Car interior cleaning kit *WW

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-304.0จากช่องวางเท้าและที่นั่งไปจนถึงที่เก็บรองเท้า: ชุดอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดภายในรถจะไม่สะดุด
ปริมาณ (-part)
6
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์ 80%, ใยสังเคราะห์ 20%
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
35
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.725
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.931
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
560 x 230 x 130
พื้นที่การใช้งาน