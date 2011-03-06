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    สะอาดประหยัดน้ำ รับมือหน้าร้อนกับ Kärcher

    ในช่วงที่อากาศร้อนและน้ำมีจำกัด การทำความสะอาดนอกบ้านอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญ Kärcher พร้อมแชร์เทคนิคการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้บ้านสะอาดหมดจดโดยยังประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    Cleaning with a pressure washer saves water

    งานที่จำเป็นจะต้องทำความสะอาด เช่น ระเบียง, ทางเท้า หรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน งานพวกนี้ไม่จำเป็นต้องรอ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความทนทาน (เช่น เนื่องจากความเสี่ยงจากการลื่น หรือการสึกหรอ) Kärcher ขอเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งเป็นโซลูชันการทำความสะอาดที่ประหยัดน้ำและประหยัดพลังงาน ที่ช่วยควบคุมการใช้น้ำได้

    Did you know?

    รู้หรือไม่?

    ความต้องการน้ำทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ปี 1960 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้กำลังนำไปสู่ภาวะน้ำขาดแคลน ในทวีปยุโรปได้มีการรับมือกับปัญหานี้เป็นหลักโดยการใช้ 'ระบบไฟจราจร' ควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ และผ่านการจำกัดการรดน้ำพื้นที่สีเขียว หรือการเติมน้ำในสระว่ายน้ำ

    Cleaning garden chairs with a pressure washer

    ดูแลบ้านอย่างยั่งยืน: สะอาด ประหยัด และคุ้มค่า

    ในช่วงที่น้ำมีจำกัด การทำความสะอาดอย่างยั่งยืนคือทางออก การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ รั้ว หรือจักรยานอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน แต่ยังช่วยลดการใช้น้ำและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตของใหม่ ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มได้ง่ายๆ จากการดูแลของใช้ในบ้านค่ะ

    ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแทนสายยางรดน้ำเพื่อประหยัดน้ำ

    แต่การเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมก็สำคัญกับการทำความสะอาดทั่วไปในชีวิตประจำวันเหมือนกัน การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ในสวน เตรียมพื้นที่ภายนอกให้พร้อมทันทีที่แสงแดดแรกปรากฏ ขณะที่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher สามารถทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายนอกได้ภายในเวลาประมาณ 2.5 นาที โดยใช้น้ำรวมปริมาณประมาณ 20 ลิตร แต่การทำความสะอาดแบบเดียวกันนี้ด้วยสายยางรดน้ำทั่วไป อาจใช้เวลาถึง 5 นาที และใช้น้ำสูงสุดถึง 100 ลิตร โดยรวมแล้ว การทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher จึงใช้น้ำน้อยกว่าถึง 80%*

    * เมื่อเปรียบเทียบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้น้ำน้อยลง 80% สำหรับงานทำความสะอาด โดยสมมติว่าปริมาณการไหลของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็น 40% ของสายยางรดน้ำ และใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวในการทำงาน ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน รุ่น และปริมาณการไหลของน้ำจากสายยาง

    Kärcher Dirt Blaster

    อะไรที่ทำให้สามารถประหยัดน้ำได้มากขนาดนี้?

    การประหยัดน้ำที่มากขนาดนี้เกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงที่ได้รับสิทธิบัตร (Kärcher Dirt Blasters) และเทคโนโลยีปั๊มและมอเตอร์ที่ซับซ้อนของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ช่วยให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่ต่ำลง และสิ่งนี้ทำให้การทำความสะอาดทั้งหมดรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลา น้ำ และพลังงานได้ในปริมาณที่เท่ากัน

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Kärcher มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงเป็นพิเศษ นี่คือผลลัพธ์จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง อุปกรณ์ Kärcher มีแรงฉีดที่กว้างที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด*

    * ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการดำเนินการในเดือนเมษายน 2023 โดย SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอิสระ โดยเปรียบเทียบหัวฉีดแบบหมุน (Rotary Nozzles) ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับแรงดันน้ำสูงสุดที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่า

    eco!Booster
    อุปกรณ์เสริมที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดน้ำ เวลา และพลังงาน

    ด้วยหัวฉีด eco!Booster ประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานจะสูงกว่าการใช้งานด้วยหัวฉีดแบบพ่นแบน (Flat Jet) มาตรฐานของ Kärcher ถึง 50%* ซึ่งหมายความว่าพื้นผิวจะสะอาดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าเดิม

    * อ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่า สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากขึ้น 50% ด้วยปริมาณพลังงานและน้ำเท่าเดิม เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบพ่นแบนมาตรฐานของ Kärcher ซึ่งได้รับการยืนยันโดยสถาบันทดสอบอิสระ

    ทางเลือกใหม่: ทำความสะอาดด้วย ‘น้ำหมุนเวียน’

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำประปา ด้วยฟังก์ชันดูดน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง เช่น ถังเก็บน้ำฝน ทำให้คุณดูแลบ้านและสวนได้อย่างสบายใจแม้ในช่วงวิกฤติน้ำขาดแคลน การมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้งานเองนอกจากจะช่วยเรื่องความสะอาดแล้ว ยังใช้รดน้ำต้นไม้ได้ครอบคลุม เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

    Using alternative water sources

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher มีให้เลือกหลากหลาย – ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำความสะอาด

    Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Kärcher: T-Racer surface cleaner

    T-Racer surface cleaner

    SH 5

    สายดูด

    eco!Booster

    eco!Booster