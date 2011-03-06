อะไรที่ทำให้สามารถประหยัดน้ำได้มากขนาดนี้?
การประหยัดน้ำที่มากขนาดนี้เกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงที่ได้รับสิทธิบัตร (Kärcher Dirt Blasters) และเทคโนโลยีปั๊มและมอเตอร์ที่ซับซ้อนของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ช่วยให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่ต่ำลง และสิ่งนี้ทำให้การทำความสะอาดทั้งหมดรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลา น้ำ และพลังงานได้ในปริมาณที่เท่ากัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Kärcher มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงเป็นพิเศษ นี่คือผลลัพธ์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง อุปกรณ์ Kärcher มีแรงฉีดที่กว้างที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด*
* ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการดำเนินการในเดือนเมษายน 2023 โดย SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอิสระ โดยเปรียบเทียบหัวฉีดแบบหมุน (Rotary Nozzles) ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับแรงดันน้ำสูงสุดที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่า