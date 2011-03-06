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    Kärcher vacuum accessories set including hose, yellow cloth, two brush nozzles, crevice tool, and wide nozzle.

    Car interior cleaning kit *WW

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-304.0

    จากช่องวางเท้าและที่นั่งไปจนถึงที่เก็บรองเท้า: ชุดอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดภายในรถจะไม่สะดุด