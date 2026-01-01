ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Carpet slider | Kärcher

    Black Kärcher accessory tray with a rectangular shape and raised edges, designed for holding tools or components.

    Carpet slider

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-269.0

    ยังช่วยให้มั่นใจถึงเส้นใยพรมสดใหม่: เครื่องร่อนพรมสำหรับการติดตั้งง่ายกับหัวฉีดพื้น EasyFix เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพรมทำความสะอาดไอน้ำ