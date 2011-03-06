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    Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessories including a filter, cleaning solution, and additional nozzles.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ

    DS 6 Premium (white)*EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.195-240.0

    • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
    • เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้