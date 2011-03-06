Adapter Anti-Twist

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-257.0อะแดปเตอร์ป้องกันการบิดเกลียวช่วยลดการขดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงเพื่อรับประกันการทำงานที่ไม่มีการบิดเบี้ยว สำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดที่มีตัวต่อ Quick Connect บนปืน
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
137 x 26 x 26
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.12
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.132
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า