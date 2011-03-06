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    หน้าต่างใสปิ๊งไร้รอยเปื้อน เคล็ดลับที่ใคร ๆ ก็ทำตามได้

    การทำความสะอาดหน้าต่างถือเป็นงานบ้านที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากที่สุดงานหนึ่ง เพราะเป็นงานที่ทำด้วยมือ ใช้เวลา และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากการเช็ดกระจกมักทิ้งคราบเส้นริ้วหลงเหลืออยู่ที่หน้าต่าง เราขอแนะนำเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดหน้าต่างหรือพื้นผิวกระจกอย่างรวดเร็วและไม่มีริ้วรอย

    Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

    คุณควรทำความสะอาดบานหน้าต่างบ่อยแค่ไหน?

    บ้านที่มีหน้าต่างบานใหญ่และหลากหลายบาน ช่วยให้บ้านดูสว่างและน่าอยู่อาศัย แต่นั่นหมายถึง เมื่อมีจำนวนละอองเกสรดอกไม้มากขึ้น หรือตามมาด้วยสภาพอากาศเลวร้ายที่มีฝนตกชุก แม้แต่หากมีช่วงฤดูแล้งเป็นเวลานาน ก็จะทำให้มีฝุ่นมาก เราคงต้องใช้เวลาสักสองสามวันกว่าจะทำให้หน้าต่างกลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้ง แม้แต่ด้านในตัวหน้าต่างเองก็ยังมีเรื่องให้ชวนกลุ้ม โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ก็มักจะทิ้งรอยเปื้อนหรือคราบต่าง ๆ ไว้ ดังนั้นคุณจึงควรทำความสะอาดหน้าต่างทั้งด้านในและด้านนอกทุก ๆ สองเดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสกปรกของหน้าต่างเองด้วย

    เคล็ดลับที่ 1: เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม

    คุณไม่ควรเลือกทำความสะอาดหน้าต่างในวันที่มีแดดจัดส่องลงมาโดยตรง หรือวันที่ร้อนมากเกินไป เพราะจะทำให้กระจกนั้นแห้งเร็วกว่าที่ควร ซึ่งเป็นสาเหตุในการทิ้งรอยริ้วไว้ได้ ให้คุณเลือกวันที่อาจจะครึ้มสักหน่อยแต่ไม่มีฝนตก ช่วงเวลานี้แหละถือเป็นเวลาที่ดีในการทำความสะอาดบานหน้าต่างของคุณ

    Household remedies for cleaning windows

    การทำความสะอาดหน้าต่างด้วยน้ำสะอาดและของใช้สามัญประจำบ้าน

    สิ่งสกปรกจำนวนมากบนบานหน้าต่างและกรอบหน้าต่าง สามารถขจัดออกได้ด้วยการใช้น้ำสะอาด วิธีการคือ เพียงเช็ดพื้นผิวกระจกและกรอบหน้าต่างด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เปียกหมาดหรือผ้าฝ้ายไร้ขน แล้วเช็ดให้แห้ง แต่หากสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว คุณก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่วมด้วย วิธีทำความสะอาดหน้าต่างด้วยของใช้สามัญประจำบ้านที่ดีที่สุดมีดังนี้:

    • น้ำส้มสายชู หรือหัวเชื้อน้ำส้มสายชู: ผสมหัวเชื้อน้ำส้มสายชู 1 ถ้วยต่อน้ำสะอาด 1 ลิตร จากนั้นใช้ส่วนผสมนี้ทำความสะอาดตามปกติ หมายเหตุ: คุณต้องคลุมขอบหน้าต่างที่เป็นหินไว้ก่อน เช่น หินอ่อน เพราะไม่เช่นนั้นน้ำส้มสายชูอาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
    • กรดซิตริก: ผสมผงกรดซิตริก 2-3 ช้อนโต๊ะลงในน้ำ 1 ลิตร จากนั้นใช้ส่วนผสมนี้ทำความสะอาดต่อร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์
    • น้ำยาล้างจาน: คุณยังสามารถได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมโดยใช้ส่วนผสมของน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย ซึ่งปริมาณน้ำยาล้างจานในการผสมนั้นขึ้นอยู่กับความสกปรกของกระจกเองด้วย
    • ชาดำผสมมะนาว: ผสมชาดำเข้มข้น 1 ถ้วยใหญ่กับน้ำสะอาดประมาณ 3 ลิตรลงในถัง และเติมน้ำมะนาวลงไปประมาณอีกครึ่งลูก จากนั้นใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบส่วมผสมดังกล่าว เพื่อเช็ดทำความสะอาดบานหน้าต่าง สารแทนนินจากชาและนิโคตินจะเข้าสลายคราบไขมัน ในขณะที่กรดซิตริกเองก็มีฤทธิ์ในการป้องกันคราบหินปูนได้ด้วย
    • แอลกอฮอล์: เติมเมธิลแอลกอฮอล์ลงในน้ำสะอาดอุ่น ๆ ด้วยการใช้เมธิลแอลกอฮอล์ 1 ช็อต ต่อน้ำอุ่นปริมาณ 5 ลิตรลงในถัง ข้อควรระวัง: สวมถุงมือเมื่อทำความสะอาด เพื่อไม่ให้มือของคุณแห้งลอก

