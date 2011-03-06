DS 6 คือเครื่องดูดฝุ่นที่มีการกรองฝุ่นด้วยน้ำซึ่งไม่เพียงแต่ทำความสะอาดพื้นได้อย่างทั่วถึง แต่ยังให้อากาศที่สดชื่นยิ่งขึ้นรวมถึงอากาศที่ระบายออกจากเครื่องด้วยซึ่งกำจัดฝุ่นได้มากถึง 99.95% สิ่งนี้ทำให้อากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความรู้สึกในห้องดีขึ้น ต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่มีถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่น DS 6 อาศัยพลังธรรมชาติของน้ำที่หมุนวนรอบตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะต้องผ่านน้ำที่หมุนวนซึ่งกรองออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและดักจับมันไว้ในน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศที่สดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้
เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์ ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้