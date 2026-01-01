Cloth set Steam+Clean Bath | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-171.0ชุดผ้าสำหรับทำความสะอาดไอน้ำในห้องน้ำ: ผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นไมโครไฟเบอร์ 2 ผืน, ผ้าขัดขนาด 1 ไมโครฟิลสำหรับขจัดคราบตะกรันและสบู่, และผ้าขัดไมโครไฟเบอร์ 1 ผืนสำหรับกระจก ฯลฯ
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
400 x 110 x 6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.13
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.315
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน