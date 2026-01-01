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    Cloth set | Kärcher

    White Kärcher microfibre cloth set with three round covers and two rectangular cloths on a white background.

    Cloth set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.960-019.0

    ชุดผ้าฝ้ายคุณภาพสูงประกอบด้วยผ้าทำความสะอาดพื้นและผ้าคลุมเทอร์รี่สำหรับหัวฉีดมือ