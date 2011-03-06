เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น DS 6 Premium (white) เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มาพร้อมกับ เทคโนโลยีเครื่องกรองผ่านน้ำเป็นนวัตกรรมที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ถึง 99.95% ช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น ผ่านน้ำ รุ่น DS 6 Premium (white) มาพร้อมกับตัวกรองน้ำโดยอาศัยพลังธรรมชาติของน้ำซึ่งหมุนวนในตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะต้องผ่านน้ำที่หมุนวนและกรองออกมาเป็นอากาศที่บิสุทธิ์ไปพร้อมกัน
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้
เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์ ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้