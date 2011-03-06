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    Kärcher vacuum cleaner with various attachments, including brushes, filters, and a cleaning solution bottle, on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2014

    เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ

    DS 6.000 Mediclean *SEA

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.195-207.0

    • เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้
    • ทำความสะอาดได้ง่าย
    • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง