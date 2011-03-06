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    Brass Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black plastic grip, featuring an O-ring at the tip, on a white background.

    Adapter Anti-Twist

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-257.0

    อะแดปเตอร์ป้องกันการบิดเกลียวช่วยลดการขดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงเพื่อรับประกันการทำงานที่ไม่มีการบิดเบี้ยว สำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดที่มีตัวต่อ Quick Connect บนปืน