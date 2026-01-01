หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-848.0หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทได้อย่างง่ายดายเช่น สีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แก้วหรือหินขนาด 0.3 ลิตร
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.267
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
265 x 265 x 90
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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