คุณควรทำความสะอาดบานหน้าต่างบ่อยแค่ไหน?
บ้านที่มีหน้าต่างบานใหญ่และหลากหลายบาน ช่วยให้บ้านดูสว่างและน่าอยู่อาศัย แต่นั่นหมายถึง เมื่อมีจำนวนละอองเกสรดอกไม้มากขึ้น หรือตามมาด้วยสภาพอากาศเลวร้ายที่มีฝนตกชุก แม้แต่หากมีช่วงฤดูแล้งเป็นเวลานาน ก็จะทำให้มีฝุ่นมาก เราคงต้องใช้เวลาสักสองสามวันกว่าจะทำให้หน้าต่างกลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้ง แม้แต่ด้านในตัวหน้าต่างเองก็ยังมีเรื่องให้ชวนกลุ้ม โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ก็มักจะทิ้งรอยเปื้อนหรือคราบต่าง ๆ ไว้ ดังนั้นคุณจึงควรทำความสะอาดหน้าต่างทั้งด้านในและด้านนอกทุก ๆ สองเดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสกปรกของหน้าต่างเองด้วย