ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Battery Power 4/25 | Kärcher

    Kärcher 4V 2.5 Ah battery with grey and black casing, featuring branding and power specifications on the side.

    Battery Power 4/25

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.443-003.0

    แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power ขนาด 2.5 Ah สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในกลุ่ม Kärcher Battery Power 4 V ได้ทุกรุ่น