    เพื่อให้หน้าต่างแห้งอย่างไร้ริ้วรอย คุณสามารถใช้ไม้กวาดที่มีขอบหุ้มยางร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาด หรือผ้าอื่น ๆ ที่ไม่เป็นขุย วิธีนี้จะช่วยให้กระจกเงางามและใสไร้รอยเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีผ้าซับน้ำอยู่ใกล้มือ คุณยังสามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แห้ง โดยขยำกระดาษหนังสือพิมพ์หลวม ๆ สองสามแผ่น แล้วเช็ดไปบนพื้นผิวกระจกเพื่อให้แห้งและเงางามได้เช่นกัน

    ทำความสะอาดหน้าต่างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    หากบานหน้าต่างสกปรกมาก คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นอกจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกที่มีจำหน่ายทั่วไปแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกชนิดพิเศษที่สามารถผสมกับน้ำก่อนใช้งานได้อีกด้วย น้ำยาเหล่านี้จะช่วยสลายแม้กระทั่งสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น เช่น จาระบี แมลง คราบมัน และคราบอื่น ๆ จากมลภาวะ ข้อดีอีกประการหนึ่ง: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้ ยังทิ้งฟิล์มป้องกันไว้บนกระจก ซึ่งหมายความว่าน้ำจะไหลออกไปจากหน้าต่างดีขึ้น ซึ่งทำให้หน้าต่างนั้นสกปรกช้าลงนั่นเอง

    เคล็ดลับที่ 2: ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเท่าที่จำเป็น

    หากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมากเกินไป ก็อาจก่อให้เกิดฟิล์มมันเยิ้มที่หน้าต่างได้ ดังนั้นคุณจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกหรือเหล่าของใช้สามัญประจำบ้านเท่าที่จำเป็น และในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยริ้วทิ้งไว้บนหน้าต่างได้

    Cleaning agents for cleaning windows
    Cleaning technique for cleaning windows: Figure of eight movements

    ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ถูกต้อง

    ทำความสะอาดหน้าต่างให้เหมือนมืออาชีพ แม้เมื่ออยู่ที่บ้าน เพราะเหนือสิ่งอื่นใดในการทำความสะอาดหน้าต่าง คุณต้องรู้จักเทคนิคที่ถูกต้อง:

    • ขั้นตอนที่ 1: ใช้ฟองน้ำหรือขวดสเปรย์ ฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประกอบด้วยน้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือของใช้สามัญประจำบ้าน ลงบนหน้าต่าง หากมีความชื้นไม่เพียงพอ ไม้กวาดหุ้มยางจะไม่สามารถเลื่อนบนพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง
    • ขั้นตอนที่ 2: ใช้ไม้กวาดหุ้มยาง รีดน้ำไปตามทิศทางจากบนลงล่างประมาณ 8 ครั้ง และตามด้วยผ้าสะอาด
    • ขั้นตอนที่ 3: ใช้หนังชามัวร์ ผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือผ้าชา ขัดบานหน้าต่างและคราบหยดน้ำ โดยเฉพาะที่ขอบ

    การทำความสะอาดกรอบหน้าต่างอย่างถูกต้อง

    เมื่อทำความสะอาดหน้าต่างต้องอย่าลืมกรอบ เพราะขอบหน้าต่างก็มีความสกปรกเช่นเดียวกับบานหน้าต่างด้วย ขั้นแรกให้คุณขจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นด้วยแปรงหรือผ้าแห้ง จากนั้นทำความสะอาดกรอบให้สะอาดด้วยผ้าเปียกหรือฟองน้ำนุ่ม และสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นมาก คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่ใจกับวัสดุของกรอบด้วย ในกรณีที่:

    • ไม้ มีสารดูแลที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผุกร่อน
    • กรอบพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งออกแบบมาสำหรับพลาสติกโดยเฉพาะ

    ถ้าเป็นไปได้ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถขจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นออกจากรอยเชื่อมขอบหน้าต่าง เพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง

    Cleaning window frames
    Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

    รวดเร็วและไม่ทิ้งคราบด้วยเครื่องทำความสะอาดหน้าต่าง

    การใช้เครื่องเช็ดกระจก ทำให้การทำความสะอาดนั้นสุดแสนจะง่ายดาย:

    1. สเปรย์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำลงบนกระจกให้ทั่ว
    2. ขจัดคราบสกปรกออกด้วยผ้าไมโครไปเบอร์ หรือแผ่นเช็ดทำความสะอาด
    3. ใช้เครื่องทำความสะอาดหน้าต่าง ดูดทำความสะอาดของเหลวออก ดังนั้นน้ำจะถูกดูดออกโดยตรงเพื่อเข้าสู่ถังพัก โดยไม่หลงเหลือรอยคราบไว้บนพื้นให้กวนใจ

