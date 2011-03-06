ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-750.0ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสันดูสดใสเสมอ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.006
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.157
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
100 x 100 x 215
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
พื้นที่การใช้งาน