DS 6.000 คือเครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรองน้ำที่ไม่เพียงแต่ทำให้พื้นสะอาดทั่วถึงเท่านั้น แต่ยังให้ลมถ่ายออกที่ไม่มีฝุ่นและสะอาดขึ้นถึง 99.99% ลักษณะดังกล่าวทำให้สภาพอากาศภายในอาคารสดชื่นขึ้นมาก ตรงกันข้ามกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่ใช้ถุงกรอง เครื่องดูดฝุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่พร้อมตัวกรองน้ำ DS 6.000 ใช้ประโยชน์จากพลังธรรมชาติของน้ำที่หมุนวนอยู่ภายในตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะผ่านเข้าไปในน้ำที่หมุนวน ทำให้ถูกกรองออกจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพแล้วรวมตัวเข้าไปในน้ำ ผลคือลมถ่ายออกที่สะอาดสดชื่นเป็นพิเศษ
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้
เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์ ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้