    หลังจากวิธีการข้างต้น คุณจะพบกับหน้าต่างที่ไร้ริ้วรอย แต่หากคุณยังคงเห็นเส้นริ้วบนกระจกอยู่ นั่นอาจเป็นเพราะไม้กวาดหุ้มยางของตัวอุปกรณ์:

    • ขอบยางรีดน้ำบนเครื่องทำความสะอาดกระจก จะสึกกร่อนหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ซึ่งเป็นผลให้พื้นผิวไม่เรียบและทำให้เกิดริ้วรอยบนพื้นผิวกระจกได้ เคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ: ลองหมุนขอบยางรีดน้ำกลับด้านเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    • อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดเส้นริ้วอาจเป็นเพราะฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเล็ก ๆ ซึ่งสะสมอยู่บนขอบยางรีดน้ำและทำให้พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นก่อนที่จะดูดทำความสะอาดหน้าต่าง คุณสามารถดึงขอบหุ้มยางไว้เหนือแผ่นทำความสะอาดบนขวดสเปรย์เพื่อขจัดอนุภาคเหล่านี้ และรับประกันว่าพื้นผิวของขอบยางจะเรียบเนียนที่สุด

    ขั้นตอนการใช้เครื่องเช็ดกระจกนั้นเหมือนกันเสมอไม่ว่าคุณจะใช้งานที่ไหนก็ตาม เพราะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมาก:

    Cleaning windows with Kärcher's steam cleaner

    ทำความสะอาดหน้าต่างด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    หากคุณมี เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ที่บ้าน คุณไม่เพียงแต่ใช้ทำความสะอาดกระจกและพื้นผิวกระจกได้เท่านั้น แต่ยังใช้ทำความสะอาดหน้าต่างได้อีกด้วย

    • ขั้นตอนที่ 1: ฉีดพ่นไอน้ำด้วยหัวฉีดแบบมือจับ และใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ขจัดสิ่งสกปรกด้วยการถู หรือคุณสามารถพ่นไอน้ำบนบานหน้าต่างที่สกปรกโดยใช้หัวฉีดรายละเอียดหรือหัวฉีดหน้าต่างที่เป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้ เพราะไอน้ำมีความสามารถในการคลายรอยที่ฝังแน่นได้
    • ขั้นตอนที่ 2: คุณสามารถกำจัดน้ำที่ตกค้างได้โดยใช้ไม้กวาดหุ้มยางหรือเครื่องเช็ดกระจก และคุณยังสามารถใช้ผ้าเช็ดขอบและกรอบหน้าต่างให้แห้งได้

    น้ำที่ระเหยออกมาเป็นไอน้ำจากเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ จะถูกขจัดแร่ธาตุและทำหน้าที่เหมือนน้ำกลั่น ซึ่งหมายความว่าจะไม่ทิ้งคราบหรือริ้วใด ๆ ไว้บนพื้นผิวกระจก แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดคราบหรือเส้นริ้วโดยไม่คาดคิดหลังการทำความสะอาด โดยปกติแล้วจะเป็นเพราะไม่ได้ขจัดคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ตกค้างออกเสียก่อน ซึ่งในกรณีนี้: อดทนและเช็ดบานหน้าต่างอีกสองสามครั้งจนกว่าสิ่งตกค้างทั้งหมดจะถูกกำจัดออก

    ปิดจบครบเซ็ต: ผ้าม่านและมู่ลี่

    หากคุณต้องการทำความสะอาดหน้าต่างของคุณให้ทั่วถึงอย่างหมดจด คุณไม่เพียงแต่ทำความสะอาดกรอบและบานหน้าต่างเท่านั้น แต่ยังต้องทำความสะอาดผ้าม่านและปัดฝุ่นด้านในของมู่ลี่อีกด้วย

    • หลังจากปั่นผ้าม่านให้แห้งแล้ว ให้แขวนผ้าม่านกลับบนราวโดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีดเลย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยเช่นกัน
    • ขจัดฝุ่นทั้งหมดออกจากมู่ลี่ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด และการทำความสะอาดด้วยที่ปาดซิลิโคนห่อผ้าไมโครไฟเบอร์ ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน
    • ทางเลือกที่เป็นประโยชน์ในการทำความสะอาดมู่ลี่อีกหนึ่งทาง ก็คือเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำ ซึ่งสามารถใช้เพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากระแนงและช่องว่างได้อย่างง่ายดาย
    • การใช้หัวพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ก็เหมาะสำหรับการฟื้นฟูสภาพผ้าม่าน รวมถึงช่วยกำจัดรอยยับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย
    Garment Steamer

    วิธีการทำความสะอาดกระจก

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Garment steamer

    หัวพ่นรีดผ้าไอน้ำ

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