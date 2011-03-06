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    Kärcher steam cleaner with accessories including nozzle, filter, and cleaning solution, set against a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ

    DS 6

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.195-250.0

    • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
    • เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้