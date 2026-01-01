Battery Power 4/25 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.443-003.0แบตเตอรี่ Kärcher Battery Power ขนาด 2.5 Ah สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในกลุ่ม Kärcher Battery Power 4 V ได้ทุกรุ่น
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
4 V ระบบแบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
nom. 3.6 - สูงสุด 4.2 - 3.7
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
ระดับการป้องกัน
IPX4
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.097
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.145
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
97 x 30 x 37
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com