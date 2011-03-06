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    ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย

    ทำความสะอาดได้เร็วกว่าเครื่องดูดฝุ่น สะดวกยิ่งกว่าไม้กวาด ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายสำหรับบริเวณที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นไม่สะดวกและใช้ไม้กวาดธรรมดาก็ยากเกินไป เหมาะสำหรับทำความสะอาดพรม ไม้ลามิเนต หรือพื้นแข็งภายในบ้าน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการพับม้วนสายไฟอีกต่อไป

    KB 5

    หยิบใช้ง่าย รวดเร็วกว่าเครื่องดูดฝุ่น

    เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ เพิ่งดูดฝุ่นเสร็จแท้ ๆ แต่กลับมีเศษขนมตกที่พื้นอีกแล้ว ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายจากคาร์เชอร์ เพื่อนคู่ใจสำหรับการทำความสะอาดในทุก ๆ วัน ช่วยให้คุณเก็บกวาดเศษสิ่งสกปรกเล็กน้อยได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาไปลากเครื่องดูดฝุ่นออกมา

    ไม้กวาดไฟฟ้ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก คล่องตัว และใช้งานสะดวก ใช้ได้กับทุกพื้นที่ในบ้าน ด้วยดีไซน์ไร้สายที่ทันสมัยและรูปทรงที่กะทัดรัด ทำให้จัดเก็บได้แบบประหยัดพื้นที่ และพร้อมหยิบออกมาใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

    เครื่องเดียวตอบโจทย์ ครอบคลุมทุกพื้นผิว

    เศษอาหารตกพื้น? หรือพรมเริ่มสกปรก? ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย คืออุปกรณ์อเนกประสงค์ตัวจริงที่ใช้งานได้กับพื้นผิวแข็งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้อง ไปจนถึงพื้นพรม ประสิทธิภาพที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็น เพราะสิ่งสกปรกจะถูกกำจัดออกอย่างหมดจดแทนที่จะถูกดันให้กระจายตัวออกไป และยังใช้งานได้ดีเยี่ยมกับพรมที่มีขนหนาได้ถึง 10 มิลลิเมตร โดยตัวแปรงจะซอกซอนลึกเข้าถึงเส้นใยพรม เพื่อการทำความสะอาดที่มั่นใจได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด

    Kärcher cordless electric broom
    Cordless electric broom cleaning under a sideboard

    ประสิทธิภาพจัดเต็ม ในขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่

    ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายจากคาร์เชอร์ มาพร้อมนวัตกรรม Adaptive Cleaning System ที่การันตีผลลัพธ์การทำความสะอาดระดับพรีเมียม ด้วยจุดเด่นของขอบกวาดที่ยืดหยุ่นและเคลื่อนที่ได้อิสระ ทำงานร่วมกับระบบนำทางสิ่งสกปรกอัจฉริยะ ช่วยกวาดเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าสู่ถังเก็บขยะได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทิ้งคราบตกค้างและไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

    พร้อมใช้งานเสมอ จัดการทุกคราบสกปรกได้ทันที

    ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายรุ่น KB 5 โดดเด่นด้วยขุมพลังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) ที่ให้ระยะเวลาการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 30 นาทีสำหรับการทำความสะอาดบนพื้นแข็ง ช่วยให้คุณเก็บกวาดพื้นบ้านให้สะอาดเอี่ยมได้ในชั่วพริบตา สัมผัสอิสระในการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่โดยไม่มีสายไฟกวนใจ และไม่ต้องเสียเวลาเดินหาปลั๊กไฟอีกต่อไป

    Kärcher cordless electric broom

    สะดวกสบายเหนือกว่าไม้กวาดทั่วไป

    ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สาย KB 5 คือนิยามใหม่ของความลงตัวระหว่างเครื่องดูดฝุ่นและไม้กวาดทั่วไป ช่วยให้งานบ้านง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงกวาดแบบเดิม ๆ ลองคลิกที่วงกลม เพื่อค้นพบฟังก์ชันและคุณสมบัติพิเศษที่สร้างความแตกต่าง และจะทำให้คุณลืมการใช้ไม้กวาดแบบเดิม

    Kärcher cordless electric broom

    น้ำหนักเบาและถูกหลักสรีรศาสตร์

    ให้งานบ้านเป็นเรื่องง่าย: ด้วยไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายที่มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด ช่วยให้คุณดูแลบ้านให้สะอาดหมดจดได้โดยไม่ต้องก้มหลังให้ปวดเมื่อย

    Kärcher cordless electric broom

    เข้าถึงทุกจุดยากลำบาก

    ไม้กวาดไฟฟ้าสามารถมุดเข้าทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เช่น ใต้ตู้ลิ้นชัก หรือใต้โซฟา ที่ไม้กวาดทั่วไปเข้าไม่ถึง

    Kärcher cordless electric broom

    คล่องตัวในทุกการเคลื่อนไหว

    ข้อต่อคู่ที่มีความคล่องตัวสูง ช่วยให้คุณบังคับทิศทางหลบหลีกสิ่งกีดขวาง เช่น ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด

    Kärcher cordless electric broom

    สะอาดครบทุกซอกมุมและขอบกำแพง

    ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายจากคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้กวาดได้ลึกถึงขอบกำแพงและซอกมุม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่แม้แต่จุดเดียว

    KB 5 Start

    เริ่มใช้งานได้ทันใจ

    ตัวเครื่องจะทำงานอัตโนมัติทันทีที่เอียงด้ามจับลง พร้อมทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องก้มลงไปเปิดสวิตช์

    parking position

    จัดเก็บง่าย ตั้งวางได้ทุกที่

    ดีไซน์ที่กะทัดรัดและคุณสมบัติที่สามารถตั้งวางได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้คุณพักเบรกจากการกวาดพื้นได้ทุกเมื่อ และจัดเก็บได้โดยไม่เปลืองเนื้อที่

    KB 5 emptying

    การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

    • ถอดแปรงและถังเก็บขยะได้อย่างรวดเร็ว
    • เทขยะทิ้งง่าย โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก
    • ทำความสะอาดแปรงอเนกประสงค์ได้อย่างง่ายดาย

    บอกลาคราบสกปรก!

    การใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงมักมาพร้อมกับความสกปรกที่แพร่กระจายไปทั่วบ้านอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณจะเพิ่งกวาดถูไปหมาด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเศษสิ่งสกปรกขนาดเล็กและขนสัตว์ที่หลุดร่วง ซึ่งมักจะฝังแน่นอยู่บนพรมและพรมเช็ดเท้าจนยากจะกำจัดออก ซึ่งไม้กวาดธรรมดาแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลย

    แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยคุณ? คำตอบคือ ไม้กวาดไฟฟ้าไร้สายจากคาร์เชอร์ที่จะช่วยให้คุณทำความสะอาดพื้นที่ที่เลอะเทอะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเศษทรายแมว, อาหารเม็ดที่หกเลอะเทอะ หรือขนสัตว์ที่ฟุ้งกระจาย ก็สามารถกำจัดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรง