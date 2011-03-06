ข้อดีของระบบรดน้ำอัตโนมัติในสวน: ประหยัดเวลาและน้ำ
ข้อดีของระบบรดน้ำอัตโนมัติในสวนสามารถสรุปได้อย่างรวดเร็ว: เมื่อเทียบกับการรดน้ำโดยใช้บัวรดน้ำหรือปืนฉีดน้ำแบบเดิม สามารถช่วยให้ประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้น วิธีนี้ช่วยประหยัดน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรได้มากกว่าการฉีดน้ำจากก๊อกใส่สวนด้วยมือ และสามารถรดน้ำสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษโดยใช้หัวสปริงเกลอร์ที่ปรับได้เอง และตัวจับเวลาการรดน้ำหรือนาฬิกาควบคุมการรดน้ำ วิธีนี้ช่วยให้สนามหญ้า, ต้นไม้, และพุ่มไม้ได้รับการรดน้ำด้วยตนเอง หรือตามตารางการรดน้ำที่สามารถปรับได้ตามความต้องการ แม้ในขณะที่คุณกำลังทำงานหรือไปเที่ยวพักผ่อน
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ การรดน้ำอัตโนมัติด้วยน้ำฝนหรือน้ำบาดาล จะไม่ใช้น้ำดื่มอันมีค่า น้ำฝนสามารถรวบรวมผ่านถังเก็บน้ำ หรือถังเก็บน้ำฝน แล้วต่อเข้ากับระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้ปั๊มเพิ่มแรงดัน และระบบท่อ แน่นอนว่า วิธีเดียวกันนี้ใช้ได้กับน้ำบาดาลหรือน้ำจากบ่อ ซึ่งสามารถกระจายในสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปั๊มสำหรับสวน