยทนทาน
อ่างล้างหน้าแต่ละชนิดต้องการการดูแลต่างกัน วัสดุเซรามิกและเหล็กเคลือบจะมีความทนทานสูง ส่วนวัสดุมิเนอรัลคาสต์จะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายกว่า จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้แปรงขนแข็งหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เพราะอาจทำลายพื้นผิวอ่างและสารเคลือบโครเมียมของก๊อกน้ำจนเกิดสนิมได้
ความจริงแล้วคราบส่วนใหญ่ เช่น ยาสีฟันหรือเครื่องสำอาง สามารถล้างออกได้ง่ายๆ ด้วยน้ำสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อรักษาความเงางามและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน