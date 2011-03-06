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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-450.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
4 V ระบบแบตเตอรี่
ที่จัดเก็บ (ลิตร)
0.15
กำลังไฟเข้า (วัตต์) (วัตต์)
54
ระยะเวลาการทำงานในโหมสูงสุด (นาที)
10
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
nom. 3.6 - สูงสุด 4.2 - 3.7
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 10
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
0.59
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.153
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
359 x 76 x 77
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน