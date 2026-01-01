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    หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black lance attached to a grey container, displaying the Kärcher logo.

    หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-848.0

    หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทได้อย่างง่ายดายเช่น สีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แก้วหรือหินขนาด 0.3 ลิตร