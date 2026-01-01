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    หัวแปรงแบนเข้าซอก Crevice brush set | Kärcher

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    Four black Kärcher brush attachments arranged diagonally on a white background.

    หัวแปรงแบนเข้าซอก Crevice brush set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-324.0

    หัวแปรงแบนเข้าซอก Crevice brush set เพื่อการทำความสะอาดตามร่องและซอกเล็กอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