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    เคล็ดลับเพื่อสวนสวยและประหยัดน้ำ: รดน้ำในสวนโดยอัตโนมัติ

    สนามหญ้าสีเขียวชอุ่ม, แปลงดอกไม้ที่สวยงามตระการตา, พรมดอกไม้หลากสี ความฝันของคนรักสวนทุกคนในช่วงฤดูร้อน! แต่ผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าการมีสวรรค์ในสวนสีเขียวนั้น แม้จะเป็นงานอดิเรกและความหลงใหล แต่ก็ต้องใช้แรงงานมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าต้องใช้เวลาและพลังงานมากในแต่ละวันในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่น

    การใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติจะช่วยลดเวลาได้ และในขณะเดียวกันก็ประหยัดน้ำอันมีค่าได้ด้วย จึงขอนำเสนอภาพรวมของระบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการทำงานของการรดน้ำอัตโนมัติด้วยน้ำบาดาล หรือน้ำฝน

    Tips for automatic watering of the garden

    ข้อดีของระบบรดน้ำอัตโนมัติในสวน: ประหยัดเวลาและน้ำ

    ข้อดีของระบบรดน้ำอัตโนมัติในสวนสามารถสรุปได้อย่างรวดเร็ว: เมื่อเทียบกับการรดน้ำโดยใช้บัวรดน้ำหรือปืนฉีดน้ำแบบเดิม สามารถช่วยให้ประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้น วิธีนี้ช่วยประหยัดน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรได้มากกว่าการฉีดน้ำจากก๊อกใส่สวนด้วยมือ และสามารถรดน้ำสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษโดยใช้หัวสปริงเกลอร์ที่ปรับได้เอง และตัวจับเวลาการรดน้ำหรือนาฬิกาควบคุมการรดน้ำ วิธีนี้ช่วยให้สนามหญ้า, ต้นไม้, และพุ่มไม้ได้รับการรดน้ำด้วยตนเอง หรือตามตารางการรดน้ำที่สามารถปรับได้ตามความต้องการ แม้ในขณะที่คุณกำลังทำงานหรือไปเที่ยวพักผ่อน

    ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ การรดน้ำอัตโนมัติด้วยน้ำฝนหรือน้ำบาดาล จะไม่ใช้น้ำดื่มอันมีค่า น้ำฝนสามารถรวบรวมผ่านถังเก็บน้ำ หรือถังเก็บน้ำฝน แล้วต่อเข้ากับระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้ปั๊มเพิ่มแรงดัน และระบบท่อ แน่นอนว่า วิธีเดียวกันนี้ใช้ได้กับน้ำบาดาลหรือน้ำจากบ่อ ซึ่งสามารถกระจายในสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปั๊มสำหรับสวน

    Booster pump from Kärcher

    ระบบรดน้ำอัตโนมัติ: ควบคุมด้วยมือหรือด้วยคอมพิวเตอร์

    หากกำลังเลือกซื้อระบบรดน้ำ จำเป็นต้องมีการตอบคำถามบางข้อก่อน นอกจากจะเกี่ยวกับเรียนรู้ว่าการรดน้ำอัตโนมัติทำงานอย่างไรและมีระบบอะไรบ้าง แต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณภาพและขนาดของพื้นที่สวนด้วย เช่น ประเภทของระบบท่อที่เหมาะสม และแหล่งน้ำที่ใช้ เพื่อให้แปลงดอกไม้, พุ่มไม้ และสนามหญ้าได้รับน้ำอย่างมีเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีตัวจับเวลาการรดน้ำหลายประเภท

    สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือ: หากตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ด้วยตนเองได้แล้ว งานส่วนใหญ่ก็เสร็จสิ้นแล้ว การติดตั้งระบบรดน้ำนั้นไม่ซับซ้อนและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

    ระบบรดน้ำอัตโนมัติทำงานอย่างไร?

    Kärcher sprinklers

    โดยพื้นฐานแล้วมีสามทางเลือกสำหรับการรดน้ำอัตโนมัติ ประการแรก ระบบท่อรดน้ำสมัยใหม่ที่จ่ายน้ำผ่านหัวสปริงเกลอร์ที่ทำงานอัตโนมัติอาจเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ระบบนี้ราคาไม่แพงและไม่จำเป็นต้องวางแผนอย่างละเอียด เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่และปรับได้เองเหล่านี้สามารถจัดวางในพื้นที่สวนที่ต้องการได้ตลอดเวลาเมื่อจำเป็น ดังนั้นคุณจึงสามารถประหยัดเวลาไปได้มาก และสามารถใช้เวลานี้ดูแลครอบครัว, งานบ้าน หรือทำงานที่บ้านได้ ด้วยระบบเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่น หัวสปริงเกลอร์หลายตัวจึงสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ในบางกรณี

    Kärcher Rain System

    ถ้าไม่ได้ต้องการรดน้ำแค่สนามหญ้าขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ต้องการรดน้ำแปลงดอกไม้และสมุนไพรด้วย ตัวเลือกนี้ต้องใช้ระบบรดน้ำอัจฉริยะที่จ่ายน้ำให้พืชแต่ละต้นและตรงตามความต้องการ วิธีนี้ใช้วิธีการให้น้ำแบบหยดขนาดเล็ก น้ำจะถูกนำไปยังหัวจ่ายน้ำแบบหยด และหัวจ่ายน้ำแบบพ่นฝอยขนาดเล็กจำนวนมากผ่านทางท่อ เพื่อให้พืชได้รับการรดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและควบคุมปริมาณน้ำ

    ด้วยการรวมกันของหัวจ่ายน้ำแบบหยดและหัวจ่ายน้ำแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก ทำให้สามารถรดน้ำเฉพาะต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างมีเป้าหมาย หรือรดน้ำทั้งแปลงด้วยรูปแบบการพ่นที่หลากหลาย ในการรดน้ำ ยังมีท่อรดน้ำแบบน้ำหยดที่พัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติม ซึ่งคุณสามารถวางไว้ในแปลงหรือรอบ ๆ ได้เหมือนท่อทั่วไป การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ให้มา ตัดท่อตามต้องการ โดยใช้ตัวแยกท่อที่ให้มาเพื่อขยายระบบได้ตามต้องการ หัวจ่ายน้ำแบบหยดและหัวจ่ายน้ำแบบพ่นฝอยขนาดเล็กจะติดตั้งบนระบบท่อ และปักลงในดินในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ตะขอเกี่ยวท่อ ใช้งานได้จริงอย่างยิ่ง: หัวจ่ายน้ำแบบพ่นฝอยขนาดเล็กสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการผ่านตัวควบคุม

    เคล็ดลับ

    หากจำเป็นต้องเตรียมสวนให้พร้อมสำหรับฤดูหนาว หัวฉีดและอะแดปเตอร์ก๊อกน้ำของระบบรดน้ำสามารถคลายออกได้อย่างรวดเร็ว ระบบควรถูกถอดแยกชิ้นส่วนทั้งหมดและเก็บไว้ในที่แห้ง

    การรดน้ำอัตโนมัติด้วยเครื่องตั้งเวลา: พรีเมียมขึ้นไปอีกขั้น

    ใครก็ตามที่ต้องการให้สวนได้รับการรดน้ำอย่างสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ สามารถพึ่งพาเครื่องตั้งเวลารดน้ำได้ แม้ในขณะที่กำลังหยุดพักร้อนหรือทำงาน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าดอกไม้จะได้รับน้ำน้อยเกินไปอีกต่อไป คุณสามารถตั้งช่วงเวลาการรดน้ำล่วงหน้าบนอุปกรณ์ได้ ทำให้สวนได้รับการรดน้ำตามกำหนดเวลาและเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

    วิธีการทำงาน: เครื่องตั้งเวลารดน้ำจะติดเข้ากับจุดต่อท่อน้ำของบ้าน เหมือนกับระบบรดน้ำอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับรุ่น สามารถเชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำ 1-3 จุดเข้ากับตัวจับเวลาได้ หากคุณเลือกนาฬิกาควบคุมการรดน้ำ เช่น ตั้งระยะเวลาการรดน้ำด้วยตนเองเท่านั้น หลังจากการรดน้ำสูงสุด 2 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้นหากจำเป็น การรดน้ำจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

    เครื่องตั้งเวลารดน้ำทำให้คุณจะมีอิสระมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้มั่นใจว่าสวนจะได้รับการรดน้ำโดยอัตโนมัติวันละครั้ง หรือหลายครั้งหากจำเป็น แต่ยังวัดความชื้นในดินผ่านเซ็นเซอร์อีกด้วย สัญญาณจะถูกส่งไปยังตัวควบคุมที่จุดต่อท่อน้ำแบบไร้สาย ส่งผลให้การรดน้ำเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามฟังก์ชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า นี่คือวิธีการรดน้ำสวนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

    Kärcher water timers

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher hose system
    สายยาง

    Kärcher sprinklers
    สปริงเกอร์

    Kärcher watering clock
    เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (Watering Clock)

    Kärcher water timer
    เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (Water Timer)

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