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    Kärcher car shampoo bottle with black label, featuring a silver car image and text "Bring Back the Wow."

    ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-750.0

    ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสันดูสดใสเสมอ