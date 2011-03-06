หัวฉีด Eco!Booster 120

การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางให้สะอาดหมดจดไม่เคยง่ายและประหยัดเท่านี้มาก่อนด้วย eco!Booster ที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 50% แต่ยังคงใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ช่วยให้คุณประหยัดทั้งน้ำ พลังงาน และเวลาได้มากกว่าหัวฉีดมาตรฐานอย่างชัดเจน (รับรองโดยสถาบันทดสอบอิสระ) ด้วยพลังน้ำที่กระจายตัวสม่ำเสมอเป็นพิเศษ ช่วยให้คราบหลุดออกอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจึงทำความสะอาดวัสดุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างพื้นผิวพ่นสีหรือไม้ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล นอกจากจะทรงพลังแล้ว eco!Booster ยังทำงานได้เงียบลงถึง 25% ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยรุ่น eco!Booster 120 นี้ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เชอร์ K 2 และ K 3 ได้ทุกรุ่น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวดเร็ว และยั่งยืนมากขึ้น
ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้น 50%¹⁾
ประหยัดน้ำ
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 50%¹⁾
ช่วยประหยัดพลังงาน
ให้ความรู้สึกเงียบลงถึง 25%²⁾
ทำงานได้เงียบขึ้นระหว่างใช้งาน
ใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น สีหรือไม้