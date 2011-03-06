หัวฉีด eco!Booster 130

การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงไม่เคยง่าย รวดเร็ว หรือประหยัดเท่านี้มาก่อน ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงขึ้น 50% แต่ยังคงใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเท่าเดิม eco!Booster มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher "สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากสถาบันทดสอบอิสระ" ทำให้การทำความสะอาดทั่วถึงและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา น้ำ และพลังงาน ด้วยแนวการฉีดล้างที่สม่ำเสมอในการกำจัดสิ่งสกปรก จึงสามารถกำจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้พื้นผิวที่บอบบาง เช่น พื้นผิวที่ทาสีหรือไม้ ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างมั่นใจ ในขณะเดียวกัน eco!Booster ยังมอบความสะดวกในการใช้งานที่น่าประทับใจ: แม้จะให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงกว่า แต่ระดับเสียงที่รับรู้ระหว่างการใช้งานกลับต่ำกว่าหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher ถึง 25% และเมื่อถอดหัวต่อออกจากก้านฉีด ยังสามารถจัดการคราบฝังแน่นได้ eco!Booster 130 เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher ในกลุ่ม K4 ทุกรุ่น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวดเร็ว และยั่งยืนมากขึ้น
ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้น 50%¹⁾
ประหยัดน้ำ
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 50%¹⁾
ช่วยประหยัดพลังงาน
ให้ความรู้สึกเงียบลงถึง 25%²⁾
ทำงานได้เงียบขึ้นระหว่างใช้งาน
หัวต่อที่ถอดออกได้
ยืดหยุ่นต่อการใช้งานและการจัดเก็บ
การถอดหัวต่อด้วยมือเดียวอย่างง่ายดายด้วยปุ่มปลดล็อค
ถอดประกอบได้ง่ายและสะดวก
ใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น สีหรือไม้
รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ในกลุ่ม K 4 ทุกรุ่น
เหมาะสำหรับการอัปเกรดในภายหลัง