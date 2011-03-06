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    Kärcher handheld vacuum cleaner with detachable brush attachment on a white background.

    CVH 2-4

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-450.0

    • ใช้งานได้ไม่จำกัดด้วยกำลังไฟแบตเตอรี่ 4 V ของ Kärcher
    • ทำความสะอาดง่าย รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายได้ด้วยระบบกรอง 2 ชั้น
    • ถังเก็บสามารถเทฝุ่นทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก