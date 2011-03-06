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    Kärcher high-pressure cleaner accessory with a long nozzle and textured grip, set against a white background.

    หัวฉีด Eco!Booster 120

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-551.0

    ทางเลือกใหม่เพื่อพื้นผิวที่บอบบาง ด้วยหัวฉีด eco!Booster ที่ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดมาตรฐานของคาร์เชอร์ ช่วยให้คุณประหยัดทั้งน้ำ พลังงาน และเวลา
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
    ¹⁾
    อ้างอิงจากความสามารถในการทำความสะอาดพื้นที่ได้มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของคาร์เชอร์ โดยใช้พลังงานและปริมาณน้ำที่เท่ากัน
    ²⁾
    เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่รู้สึกได้เมื่อใช้หัวฉีดใบพัดมาตรฐาน (Standard Flat Jet) ของคาร์เชอร์ ทั้งนี้ ค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้งาน