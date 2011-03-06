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    Kärcher carpet cleaner nozzle with transparent head and long black handle, isolated on white background.

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    หัวฉีด eco!Booster 130

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-387.0

    eco!Booster 130 มอบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงกว่าหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher ถึง 50% ช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
    ¹⁾
    อ้างอิงจากความสามารถในการทำความสะอาดพื้นที่ได้มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของคาร์เชอร์ โดยใช้พลังงานและปริมาณน้ำที่เท่ากัน
    ²⁾
    เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่รู้สึกได้เมื่อใช้หัวฉีดใบพัดมาตรฐาน (Standard Flat Jet) ของคาร์เชอร์ ทั้งนี้ ค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้งาน